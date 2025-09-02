Scéna jako z akčního filmu. Útočníci odpálili bombami sedm bankomatů v Thajsku

Sedm bankomatů a sedm výbuchů – to byl noční „úlovek“ organizované skupiny, která o víkendu zaútočila v thajských provinciích Narathiwat, Pattani a Yala. Nešlo ale jen o peníze. Podle policie tím pachatelé chtěli také napadnout ekonomiku celého jihu země.
Exploze přišly přesně v den, kdy Malajsie slaví nezávislost a kdy si radikálové připomínají vznik separatistické Fronty za nezávislost Pattani. Jen o pár dní dřív došlo k jinému útoku – výbuch zasáhl základnu obranných dobrovolníků.
Policisté zjistili, že výbušniny byly pečlivě sestrojené, aby otevřely sejfy bankomatů. Všechny byly odpáleny na dálku a téměř ve stejnou chvíli.
Thajská policie teď pátrá po pachatelích a pročesává záznamy bezpečnostních kamer. Celý jih Thajska je tak znovu pod tlakem – nejen kvůli lupičům, ale i kvůli možnému návratu starých konfliktů.