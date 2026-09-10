Ve čtvrtek večer se v pražském Edenu znovu rozezní hymna Ligy mistrů. Slavia od 21 hodin přivítá francouzský RC Lens a zahájí svou čtvrtou účast v hlavní části nejprestižnější evropské klubové soutěže. Aniž musela absolvovat jediné předkolo, jako český mistr zamířila mezi evropskou elitu rovnou.
Cesta na vrchol byla přitom plná dramatických nezdarů, protože opakovaně končila těsně před jejími branami. V hlavní fázi soutěže naposledy vyhrála 19. září 2007 a od té doby na svou chvíli čeká.
Slavia a Liga mistrů
Pět pokusů skončilo neúspěchem. Pak přišel Ajax
Dnešní přímý postup ostře kontrastuje s minulostí, kdy se Slavia do hlavní fáze dlouho marně probíjela přes předkola. Do cesty se jí postupně postavily Grasshoppers Curych, Šachtar Doněck, Panathinaikos Atény, Celta Vigo a Anderlecht Brusel.
Mimořádně krutý byl například souboj se Šachtarem v roce 2000. Slavia první utkání v Doněcku vyhrála 1:0 a měla postup velmi blízko. V pražské odvetě však soupeř v samotném závěru srovnal celkové skóre a v prodloužení rozhodl o vyřazení českého mužstva.
Po pěti neúspěšných pokusech přišlo léto 2007. Slavia nejprve prošla přes Žilinu a v posledním předkole ji čekal slavný Ajax Amsterdam. V Nizozemsku překvapivě zvítězila 1:0. Strahov pak zažil jeden z nejslavnějších večerů novodobé historie Slavie. Domácí odveta skončila 2:1, oba góly Slavie vstřelil Stanislav Vlček a červenobílí se na šestý pokus konečně dostali mezi elitní fotbalové kluby.
2007: První zápas, první výhra. Druhá dosud nepřišla
Euforie pokračovala i při premiéře v samotné soutěži. Dne 19. září 2007 přijela do Prahy Steaua Bukurešť a Slavia zvítězila 2:1. A právě vítězství nad rumunským soupeřem dodnes zůstává jediným triumfem Slavie v hlavní fázi Ligy mistrů.
První sezona přitom nebyla neúspěšná. Slavia ve skupině narazila také na Arsenal a Sevillu, nasbírala pět bodů a skončila třetí před Steauou. Podle tehdejších pravidel tak pokračovala na jaře v Poháru UEFA.
Hráči ale poznali i opačný extrém. Na hřišti Arsenalu inkasovali sedm branek a odvezli si porážku 0:7. O několik týdnů později přitom stejný Arsenal v Praze udrželi na bezbrankové remíze. Pak se dveře Ligy mistrů znovu zavřely.
2019: Messi v Edenu a velký večer na Camp Nou
Na návrat do hlavní fáze čekala Slavia dvanáct let. V roce 2019 prošla přes rumunskou Kluž, kterou porazila v obou utkáních 1:0. Los jí následně připravil atraktivní společnost v podobě Barcelony, Interu Milán a Borussie Dortmund.
Z pohledu tabulky z toho nakonec byly jen dva body a poslední místo. Samotná čísla ale nevystihují výkon Slavie proti evropským gigantům. Nad Interem vedla až do nastavení, kdy domácí srovnali na 1:1. Do Edenu pak dorazila Barcelona s Lionelem Messim a vyhrála těsně 2:1.
O dva týdny později následoval výsledek, který má v moderní historii Slavie zvláštní místo. Na slavném Camp Nou dokázala s Barcelonou remizovat 0:0. Jenže druhé vítězství v hlavní fázi nepřišlo...
2025/2026: Přímý vstup do Ligy mistrů
Po sezoně 2019/20 začala další série kvalifikačních nezdarů. Po roce 2024 se však začal příběh Slavie a Ligy mistrů měnit. Výsledky českých klubů v evropských pohárech vytáhly domácí soutěž vysoko v žebříčku národních koeficientů UEFA. Český mistr díky tomu získal přímé místo mezi elitou.
