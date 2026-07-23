Všechny služby na jednom místě
Hlavním přínosem portálu je snadná orientace ve státních službách. Uživatelé zde najdou informace rozdělené podle životních situací jako ztráta dokladů, narození dítěte či změna trvalého bydliště, stejně jako podle konkrétních oblastí, jako jsou doklady, doprava, podnikání nebo sociální podpora.
Součástí portálu je také Katalog služeb veřejné správy, který přehledně eviduje služby poskytované státem. Každá služba obsahuje popis postupu, podmínky vyřízení i možnosti digitálního podání.
Online služby dostupné kdykoliv
Velkou výhodou Portálu veřejné správy je jeho nepřetržitá dostupnost. Občané mohou řadu agend vyřizovat online bez ohledu na úřední hodiny a z pohodlí domova.
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Identitou občana se k službám státu každý přihlásí bezpečně a bez hledání hesel
Kontaktní centrum veřejné správy zlepšuje uživatelský komfort
Důležitou součástí modernizace veřejné správy je také využití umělé inteligence. Nonstop AI podpora Kontaktního centra veřejné správy umožňuje uživatelům získat odpovědi na běžné dotazy okamžitě, bez čekání na pracovní dobu úřadů. AI asistenti tak zvyšují komfort při používání digitálních služeb a přispívají k dostupnější a modernější veřejné správě.
Digitální a informační agentura
Na rozvoji digitálních služeb státu, včetně Portálu veřejné správy a Katalogu služeb veřejné správy, se podílí Digitální a informační agentura. Jde o ústřední orgán státní správy, který má na starosti elektronickou identifikaci, klíčové informační systémy i koordinaci digitalizace veřejné správy v Česku. Jejím cílem je zjednodušovat služby státu, zvyšovat jejich dostupnost a posouvat Česko směrem k moderní digitální společnosti. Digitální a informační agentura podporuje rozvoj AI nástrojů, které pomáhají občanům rychle získat potřebné informace a lépe se orientovat v jednotlivých agendách.
Projekt Kontaktní centrum veřejné správy je financován z Národního plánu obnovy, registrační číslo projektu CZ.31.5.0/0.0/0.0/24_112/0011231.
Obsah vznikl ve spolupráci s Digitální a informační agenturou