Seriál Ulice o Vánocích nebude. Nahradí ho pohádky a filmové legendy

Tereza Hrabinová
  6:00
Na Štědrý den a během vánočních svátků se tentokrát seriál Ulice nevysílá. Televize Nova ho v prosinci nahradí pohádkami, klasikami českého filmu i speciálními pořady.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Profimedia.cz

Seriál Ulice letos slaví dvacet let od premiéry prvního dílu a na podzim dosáhl dalšího milníku, 28. října televize Nova odvysílala jeho 5000. epizodu. Patří k nejsledovanějším pořadům stanice a pro řadu diváků je tradicí trávit Štědrý den i vánoční svátky právě s oblíbenými seriálovými postavami. Letos ale televizní Vánoce budou bez Ulice.

Ulice slaví 20 let od premiéry. Jak šel čas s hrdiny nekonečného seriálu

Poslední díl v roce 2025 Nova odvysílá 19. prosince. Na Štědrý den se místo Ulice objeví klasické filmy Císařův pekař a Pekařův císař, po nich budou následovat Tři bratři a romantická komedie Láska nebeská.

Pohádkový program poběží už od rána. Diváci se mohou těšit například na Šmankote, babičko, čaruj!, Prince Bajaju, Z pekla štěstí nebo Řachandu.

Vánoce bez Ulice. Co Nova odvysílá místo ní?
DatumČasProgram
Pondělí 22. 12. 17:40Sněženky a machři
Úterý 23. 12. 17:00Sněženky a machři po 25 letech
Středa 24. 12. 17:15Císařův pekař
18:55Pekařův císař
Čtvrtek 25. 12. 18:05O statečném kováři
Pátek 26. 12. 17:45Nebojsa
Sobota 27. 12. 18:15Bota jménem Melichar
Neděle 28. 12.18:00Na lovu: Silvestrovský speciál
Pondělí 29. 12.17:45Slunce, seno, erotika
Úterý 30. 12. 17:15Známí neznámí
Středa 31. 12. 18:05Obušku, z pytle ven!

Seriál Ulice se na televizní obrazovky vrátí znovu 1. ledna 2026.

