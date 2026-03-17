Schneiderová a Holub v devadesátkách. Poznáte, kdo hraje jejich postavy v seriálu?

Natálie Brabcová
  13:51
Na první pohled je to návrat do devadesátek. Jitka Schneiderová a Radek Holub vedle sebe jako kdysi. Ovšem tenhle návrat do minulosti se odehrál v současnosti. Jejich postavy v seriálu Místo zločinu Zlín si v mladším vydání střihly jejich děti. A jsou jim opravdu velmi podobné.

Zákulisní snímek ze seriálu Místo zločinu Zlín: Sofie Anna Švehlíková a Antonín Holub v outfitech inspirovaných devadesátkami. | foto: instagramový účet: @jitka_schneiderova

Herečka Jitka Schneiderová sdílela na sociálních sítích moment, který okamžitě zaujal fanoušky. Seriál Místo zločinu Zlín se totiž v dalších epizodách vrátí do minulosti, do devadesátých let.

A hlavní postavy vyšetřovatelů Josefa a Lucie, tedy Radka Holuba a Jitky Schneiderové, ukážou své mladší já. Doslova.

Role mladších postav si zahráli jejich potomci, Sofie Anna Švehlíková a Antonín Holub. A na první pohled jsou svým rodičům velmi podobní.

Princezna letošních Vánoc. Švehlíková o nové pohádce i rozchodu slavných rodičů

Pro Švehlíkovou nejde o první zkušenost. Už loni se objevila ve vánoční pohádce a naznačila, že by mohla jít ve stopách své slavné rodiny. Její otec David Švehlík je vynikajícím hercem, stejně jako byl jeho otec a Sofiin dědeček Alois Švehlík, herecká a dabérská legenda.

Podobný příběh píše i Antonín Holub. Je synem herečky Barbory Hrzánové a vnukem nezapomenutelného Jiřího Hrzána. Herectví tak má doslova v krvi.

Natáčení seriálu Místo zločinu Zlín je u konce, v televizi bude příští rok

Z jednoho snímku se stalo nenápadné generační setkání. Zatímco Schneiderová s Holubem připomněli divákům devadesátá léta, jejich děti ukazují, že herecké příběhy těchto rodin zdaleka nekončí. Naopak možná právě začínají psát novou kapitolu.

16. března 2026

