Scéna jako z akčního filmu. Útočníci odpálili bombami sedm bankomatů v Thajsku

Petra Škraňková
  15:05
Vypadá to jako scéna z nějakého levného akčního filmu. Ve skutečnosti jsou to záběry průmyslové kamery na to, jak jednoduše se skupina zločinců dostala do útrob bankomatu na jihu Thajska. Nebyla to nárazová akce, ale součást plánovaného útoku na sedmi místech ve třech provinciích najednou.

Sedm bankomatů a sedm výbuchů – to byl noční „úlovek“ organizované skupiny, která o víkendu zaútočila v thajských provinciích Narathiwat, Pattani a Yala. Nešlo ale jen o peníze. Podle policie tím pachatelé chtěli také napadnout ekonomiku celého jihu země.

Exploze přišly přesně v den, kdy Malajsie slaví nezávislost a kdy si radikálové připomínají vznik separatistické Fronty za nezávislost Pattani. Jen o pár dní dřív došlo k jinému útoku – výbuch zasáhl základnu obranných dobrovolníků.

Policisté zjistili, že výbušniny byly pečlivě sestrojené, aby otevřely sejfy bankomatů. Všechny byly odpáleny na dálku a téměř ve stejnou chvíli.

Thajská policie teď pátrá po pachatelích a pročesává záznamy bezpečnostních kamer. Celý jih Thajska je tak znovu pod tlakem – nejen kvůli lupičům, ale i kvůli možnému návratu starých konfliktů.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Děsivý, úžasný, šance jedna k milionu. Fotograf pořídil možná sportovní snímek roku

Šance jedna k milionu, možná ještě nižší. Tak internet hodnotí kousek italského fotografa Raye Giubila na právě probíhajícím tenisovém US Open. Podařil se mu při zápase jeho krajanky Jasmine...

Vánoční prázdniny 2025 budou díky třem víkendům nejdelší, jaké mohou být

Ne, nezbláznili jsme se. Ač výuka sotva začala a stále přetrvává teplé počasí, někdo už zimní svátky vyhlíží. Proto se i v předstihu hodí vědět, na jak dlouhé volno se letos můžou žáci těšit. Ve...

Vánoční prázdniny 2025 budou díky třem víkendům nejdelší, jaké mohou být

Ne, nezbláznili jsme se. Ač výuka sotva začala a stále přetrvává teplé počasí, někdo už zimní svátky vyhlíží. Proto se i v předstihu hodí vědět, na jak dlouhé volno se letos můžou žáci těšit. Ve...

2. září 2025  7:54

Děsivý, úžasný, šance jedna k milionu. Fotograf pořídil možná sportovní snímek roku

Šance jedna k milionu, možná ještě nižší. Tak internet hodnotí kousek italského fotografa Raye Giubila na právě probíhajícím tenisovém US Open. Podařil se mu při zápase jeho krajanky Jasmine...

29. srpna 2025  8:28

Změna času 2025. Kdy letos skončí letní čas a začne zimní?

V roce 2025 skončí letní čas v neděli 26. října 2025. Zavádí se vždy poslední březnovou neděli na sedm měsíců a vždy poslední neděli v říjnu se vracíme k času přirozenému, lidově zvanému zimní.

20. srpna 2025

Vladimir Putin

Prezident Ruské federace Vladimir Vladimirovič Putin v březnu 2024 opět obhájil s velkým náskokem další šestiletý prezidentský mandát. V prvním kole zvítězil i v březnu 2018 a 2012, funkci ruského...

15. srpna 2025  21:44

Otec Anne Frankové zřejmě věděl, kdo je udal. Proč se rozhodl mlčet?

To slunné odpoledne 4. srpna 1944 skončila naděje rodiny Frankových v Amsterdamu, že se živí dočkají konce války. Kdo je zradil a proč? Úřady pátraly hned po válce, další tým s metodami FBI před pár...

4. srpna 2025  12:24

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.