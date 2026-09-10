Slavia dobývá Ligu mistrů. Na vítězství v hlavní částí čeká už 19 let

Autor:
Advertorial   12:16 – ADVERTORIAL

Radost slávistického záložníka Tomáše Součka, který v duelu Ligy mistrů proti Dortmundu vstřelil gól. | foto: Reuters

Ve čtvrtek 10. září 2026 vstoupí Slavia do dalšího ročníku Ligy mistrů domácím utkáním proti francouzskému Lens. Vůbec poprvé si také zahraje v hlavní fázi již druhou sezonu po sobě a všichni věrní fanoušci Slavie chtějí být při tom. Kde sledovat utkání s RC Lens živě?

Ve čtvrtek večer se v pražském Edenu znovu rozezní hymna Ligy mistrů. Slavia od 21 hodin přivítá francouzský RC Lens a zahájí svou čtvrtou účast v hlavní části nejprestižnější evropské klubové soutěže. Aniž musela absolvovat jediné předkolo, jako český mistr zamířila mezi evropskou elitu rovnou.

Cesta na vrchol byla přitom plná dramatických nezdarů, protože opakovaně končila těsně před jejími branami. V hlavní fázi soutěže naposledy vyhrála 19. září 2007 a od té doby na svou chvíli čeká.

Slavia a Liga mistrů

Pět pokusů skončilo neúspěchem. Pak přišel Ajax

Dnešní přímý postup ostře kontrastuje s minulostí, kdy se Slavia do hlavní fáze dlouho marně probíjela přes předkola. Do cesty se jí postupně postavily Grasshoppers Curych, Šachtar Doněck, Panathinaikos Atény, Celta Vigo a Anderlecht Brusel.

Mimořádně krutý byl například souboj se Šachtarem v roce 2000. Slavia první utkání v Doněcku vyhrála 1:0 a měla postup velmi blízko. V pražské odvetě však soupeř v samotném závěru srovnal celkové skóre a v prodloužení rozhodl o vyřazení českého mužstva.

Po pěti neúspěšných pokusech přišlo léto 2007. Slavia nejprve prošla přes Žilinu a v posledním předkole ji čekal slavný Ajax Amsterdam. V Nizozemsku překvapivě zvítězila 1:0. Strahov pak zažil jeden z nejslavnějších večerů novodobé historie Slavie. Domácí odveta skončila 2:1, oba góly Slavie vstřelil Stanislav Vlček a červenobílí se na šestý pokus konečně dostali mezi elitní fotbalové kluby.

2007: První zápas, první výhra. Druhá dosud nepřišla

Euforie pokračovala i při premiéře v samotné soutěži. Dne 19. září 2007 přijela do Prahy Steaua Bukurešť a Slavia zvítězila 2:1. A právě vítězství nad rumunským soupeřem dodnes zůstává jediným triumfem Slavie v hlavní fázi Ligy mistrů.

První sezona přitom nebyla neúspěšná. Slavia ve skupině narazila také na Arsenal a Sevillu, nasbírala pět bodů a skončila třetí před Steauou. Podle tehdejších pravidel tak pokračovala na jaře v Poháru UEFA.

Hráči ale poznali i opačný extrém. Na hřišti Arsenalu inkasovali sedm branek a odvezli si porážku 0:7. O několik týdnů později přitom stejný Arsenal v Praze udrželi na bezbrankové remíze. Pak se dveře Ligy mistrů znovu zavřely.

2019: Messi v Edenu a velký večer na Camp Nou

Na návrat do hlavní fáze čekala Slavia dvanáct let. V roce 2019 prošla přes rumunskou Kluž, kterou porazila v obou utkáních 1:0. Los jí následně připravil atraktivní společnost v podobě Barcelony, Interu Milán a Borussie Dortmund.

Z pohledu tabulky z toho nakonec byly jen dva body a poslední místo. Samotná čísla ale nevystihují výkon Slavie proti evropským gigantům. Nad Interem vedla až do nastavení, kdy domácí srovnali na 1:1. Do Edenu pak dorazila Barcelona s Lionelem Messim a vyhrála těsně 2:1.