Slavia už nemusela čekat, koho jí přisoudí los předkola, ani absolvovat nervózní srpnové dvojzápasy. V sezoně 2025/26 vstoupila do Ligy mistrů rovnou. A letos se situace opakuje.
Minule tři body. A nepovedená tečka na Kypru
V minulé sezoně se Slavia vrátila do Ligy mistrů po šesti letech. Poprvé přitom poznala její nový formát, v němž už nejsou klasické čtyřčlenné skupiny. Každý tým místo toho odehraje osm zápasů proti osmi různým soupeřům a všechny výsledky se započítávají do jedné společné tabulky.
Slavia doma remizovala 2:2 s Bodø/Glimt, bod přivezla také z hřiště Atalanty a bez branek skončilo utkání s Athletikem Bilbao. Na první vítězství ale čekala marně. Vedle remíz přišly porážky s Interem Milán, Arsenalem, Tottenhamem a Barcelonou. Před posledním kolem už Slavia věděla, že do další fáze nepostoupí.
Rozloučení s Ligou mistrů navíc dopadlo velmi špatně. Na hřišti kyperského Pafosu prohrála 1:4 a celou ligovou fázi zakončila na 34. místě z 36 týmů.
Celková bilance Slavie v sezoně 2025/26 tak byla:
- 8 zápasů
- 0 vítězství
- 3 remízy
- 5 porážek
- 3 body
Právě absence vítězství je důležitá i před letošním ročníkem. Slavia totiž nevyhrála v hlavní fázi Ligy mistrů už 19 utkání v řadě. Od historického triumfu nad Steauou Bukurešť v září 2007 nasbírala sedm remíz a dvanáct porážek.
Neznamená to ale, že by od roku 2007 nevyhrála žádný zápas Ligy mistrů. V kvalifikačních předkolech mezitím vítězila opakovaně. Dlouhá série se týká výhradně zápasů hlavní fáze soutěže.
Arsenal přijede do Edenu, Slavia zamíří za Bayernem
Ani tentokrát nebude cesta snadná. Současný formát přidělil Slavii osm různých soupeřů.
V Edenu se kromě Lens představí Arsenal, Villarreal a Aston Villa. Venku čekají na Slavii zápasy s ázerbájdžánským Sabahem, Fenerbahce, Bayernem Mnichov a Portem.
Právě utkání s Lens by tak mohlo být mimořádně důležité. Nejen jako první krok v boji o umístění mezi nejlepšími 24 celky, které si zajistí pokračování v soutěži, ale také jako příležitost ukončit čekání, jehož začátek sahá téměř devatenáct let do minulosti.
Slavia už totiž dokázala překonat své někdejší kvalifikační prokletí. Teď může začít přepisovat i druhou část svého příběhu v Lize mistrů.
Slavia proti Lens živě: kde sledovat zápas?
- Úvodní utkání Slavie s RC Lens se hraje ve čtvrtek 10. září od 21 hodin v pražském Edenu.
- Televizní přenos začíná na stanici Nova Sport 3 ve 20:55, předchází mu také speciální studio Ligy mistrů.
Kdo nebude přímo na stadionu, může zápas sledovat také prostřednictvím internetové televize. Například u Telly.cz není nutné řešit klasickou kabelovou nebo satelitní přípojku. Službu lze aktivovat online a sledovat ji přes Smart TV, počítač, mobil nebo tablet. Pro sledování zápasu Slavia vs. Lens na Nova Sport 3 je potřeba zakoupit balíček Sport, např. na této stránce https://telly.cz/sport/.
Výhody internetové televize:
Sportovní nabídka Telly zahrnuje:
Pro diváky, kteří chtějí především sport, nabízí Telly samostatný balíček Sport. Ten zahrnuje podle aktuální nabídky 35 sportovních soutěží a vedle sledování Ligy mistrů také další fotbalové ligy, hokej, tenis, motorsport či bojové sporty. Balíčky jsou bez dlouhodobého závazku a automatickou opakovanou platbu lze zrušit.
Pro fanoušky, kteří podobné sportovní přenosy sledují jen několikrát do roka, může být zajímavou možností i zkušební verze internetové televize.