Slunečné pobřeží a Zlaté Písky – proč je Bulharsko stále králem cenově dostupné dovolené?

Komerční sdělení   9:58
V roce 2026, kdy ceny ubytování na řeckých ostrovech opět zaznamenaly znatelný nárůst a luxusní turecké All Inclusive resorty se začínají více orientovat na movitější klientelu, si Bulharsko neochvějně drží pozici nekorunovaného krále cenově dostupné letní dovolené u moře. Destinace jako Slunečné pobřeží a Zlaté Písky však už dávno nelákají turisty pouze na nejnižší cenovky v katalogu. V dnešní době nabízejí překvapivě vysokou úroveň služeb, moderní hotelové zázemí a specifické výhody, kterým mnohem dražší středomořské oblasti dokážou jen stěží konkurovat. Pokud plánujete, kam vyrazit za sluncem, toto je objektivní a podrobný pohled na to, proč je dovolená v Bulharsku tou nejrozumnější volbou pro letošní léto.

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Ilustrační obrázek | foto: tui.cz Shutterstock

Poměr ceny a kvality v Bulharsku – co za své peníze skutečně dostanete

Finanční stránka dovolené v Bulharsku pro sezónu 2026 mluví sama za sebe. Když vedle sebe postavíte konkrétní kalkulace pro letní pobyty, zjistíte, že za své peníze dostanete na pobřeží Černého moře velmi zajímavý poměr ceny a služeb. Pro názornost poslouží srovnání standardního balíčku: sedm nocí ve čtyřhvězdičkovém hotelu s plným All Inclusive servisem na Slunečném pobřeží s odletem z Prahy vás vyjde na částku, za kterou byste jinde pořídili kratší pobyt – a to ještě velmi často bez stravy nebo pouze se snídaní.

Pro čtyřčlennou rodinu znamená tato finanční úspora zásadní rozdíl v celkovém rodinném rozpočtu. Peníze, které ušetříte na samotném zájezdu, můžete investovat přímo na místě do zážitků. V rodinném rozpočtu vám tak zbyde dostatek prostoru na to, abyste dětem bez výčitek splnili přání navštívit obří aquaparky, pronajmout si vodní skútr nebo vyrazit na organizovaný lodní výlet. Větší finanční možnosti mimo resort vám navíc umožní bezstarostné večeře v lokálních restauracích.

Další obrovskou výhodou, kterou ocení jak rodiny s malými dětmi, tak ekologicky smýšlející cestovatelé, je mimořádně příznivá doletová vzdálenost. Přímé charterové lety z Prahy na letiště v Burgasu (BOJ) nebo ve Varně (VAR) trvají pouhé dvě hodiny času. Takto krátká doba strávená ve vzduchu výrazně snižuje cestovní stres u nejmenších pasažérů a zároveň minimalizuje vaši celkovou uhlíkovou stopu ve srovnání s dlouhými lety do Egypta či na Kanárské ostrovy.

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Slunečné pobřeží – vše, co potřebujete vědět

Slunečné pobřeží představuje absolutní vlajkovou loď celého bulharského cestovního ruchu. Pokud milujete živá letoviska, kde to nonstop tepe energií, našli jste správné místo. Atraktivitu tohoto resortu nejlépe ilustrují samotná čísla:

Hlavní chloubou a specifikem Slunečného pobřeží je jeho 8 kilometrů dlouhá, nepřerušená pláž s jemným zlatavým pískem, která se pyšní prestižním ekologickým oceněním Modrá vlajka. Letovisko nabízí obrovskou ubytovací kapacitu čítající stovky hotelů v širokém rozmezí od cenově dostupných až po pětihvězdičkové luxusní resorty. Celou lokalitu navíc doplňují naprosto ideální podmínky pro koupání, které charakterizuje velmi pozvolný, mělký vstup do moře a klidná hladina bez velkých vln, což ocení zejména rodiny s dětmi.

Právě díky povaze zdejšího moře je Slunečné pobřeží jedna z vůbec nejbezpečnějších lokalit pro neplavce a malé děti. Černé moře v letních měsících netrpí žádným znatelným přílivem či odlivem a absence silných spodních proudů či velkých vln dává rodičům absolutní klid při hlídání dětí na břehu. Podél celé pláže se táhne pulzující promenáda plná barů, restaurací s živou hudbou, obchůdků se suvenýry a herních zón. Pokud by vám náhodou nestačilo moře, přímo v srdci letoviska se nachází vyhlášený Action Aquapark, který je z většiny hotelů pohodlně dostupný pěšky.

Zlaté Písky – prémiová alternativa uprostřed přírody

Zlaté Písky jsou druhým nejvýznamnějším resortem v zemi a leží přibližně 18 kilometrů severně od Varny. Zatímco Slunečné pobřeží sází na nekonečnou zábavu a rozlehlost, Zlaté Písky nabízejí o poznání elegantnější alternativu v sevření přírody. Hlavním odlišujícím prvkem tohoto letoviska je rozsáhlý přírodní park s hustým borovicovým lesem, který sestupuje z kopců a navazuje bezprostředně na písečné pláže. Tento přírodní prvek poskytuje turistům příjemný přirozený stín v horkých dnech, čistý vzduch plný pryskyřice a skvělé možnosti pro pěší turistiku či ranní běh ve stínu stromů.

