Seriál Ulice letos slaví dvacet let od premiéry prvního dílu a na podzim dosáhl dalšího milníku, 28. října televize Nova odvysílala jeho 5000. epizodu. Patří k nejsledovanějším pořadům stanice a pro řadu diváků je tradicí trávit Štědrý den i vánoční svátky právě s oblíbenými seriálovými postavami. Letos ale televizní Vánoce budou bez Ulice.
|
Poslední díl v roce 2025 Nova odvysílá 19. prosince. Na Štědrý den se místo Ulice objeví klasické filmy Císařův pekař a Pekařův císař, po nich budou následovat Tři bratři a romantická komedie Láska nebeská.
Pohádkový program poběží už od rána. Diváci se mohou těšit například na Šmankote, babičko, čaruj!, Prince Bajaju, Z pekla štěstí nebo Řachandu.
|Datum
|Čas
|Program
|Pondělí 22. 12.
|17:40
|Sněženky a machři
|Úterý 23. 12.
|17:00
|Sněženky a machři po 25 letech
|Středa 24. 12.
|17:15
|Císařův pekař
|18:55
|Pekařův císař
|Čtvrtek 25. 12.
|18:05
|O statečném kováři
|Pátek 26. 12.
|17:45
|Nebojsa
|Sobota 27. 12.
|18:15
|Bota jménem Melichar
|Neděle 28. 12.
|18:00
|Na lovu: Silvestrovský speciál
|Pondělí 29. 12.
|17:45
|Slunce, seno, erotika
|Úterý 30. 12.
|17:15
|Známí neznámí
|Středa 31. 12.
|18:05
|Obušku, z pytle ven!
Seriál Ulice se na televizní obrazovky vrátí znovu 1. ledna 2026.