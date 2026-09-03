Legendární Scooter v září ovládne Ostravu. V Mustang Aréně vystoupí i autor hitu Ma Chérie

Legenda elektronické scény. Scooter nepřijíždí jen vzpomínat
Když se řekne devadesátá léta a taneční hudba, většině fanoušků se okamžitě vybaví energický hlas H. P. Baxxtera a úderné beaty. Německý elektronický projekt Scooter sice není klasickým DJským setem, ale plnohodnotnou kapelou, která už více než tři dekády vyprodává haly po celém světě.
Ostravské publikum se tak může těšit na smršť ikonických šlágrů jako Hyper Hyper, How Much Is The Fish? nebo Maria (I Like It Loud). Formace však na severní Moravu nejede pouze oprašovat vzpomínky. I v roce 2026 zůstává tvůrčím způsobem mimořádně aktivní – tohle léto vydala nový singl No Rewind a do světa poslala také žhavou festivalovou kolaboraci se světovým duem W&W pod názvem Rave From Outer Space.
Česko má u německé formace dlouhodobě speciální místo. „Naši skvělí čeští fanoušci mohou očekávat ty největší hity z naší historie,“ nechal se slyšet frontman H. P. Baxxter při jedné ze svých předchozích návštěv. Že halový rave koncept v Česku spolehlivě funguje, dokázalo i jejich předloňské vystoupení v pražské O2 areně, které zaplnilo hlediště z osmdesáti procent.
Hvězdný line-up: DJ Antoine, Merlin a Vanesa Hardt & Doom
Hlavním tahákem večera sice zůstává německá formace, pořadatelé však připravili žánrově pestrou noc, která prověří reprosoustavy od house music až po tvrdší hard dance.
Velkým tahákem festivalu Steel Rave Ostrava je DJ Antoine. Proslavil se celosvětovými klubovými megahity jako Welcome to St. Tropez nebo Ma Chérie. Podobně jako frontman ze Scooteru i on udržuje vysoké pracovní tempo – během letošního roku vydal sérii novinkových singlů včetně skladeb Freedom či Written In The Stars.
Rozjetý parket dále doplní DJ Merlin a úderná dvojice Vanesa Hardt & Doom, jejichž společný set naservíruje nekompromisní techno a hard dance.
Z Ostravar Arény je nově Mustang Aréna
Pro návštěvníky mířící na festival je důležité jedno praktické upozornění týkající se místa konání. Akce se uskuteční v multifunkční hale v Ostravě-Zábřehu (Ruská 3077/135). Ačkoliv mnohé prodejní weby i turistické portály z nostalgie stále uvádějí název Ostravar Aréna, hala od září 2026 oficiálně nese nový sponzorský název Mustang Aréna.
Praktické informace
Zrod nové rave značky
Podle pořadatelů z agentury RestartStage Production nepůjde jen o jednorázový večer, ale o budování nového halového konceptu. Ostrava má v tomto směru úzkou vazbu i na zahraničí – totožný festivalový balíček i s hlavním osazenstvem se totiž na podzim chystá také do polského Gdaňska. Na zářijovou akční show navíc v únoru 2027 v Ostravě plynule naváže druhá odnož Steel Rave: Hard Techno Edition.
Základní vstupenky na sezení na zářijový Steel Rave Ostrava začínají na částce 999 Kč, lístky na stání přímo pod pódiem vyjdou na 1 090 Kč a exkluzivní zóna Golden Circle stojí 2 599 Kč. Náročnější návštěvníci mohou využít nabídku VIP vstupenek či VIP Skyboxů s vlastním cateringem a barovým servisem. Předprodej lístků probíhá v oficiálních síti Ticketportal.
Obsah vznikl ve spolupráci s RESTARTSTAGE PRODUCTION - FZCO.