Speciální kufr na lahve vína? Bizarní nápad vyrostl do obřího byznysu za miliony

Tereza Hrabinová
  5:00
Některé nápady znějí na první pohled směšně, jako třeba speciální kufr na lahve vína. Tato prostá myšlenka stála na začátku příběhu malého amerického startupu a postupně se proměnila v byznys s obratem 19 milionů dolarů.
ilustrační snímek

foto: Profimedia.cz

Za vznikem značky VinGardeValise stál v roce 2014 podnikatel Barry Wax. Coby milovník vína a častý cestovatel věděl, že převážet lahve z vinařských oblastí leteckou cestou bývá logistická noční můra.

Víno by se nemělo lemtat jako voda, varuje vinař. Radí, jak se při koštování neztrapnit

Vyvinul proto kufr s pevným skořepinovým pláštěm a vyjímatelnými pěnovými vložkami, který pojme až dvanáct lahví a zároveň splňuje rozměrové limity pro leteckou přepravu. Testoval ho prý tak, že kufr plně naložený lahvemi svého oblíbeného moku házel ze schodů v Istanbulu i do vody v hongkongském přístavu.

Co původně sloužilo hlavně turistům vracejícím se z vinic, se postupně proměnilo ve vyhledávaný doplněk pro sběratele, someliéry i náročné cestovatele.

Vstoupit do diskuse