O dva týdny později následoval výsledek, který má v moderní historii Slavie zvláštní místo. Na slavném Camp Nou dokázala s Barcelonou remizovat 0:0. Jenže druhé vítězství v hlavní fázi nepřišlo...

2025/2026: Přímý vstup do Ligy mistrů

Po sezoně 2019/20 začala další série kvalifikačních nezdarů. Po roce 2024 se však začal příběh Slavie a Ligy mistrů měnit. Výsledky českých klubů v evropských pohárech vytáhly domácí soutěž vysoko v žebříčku národních koeficientů UEFA. Český mistr díky tomu získal přímé místo mezi elitou.

Slavia už nemusela čekat, koho jí přisoudí los předkola, ani absolvovat nervózní srpnové dvojzápasy. V sezoně 2025/26 vstoupila do Ligy mistrů rovnou. A letos se situace opakuje.

Minule tři body. A nepovedená tečka na Kypru

V minulé sezoně se Slavia vrátila do Ligy mistrů po šesti letech. Poprvé přitom poznala její nový formát, v němž už nejsou klasické čtyřčlenné skupiny. Každý tým místo toho odehraje osm zápasů proti osmi různým soupeřům a všechny výsledky se započítávají do jedné společné tabulky.

Slavia doma remizovala 2:2 s Bodø/Glimt, bod přivezla také z hřiště Atalanty a bez branek skončilo utkání s Athletikem Bilbao. Na první vítězství ale čekala marně. Vedle remíz přišly porážky s Interem Milán, Arsenalem, Tottenhamem a Barcelonou. Před posledním kolem už Slavia věděla, že do další fáze nepostoupí.

Rozloučení s Ligou mistrů navíc dopadlo velmi špatně. Na hřišti kyperského Pafosu prohrála 1:4 a celou ligovou fázi zakončila na 34. místě z 36 týmů.

Celková bilance Slavie v sezoně 2025/26 tak byla:

  • 8 zápasů
  • 0 vítězství
  • 3 remízy
  • 5 porážek
  • 3 body

Právě absence vítězství je důležitá i před letošním ročníkem. Slavia totiž nevyhrála v hlavní fázi Ligy mistrů už 19 utkání v řadě. Od historického triumfu nad Steauou Bukurešť v září 2007 nasbírala sedm remíz a dvanáct porážek.

Neznamená to ale, že by od roku 2007 nevyhrála žádný zápas Ligy mistrů. V kvalifikačních předkolech mezitím vítězila opakovaně. Dlouhá série se týká výhradně zápasů hlavní fáze soutěže.

Arsenal přijede do Edenu, Slavia zamíří za Bayernem

Ani tentokrát nebude cesta snadná. Současný formát přidělil Slavii osm různých soupeřů.

V Edenu se kromě Lens představí Arsenal, Villarreal a Aston Villa. Venku čekají na Slavii zápasy s ázerbájdžánským Sabahem, Fenerbahce, Bayernem Mnichov a Portem.

Právě utkání s Lens by tak mohlo být mimořádně důležité. Nejen jako první krok v boji o umístění mezi nejlepšími 24 celky, které si zajistí pokračování v soutěži, ale také jako příležitost ukončit čekání, jehož začátek sahá téměř devatenáct let do minulosti.

Slavia už totiž dokázala překonat své někdejší kvalifikační prokletí. Teď může začít přepisovat i druhou část svého příběhu v Lize mistrů.

Slavia proti Lens živě: kde sledovat zápas?

  • Úvodní utkání Slavie s RC Lens se hraje ve čtvrtek 10. září od 21 hodin v pražském Edenu.
  • Televizní přenos začíná na stanici Nova Sport 3 ve 20:55, předchází mu také speciální studio Ligy mistrů.

Kdo nebude přímo na stadionu, může zápas sledovat také prostřednictvím internetové televize. Například u Telly.cz není nutné řešit klasickou kabelovou nebo satelitní přípojku. Službu lze aktivovat online a sledovat ji přes Smart TV, počítač, mobil nebo tablet. Pro sledování zápasu Slavia vs. Lens na Nova Sport 3 je potřeba zakoupit balíček Sport, např. na této stránce https://telly.cz/sport/.

