Fyzika je v tomto naprosto neúprosná, protože zakřivené sklo může soustředit sluneční paprsek do opravdu velmi žhavého ohniska. A pokud je v dosahu hořlavý materiál, neštěstí je na světě doslova rychlostí světla.
Dokládá to případ z britského města Basingstoke z hrabství Hampshire z tohoto týdne.
Co vyvolalo požár?
Tamní hasiči dostali hlášení o požáru dvou nemovitostí v ulici Dorset Crescent. Teprve když se podařilo ničivý oheň uhasit, mohli začít pátrat po důvodech. Tím byly právě skleněné věci, které byly v horku vystaveny slunečnímu záření.
Skleněné dekorace a sluneční světlo
Případů, kdy skleněné dekorace, vázičky, láhve, lucerničky způsobily požár, je bohužel velmi mnoho, přestože hasiči na podobná rizika pravidelně upozorňují.
Na co si dát v létě pozor?