Srpnové výlety: Co si sbalit do kufru?

Srpen je ideální čas na rychlý reset. Dovolená ve městě na poslední chvíli? Zní to jako plán! Ať už jedete do Lisabonu, Berlína, Budapešti, nebo jen na víkend utíkáte do Prahy – pohodlí, klid a styl jsou klíčové a na letišti se budete cítit stejně pohodlně jako v útulné kavárně. Co si sbalit, abyste se vyhnuli přebalení a měli vše, co potřebujete?