Zlaté Písky se vyznačují mnohem vyšší koncentrací prémiových čtyřhvězdičkových a pětihvězdičkových hotelových kapacit než jejich jižní konkurent. Zdejší hotelové resorty bývají více zaměřené na dospělou klientelu, páry vyhledávající klid a náročnější cestovatele, kteří si potrpí na bohaté wellness programy a klidnější večerní atmosféru.

Obrovskou výhodou Zlatých Písků je také těsná blízkost Varny, třetího největšího města Bulharska. To dává rekreantům jedinečnou možnost kdykoli uniknout z turistického resortu do autentického městského prostředí. Varna láká na nádhernou katedrálu, rozsáhlé Archeologické muzeum, které ve svých útrobách ukrývá nejstarší zpracovaný zlatý poklad na světě (jehož stáří se odhaduje na úctyhodných 6 500 let), a v neposlední řadě na moderní gastronomickou scénu plnou kaváren a špičkových restaurací.

Staré město Nesebar – středověké město UNESCO jako půldenní výlet

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Jestliže vás kromě moře lákají také památky a tradice, Bulharsko má v rukávu silný triumf. Najdete ho na malém skalnatém poloostrově spojeném s pevninou úzkou šíjí. Starobylé město Nesebar, zapsané na seznamu světového dědictví UNESCO, se nachází pouhé 3 kilometry od Slunečného pobřeží. Z vašeho hotelu se sem dostanete za 10 minut jízdy taxíkem, vyhlídkovým turistickým vláčkem nebo příjemnou 40minutovou procházkou po pláži.

V historickém jádru Nesebaru se nachází více než 40 středověkých kostelů a chrámů z různých historických epoch, zachovalé byzantské opevnění a proslulá černomořská architektura známá svými kamennými přízemími a dřevěnými patry s typickými balkony. Místní malebný přístav je navíc lemován vynikajícími rybářskými tavernami, kde si můžete vychutnat čerstvé mořské plody za ceny, které jsou v porovnání se západoevropskými standardy stále více než lidové.

Bulharsko oproti Řecku a Turecku – objektivní srovnání

Aby byla vaše volba v roce 2026 stoprocentně správná, je nutné se na Bulharsko podívat skrze srovnání s dalšími destinacemi:

  • Kdy zvolit Bulharsko: pokud máte pevně stanovený rozpočet a chcete za něj dostat maximum, cestujete s velmi malými dětmi, které potřebují klidné a mělké moře bez vln, milujete návštěvy aquaparků nebo zkrátka vyžadujete co nejkratší a nejkomfortnější dobu letu z České republiky.
  • Kdy zvolit Řecko: pokud je pro vás prioritou typický středomořský ostrovní charakter, autentická řecká atmosféra s bílo-modrými domky, hlubší mytologická historie nebo specifické geologické útvary, jako jsou sopečné pláže na Santorini či monumentální útesy na Lefkadě.
  • Kdy zvolit Turecko: pokud vyžadujete ten nejluxusnější možný All Inclusive servis, gigantické hotelové resorty, které nemusíte za celou dovolenou opustit, a láká vás specifická orientální kultura hammamů, trhů a výrazně kořeněné turecké kuchyně.

Mezi slabiny Bulharska, o kterých je dobré vědět předem, patří fakt, že Černé moře nemá tak zářivě tyrkysové odstíny a průzračnost jako Středozemní či Egejské moře. Pobřežní oblasti jsou také mnohem hustěji zastavěné a modernější, takže zde nenajdete tolik nedotčených přírodních zákoutí a opuštěných romantických zátok jako například na řeckých ostrovech.

Praktický průvodce dovolenou v Bulharsku pro rok 2026

Plánování cesty do Bulharska v letošní sezóně usnadňuje několik praktických faktů. Doprava je zajišťována pravidelnými charterovými lety z Česka. Pokud míříte na jižní Slunečné pobřeží, poletíte do Burgasu (let trvá 2 hodiny, následný transfer autobusem do hotelu zabere zhruba 30 minut). Pokud zvolíte severní Zlaté Písky, vaším cílem bude Varna (let trvá rovněž 2 hodiny, transfer do resortu trvá přibližně 25 minut). Během hlavní sezóny od června do srpna jsou odlety k dispozici několikrát týdně.

Klimatické podmínky v červnu jsou již plně letní s teplotami vzduchu mezi 25 °C a 30 °C. Černé moře se prohřívá o něco pomaleji než Středomoří, nicméně od poloviny června si drží stabilní a pro plavání velmi příjemnou teplotu v rozmezí 22 °C až 24 °C.

Oficiální měnou Bulharska je euro. V naprosté většině hotelů, restaurací i obchodů v resortech jsou samozřejmostí bezhotovostní platby kartou. Pokud jde o samotný nákup dovolené, pro červnové termíny má Bulharsko stabilně širokou nabídku Last Minute s častými slevami. Naopak pro nejžádanější prázdninové týdny v červenci a srpnu se jednoznačně doporučuje včasná rezervace, protože ty nejlepší rodinné hotely na pláži bývají vyprodány dlouho dopředu.

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