Šrouby do hlavy vůbec nechtěl zpívat, hlavně kvůli autorům. David Koller slaví 65

Zuzana Stiboříková
  5:00
Zdá se to nedávno, co si kapela Lucie vybojovala „větší než malé množství lásky“ svého publika. Její frontman je však otcem dospělých dětí a dědeček. Podívejte se, jak šel čas s Davidem Kollerem a jak se od osmdesátých let proměnila celá poprocková scéna.
Část 1/15
David Koller natočil desku ČeskosLOVEnsko.

David Koller:

  • Narodil se 27. září 1960 v Praze.
  • Působil jako zpěvák, bubeník a skladatel v kapelách Lucie, Jasná Páka, Žentour, Blue Effect, SLS, 5P, Pusa, Kollerband.
  • Byl třikrát ženatý a má čtyři děti.

Zpěvák a bubeník David Koller spojil svou hudební kariéru především s kapelou Lucie. Od mládí však prošel řadou hudebních těles, která stejně jako divoké společenské změny formovaly jeho uměleckou osobnost. Jako vůdčí osobnost, autor a producent se podílel na řadě nejen vlastních projektů. Produkoval také alba Oskara Petra, Mira Žbirky a Lucie Bílé či skupin Alice, Walk Choc Ice nebo Plexis. Společně s výtvarníkem Davidem Černým a filmařkou Alicí Nellis stál za vybudováním kulturního centra MeetFactory, otevřeného v roce 2007.

Jeho charakteristický řezavý hlas dodal písním jako Chci zas v Tobě spát, Medvídek, Černí andělé nebo Amerika jedinečnost a autenticitu.



Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Podzim to je změna času, školní prázdniny, výměna pneumatik a letos i volby

Změna času, podzimní prázdniny, ředitelská volna... Podzimní kalendář, který startuje 22. září, má své tradiční body, které se rok co rok opakují, ale termín se vždy lehce mění. Tady jsou přesná data...

21. září 2025  16:32

Když jdu do schodů, zadýchávám se, přiznal král stovky Usain Bolt

Vyhrál olympiádu, mistrovství světa, drží světové rekordy a je považován za nejlepšího sprintera planety všech dob. Usain Bolt se objevil na právě probíhajícím mistrovství světa v atletice v Tokiu a...

17. září 2025  8:47

Povodně 2024

Po silných deštích 13. až 15. září 2024 zasáhly většinu Česka ničivé povodně. Nejhorší situace byla ve Slezsku, na severu Moravy a na jihu Čech. Záplavy způsobily intenzivní deště hlavně v Jeseníkách...

10. září 2025  11:34

Nové dresy měly oslavovat předky. Místo toho hráčkám „svítila“ pozadí

Měla to být oslava klubu a připomenutí jeho historie s odkazem na kulturní kořeny. Místo toho se dresy hráček australského fotbalu Brisbane Lions staly neplánovanými hvězdami sociálních sítí....

3. září 2025  12:51

Vánoční prázdniny 2025 budou díky třem víkendům nejdelší, jaké mohou být

Ne, nezbláznili jsme se. Ač výuka sotva začala a stále přetrvává teplé počasí, někdo už zimní svátky vyhlíží. Proto se i v předstihu hodí vědět, na jak dlouhé volno se letos můžou žáci těšit. Ve...

2. září 2025  7:54

Děsivý, úžasný, šance jedna k milionu. Fotograf pořídil možná sportovní snímek roku

Šance jedna k milionu, možná ještě nižší. Tak internet hodnotí kousek italského fotografa Raye Giubila na právě probíhajícím tenisovém US Open. Podařil se mu při zápase jeho krajanky Jasmine...

29. srpna 2025  8:28

    Nepřehlédněte

    Mohlo by Vás zajímat

    Další weby

    Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.