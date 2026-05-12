Nejrozšířenější poučka o koních praví, že svůj spánek tráví ve stoje a pokud se položí na zem, jde o následek zdravotního problému. Lehnout si nicméně mohou i kvůli odpočinku, zpravidla však jen pokud se necítí ohrožení.
Video, které se od včerejška lavinovitě šíří po sociální síti X, je však ukázkovým příkladem toho prvního případu. Za jediný den získalo přes dvanáct milionů zhlédnutí.
Ač u videa chybí popisek, půjde pravděpodobně o koliku, která u koní patří k nejčastějším problémům. Silné bolesti břicha může ve složitém trávícím traktu těchto zvířat způsobit nevhodná strava nebo i jiné onemocnění.
To pak vede k hromadění plynů, velkému tlaku na orgány a silné bolesti. S větry si však chovatelka ve videu poradila jednoduše – i díky zkušenosti jednoduchou masáží trpícímu koni okamžitě ulevila. Zvuk, který následuje, nenechává žádný prostor pro pochyby.