Za vznikem značky VinGardeValise stál v roce 2014 podnikatel Barry Wax. Coby milovník vína a častý cestovatel věděl, že převážet lahve z vinařských oblastí leteckou cestou bývá logistická noční můra.
Vyvinul proto kufr s pevným skořepinovým pláštěm a vyjímatelnými pěnovými vložkami, který pojme až dvanáct lahví a zároveň splňuje rozměrové limity pro leteckou přepravu. Testoval ho prý tak, že kufr plně naložený lahvemi svého oblíbeného moku házel ze schodů v Istanbulu i do vody v hongkongském přístavu.
Co původně sloužilo hlavně turistům vracejícím se z vinic, se postupně proměnilo ve vyhledávaný doplněk pro sběratele, someliéry i náročné cestovatele.