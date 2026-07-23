Služby státu online bez úředníka. Co umí portál veřejné správy a s čím pomůže

Ve spolupráci   4:00

Portál veřejné správy: jak vyřídit úřední záležitosti a služby státu online | foto: Digitální a informační agentura

Úřední agendy někdy připomínají detektivní pátrání. Občanka, řidičák, Czech POINT, registr vozidel, plná moc… Portál veřejné správy představuje místo, kde se ve službách státu rychle zorientujete, najdete správný postup a zjistíte, co vše lze dnes vyřídit online.

Všechny služby na jednom místě

Hlavním přínosem portálu je snadná orientace ve státních službách. Uživatelé zde najdou informace rozdělené podle životních situací jako ztráta dokladů, narození dítěte či změna trvalého bydliště, stejně jako podle konkrétních oblastí, jako jsou doklady, doprava, podnikání nebo sociální podpora.

Součástí portálu je také Katalog služeb veřejné správy, který přehledně eviduje služby poskytované státem. Každá služba obsahuje popis postupu, podmínky vyřízení i možnosti digitálního podání.

Online služby dostupné kdykoliv

Velkou výhodou Portálu veřejné správy je jeho nepřetržitá dostupnost. Občané mohou řadu agend vyřizovat online bez ohledu na úřední hodiny a z pohodlí domova.

Identitou občana se k službám státu každý přihlásí bezpečně a bez hledání hesel

Kontaktní centrum veřejné správy zlepšuje uživatelský komfort

Důležitou součástí modernizace veřejné správy je také využití umělé inteligence. Nonstop AI podpora Kontaktního centra veřejné správy umožňuje uživatelům získat odpovědi na běžné dotazy okamžitě, bez čekání na pracovní dobu úřadů. AI asistenti tak zvyšují komfort při používání digitálních služeb a přispívají k dostupnější a modernější veřejné správě.

Digitální a informační agentura

Na rozvoji digitálních služeb státu, včetně Portálu veřejné správy a Katalogu služeb veřejné správy, se podílí Digitální a informační agentura. Jde o ústřední orgán státní správy, který má na starosti elektronickou identifikaci, klíčové informační systémy i koordinaci digitalizace veřejné správy v Česku. Jejím cílem je zjednodušovat služby státu, zvyšovat jejich dostupnost a posouvat Česko směrem k moderní digitální společnosti. Digitální a informační agentura podporuje rozvoj AI nástrojů, které pomáhají občanům rychle získat potřebné informace a lépe se orientovat v jednotlivých agendách.

﻿Projekt Kontaktní centrum veřejné správy je financován z Národního plánu obnovy, registrační číslo projektu CZ.31.5.0/0.0/0.0/24_112/0011231.

Obsah vznikl ve spolupráci s Digitální a informační agenturou

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