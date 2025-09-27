David Koller:
Zpěvák a bubeník David Koller spojil svou hudební kariéru především s kapelou Lucie. Od mládí však prošel řadou hudebních těles, která stejně jako divoké společenské změny formovaly jeho uměleckou osobnost. Jako vůdčí osobnost, autor a producent se podílel na řadě nejen vlastních projektů. Produkoval také alba Oskara Petra, Mira Žbirky a Lucie Bílé či skupin Alice, Walk Choc Ice nebo Plexis. Společně s výtvarníkem Davidem Černým a filmařkou Alicí Nellis stál za vybudováním kulturního centra MeetFactory, otevřeného v roce 2007.
Jeho charakteristický řezavý hlas dodal písním jako Chci zas v Tobě spát, Medvídek, Černí andělé nebo Amerika jedinečnost a autenticitu.