Výhody internetové televize:

Sportovní nabídka Telly zahrnuje:

  • Stanice Nova Sport 3, 4, 5 a 6, na kterých jsou přenosy Ligy mistrů dostupné.
  • Jeden účet lze využít až na dvou zařízeních, takže například jeden člen domácnosti může sledovat zápas na televizi a druhý zároveň jiný obsah na mobilu či počítači.
  • Možnost zpětného zhlédnutí až sedm dní. Pokud tedy fanoušek nestihne začátek zápasu nebo celý přenos živě, může se k němu později vrátit.
  • Telly lze sledovat na chytré televizi, počítači, mobilu nebo tabletu.

Pro diváky, kteří chtějí především sport, nabízí Telly samostatný balíček Sport. Ten zahrnuje podle aktuální nabídky 35 sportovních soutěží a vedle sledování Ligy mistrů také další fotbalové ligy, hokej, tenis, motorsport či bojové sporty. Balíčky jsou bez dlouhodobého závazku a automatickou opakovanou platbu lze zrušit.

Pro fanoušky, kteří podobné sportovní přenosy sledují jen několikrát do roka, může být zajímavou možností i zkušební verze internetové televize.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Čtěte celý iDNES.cz bez rušivých reklam. S iDNES Premium na 5 měsíců za 19 Kč

Čtení bez vyskakujících reklam

Odemkněte si exkluzivní obsah a čtěte ho nově bez reklam překrývajících text.

Babyboom v zoo Olomouc. Hrabáč porod prospal, gepardí kočka pláče v oddělené ložnici

Ve spolupráci
Na Svatém Kopečku se spustil babyboom. Výsledkem jsou rekordní gepardi i...

Letní sezóna přinesla do oblíbené zoologické zahrady na Svatém Kopečku mimořádnou nadílku – Zoo Olomouc zažívá nevídaný baby boom. Návštěvníci mohou v expozicích pozorovat nejen historický rekord v...

Zvládnou starší rodiče ještě bydlet sami? 5 tipů, co v jejich domácnosti upravit

Komerční sdělení
Ilustrační obrázek

O samostatném bydlení rodičů začínáme většinou mluvit až ve chvíli, kdy se něco stane. Přitom pády stojí za 65 % všech hospitalizací kvůli zranění. A dvě třetiny těchto padů se odehrají doma. Dobrá...

Legendární Scooter v září ovládne Ostravu. V Mustang Aréně vystoupí i autor hitu Ma Chérie

Ve spolupráci
Ostrava zažije obří rave noc. Na festivalu vyrazí na pódium Scooter i hitmaker DJ Antoine

Taneční horečka, lasershow a hymny, které definovaly celou jednu generaci. Ostrava se v pátek 18. září 2026 promění v centrum evropského ravu. Do industriální metropole dorazí v rámci indoorového...

Benjamin Netanjahu

Americký prezident Donald Trump přijal izraelského premiéra Benjamina...

Současný šéf největší izraelské pravicové strany Likud a zároveň předseda končící 37. vlády má za sebou bouřlivou minulost. Na politické scéně se pohybuje už od konce 80. let. Vystřídal posty...

Z továrny jsou lofty, z kanceláří byty. Jak Praha dává starým domům druhou šanci?

Ve spolupráci
Projekt Vanguard

Chátrající činžovní dům, opuštěná továrna nebo dávno nepotřebná telefonní ústředna nemusí skončit demolicí. Staré pražské budovy dostávají nový život, ale jejich proměna často naráží na technický...

Z továrny jsou lofty, z kanceláří byty. Jak Praha dává starým domům druhou šanci?

Ve spolupráci
Projekt Vanguard

Chátrající činžovní dům, opuštěná továrna nebo dávno nepotřebná telefonní ústředna nemusí skončit demolicí. Staré pražské budovy dostávají nový život, ale jejich proměna často naráží na technický...

10. září 2026  9:02,  aktualizováno  12:29

Last Minute, nebo First Minute – kdy lze použít kterou strategii a jak si vybrat s TUI?

Komerční sdělení
Ilustrační obrázek

Otázka, zda zarezervovat dovolenou s velkým předstihem, nebo raději počkat na poslední chvíli, patří k nejčastějším dilematům při plánování letního odpočinku. Jednoznačná odpověď však neexistuje,...

