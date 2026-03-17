Herečka Jitka Schneiderová sdílela na sociálních sítích moment, který okamžitě zaujal fanoušky. Seriál Místo zločinu Zlín se totiž v dalších epizodách vrátí do minulosti, do devadesátých let.
A hlavní postavy vyšetřovatelů Josefa a Lucie, tedy Radka Holuba a Jitky Schneiderové, ukážou své mladší já. Doslova.
Role mladších postav si zahráli jejich potomci, Sofie Anna Švehlíková a Antonín Holub. A na první pohled jsou svým rodičům velmi podobní.
Pro Švehlíkovou nejde o první zkušenost. Už loni se objevila ve vánoční pohádce a naznačila, že by mohla jít ve stopách své slavné rodiny. Její otec David Švehlík je vynikajícím hercem, stejně jako byl jeho otec a Sofiin dědeček Alois Švehlík, herecká a dabérská legenda.
Podobný příběh píše i Antonín Holub. Je synem herečky Barbory Hrzánové a vnukem nezapomenutelného Jiřího Hrzána. Herectví tak má doslova v krvi.
Z jednoho snímku se stalo nenápadné generační setkání. Zatímco Schneiderová s Holubem připomněli divákům devadesátá léta, jejich děti ukazují, že herecké příběhy těchto rodin zdaleka nekončí. Naopak možná právě začínají psát novou kapitolu.