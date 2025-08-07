Sexy máma Šeredová: miliardář, krásná dcera a luxusní prázdniny

Zuzana Stiboříková
  13:39
Alena Šeredová tráví čas s rodinou v Itálii, kde žije, ale také ve Španělsku. Fotky pětileté dcery Vivienne, které sdílela na Instagramu, strhly lavinu chvály a srdíček. Jen na jednom se fanoušci nemohou shodnout. Je podobná mamince, nebo tatínkovi?
Modelka a herečka Alena Šeredová s manželem Alessandrem Nasim a jejich dcerou...

Modelka a herečka Alena Šeredová s manželem Alessandrem Nasim a jejich dcerou Vivienne Charlotte (2023) | foto: Instagram @alenaseredova

Alena Šeredová zhubla šestnáct kilo. (listopad 2024)
Alena Šeredová se sledujícím na Instagramu svěřila, že v průběhu roku 2024...
Alena Šeredová se sledujícím na Instagramu svěřila, že zhubla šestnáct kilo....
Alena Šeredová s dcerou (květen 2020)
11 fotografií

Mnohé celebrity nechtějí zveřejňovat tváře svých dětí, zakrývají je smajlíky nebo fotí raději zezadu. Modelka, moderátorka a podnikatelka Alena Šeredová má ale mezi svými sledujícími tolik příznivců, že se žádných hejtů bát nemusí. „Vy jste tak hezká, až to není hezký,“ nechala se slyšet, přesněji číst, jedna z fanynek.

Kde byla s rodinou na dovolené?

Vzhledem k tomu, že patří k velmi známým celebritám, musí si dávat na sociálních sítích pozor, takže rozhodně nedá sledujícím adresu hotelu, kde bydlí. U jednoho z příspěvků však udělala výjimku a označila u rodinných snímků španělské město Marbella.

Je na ní celá její italská rodina. Manžel (italský miliardář Alessandro Nasi), jejich společná dcera Vivienne a oba synové z prvního manželství s brankářem Gianluigim Buffonem – 17letý Louis Thomas, který hraje fotbal v Pise, ale i české reprezentaci do 18 let, a 15letý David Lee.

Komu se dcera Vivienne podobá?

Zatímco synové už dospívají, dceři Vivienne Charlotte je teprve pět let. Holčička, kterou si Alena Šeredová tolik přála a pro jejího manžela je to první a jediné dítě, roste jako z vody. „Sluší vám to a máte nádhernou dceru,“ nešetřili fanoušci chválou. Jediným konfliktem v tomto sluncem zalitém a dokonale vyfiltrovaném instagramovém nebi je nesoulad fanoušků v otázce, komu je půvabná holčička podobná. Zatímco jeden tábor tvrdí, že „je velmi podobná své krásné mamince,“ jiní se shodují, že v tomto případě je otec jistý.

Jak dnes Alena Šeredová vypadá a co dělá?

Člověk by pomalu nevěřil, že je to už 27 let, kdy se tehdy dvacetiletá Alena Šeredová umístila jako druhá na soutěži Miss. Za necelé tři dekády toho navíc stihla opravdu hodně.

Modelka Alena Šeredová v roce 1998 a 2017

Alena Šeredová zhubla šestnáct kilo. (listopad 2024)

Nejen jako modelka, které těsně uniklo vítězství na Miss World 1998, kde skončila čtvrtá, ale prosadila se v Itálii i jako televizní moderátorka. Také podnikala v oblasti módy a kosmetiky, spolupracovala s kosmetickými značkami a stala se tváří několika projektů.

A krásná je stále. Léta v modelingu ji naučila, jak o sebe pečovat. Díky Instagramu tak může i tři roky před padesátkou oslovit další ženy a ukázat jim kouzlo zralé krásy, vkusu a elegance.

Sexy máma Šeredová: miliardář, krásná dcera a luxusní prázdniny

Sexy máma Šeredová: miliardář, krásná dcera a luxusní prázdniny

