Petra Škraňková
  11:54
V Paříži napadl sníh a zatímco řidiči nadávají, děti a mládež se radují. Nejvyšší bod metropole nad Seinou, kopec Montmartre, přilákal milovníky zimních radovánek. Jeden z nich si došel domů pro lyže, aby si splnil dávný sen.

Už v pondělí Paříž zasypal první sníh. Francouzská metropole v bílém hávu potěšila turisty, kteří ulovili netypické fotky s ikonickou Eiffelovou věží, ale i místní.

Hlavně mladí lidé a studenti vyrazili na nejvyšší vrchol v Paříži, Montmartre, a oddávali se typickým zimním radovánkám. Většina se spokojila s igelitovým pytlem coby improvizovanými sáňkami, ale Raphael Guglielmetti rychle došel domů pro lyže. „Už dlouho jsem snil o tom, že si zalyžuju na Montmartru, ale pokaždé to časově nevyšlo. Tentokrát jsem popadl lyže i boty a řekl jsem si, teď nebo nikdy,“ svěřil se reportérovi agentury Reuters. Za hlasitého povzbuzování sjel zasněžený kopec, ze kterého hojně vykukovala tráva.

Čtvrť v minulosti proslulá větrnými mlýny a křivolakými uličkami bývala plná vinic a zahrad. Dnes je to jeden z mála nezastavěných kopců v Paříži, na jehož 130metrovém vrcholu se skví bazilika Sacré Coeur.

