Sluneční paprsky zapálily plot a dům. Odrazily se od skleněné dekorace v okně

Zuzana Stiboříková
  5:00
Máme před sebou horký a slunný víkend. Dávejte proto velký pozor na skleněné ozdoby. I zapomenutá skleněná lahev může na balkoně nebo na zahradě způsobit velký problém. Stačí, když se paprsky odrazí od drobné skleněné ozdoby v okně a pokud zamíří na suché místo, může začít nečekaně hořet.

Sluneční světlo dopadající na skleněný předmět může vyvolat požár | foto: ChatGPT

Fyzika je v tomto naprosto neúprosná, protože zakřivené sklo může soustředit sluneční paprsek do opravdu velmi žhavého ohniska. A pokud je v dosahu hořlavý materiál, neštěstí je na světě doslova rychlostí světla.

Dokládá to případ z britského města Basingstoke z hrabství Hampshire z tohoto týdne.

Co vyvolalo požár?

Tamní hasiči dostali hlášení o požáru dvou nemovitostí v ulici Dorset Crescent. Teprve když se podařilo ničivý oheň uhasit, mohli začít pátrat po důvodech. Tím byly právě skleněné věci, které byly v horku vystaveny slunečnímu záření.

Sluneční paprsky odražené od skleněné ozdoby v okně způsobily požár plotu, který se rozšířil na dvě nemovitosti.

Skleněné dekorace a sluneční světlo

Případů, kdy skleněné dekorace, vázičky, láhve, lucerničky způsobily požár, je bohužel velmi mnoho, přestože hasiči na podobná rizika pravidelně upozorňují.

Na co si dát v létě pozor?

  • Nevystavujte skleněné předměty přímému slunci v oknech, na parapetech a terasách, ale ani na zahradě.
  • Udržujte je mimo dosah suché trávy, papíru a dalšího hořlavého materiálu.
  • Největší riziko představují okna a balkony orientované na západní, případně jižní stranu.