6. září 2026  14:18

Digitální nomád na cestách a jak se vyhnout obřím účtům při práci ze zahraničí

Metro.cz
Ilustrační obrázek

Sbalit notebook, odletět k moři a pracovat z pláže je sen mnoha lidí. Práce z ciziny však přináší úplně jiná rizika než týdenní dovolená s cestovkou. Bez správné přípravy se neplánovaný úraz nebo...

6. září 2026

První dovolená bez rodičů: Co by si měli mladí pohlídat

Komerční sdělení
Ilustrační obrázek

Letenky koupené, ubytování rezervované a kufr se nějak zabalí večer před odjezdem. Při první dovolené bez rodičů ale poprvé řešíte sami i věci, které dříve možná zařizoval někdo za vás. Před cestou...

6. září 2026  13:51

Benjamin Netanjahu

Americký prezident Donald Trump přijal izraelského premiéra Benjamina...

Současný šéf největší izraelské pravicové strany Likud a zároveň předseda končící 37. vlády má za sebou bouřlivou minulost. Na politické scéně se pohybuje už od konce 80. let. Vystřídal posty...

4. září 2026  16:53

Babyboom v zoo Olomouc. Hrabáč porod prospal, gepardí kočka pláče v oddělené ložnici

Ve spolupráci
Na Svatém Kopečku se spustil babyboom. Výsledkem jsou rekordní gepardi i...

Letní sezóna přinesla do oblíbené zoologické zahrady na Svatém Kopečku mimořádnou nadílku – Zoo Olomouc zažívá nevídaný baby boom. Návštěvníci mohou v expozicích pozorovat nejen historický rekord v...

4. září 2026  5:30

Jak bezpečně restartovat kondici po čtyřicítce

Komerční sdělení
Ilustrační obrázek

Znáte ten pocit. Sedíte osm hodin denně u počítače, a když pak máte vyjít do třetího patra, lapáte po dechu. Čtyřicítka na krku nebo za vámi a vy si říkáte, že je nejvyšší čas s tím tělem něco...

3. září 2026  19:32

Zvládnou starší rodiče ještě bydlet sami? 5 tipů, co v jejich domácnosti upravit

Komerční sdělení
Ilustrační obrázek

O samostatném bydlení rodičů začínáme většinou mluvit až ve chvíli, kdy se něco stane. Přitom pády stojí za 65 % všech hospitalizací kvůli zranění. A dvě třetiny těchto padů se odehrají doma. Dobrá...

3. září 2026  19:17

Legendární Scooter v září ovládne Ostravu. V Mustang Aréně vystoupí i autor hitu Ma Chérie

Ve spolupráci
Ostrava zažije obří rave noc. Na festivalu vyrazí na pódium Scooter i hitmaker DJ Antoine

Taneční horečka, lasershow a hymny, které definovaly celou jednu generaci. Ostrava se v pátek 18. září 2026 promění v centrum evropského ravu. Do industriální metropole dorazí v rámci indoorového...

3. září 2026  17:31

KDU-ČSL

Nové vedení KDU-ČSL, které bylo zvoleno na sjezdu. Zleva Václav Pláteník,...

KDU-ČSL patří k nejstarším českým politickým stranám. Od roku 1990 se lidovci podílela celkem na deseti českých vládách, vicepremiéry byli Josef Lux, Cyril Svoboda, Jiří Čunek, Pavel Bělobrádek či...

2. září 2026  12:06

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Občanská demokratická strana (ODS)

Nové, kompletní vedení ODS. Předsedou strany je Martin Kupka, prvním...

Občanská demokratická strana (ODS) patří k nejdéle působícím a nejvýraznějším stranám české pravice. Vznikla v roce 1991 po rozpadu Občanského fóra a jejím prvním předsedou se stal Václav Klaus. Od...

2. září 2026  11:23

TOP 09

Předseda TOP 09 Matěj Ondřej Havel vystoupil na tiskové konferenci k...

TOP 09 patří mezi tradiční pravostředové a výrazně proevropské politické strany. Vznikla v roce 2009 kolem Karla Schwarzenberga a Miroslava Kalouska a ve svém programu dlouhodobě zdůrazňuje odpovědné...

2. září 2026  10:53

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.
×

Rušivé reklamy na mobilu končí

Vyzkoušet