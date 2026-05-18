Na sociálních sítích se v průběhu května začala šířit informace o údajné finanční sbírce pro prezidenta Petra Pavla. Článek v polovině prvního květnového týdne zveřejnil server Parlamentní listy.
Dnes už na webu není, jediným pozůstatkem zůstal příspěvek na facebookové stránce serveru. „Sbírka na letadlo Petra Pavla na summit NATO skončila fiaskem,“ stojí v něm.
Crowdfundingová kampaň měla navazovat na pokračující neshody mezi hlavou státu a premiérem Andrejem Babišem (ANO) o složení české delegace na chystaném summitu NATO v turecké Ankaře.
Žádost z cizí adresy
Server napsal, že sbírku na letenku pro hlavu státu na serveru Donio.cz s názvem „Letenka pro generála“ chtěl údajně uspořádat Jan Veverka, voják v záloze a spoluzakladatel spolku Skupina D. Ta vznikla kvůli podpoře napadené Ukrajiny a ve sbírce Drony Nemesis například vybírala peníze na nákup dronů.
Se sbírkou na letenku jej měla dle tvrzení Parlamentních listů pojit žádost směřovaná na Ministerstvo obrany, respektive Vojenský fond solidarity. Právě tomu chtěl tazatel vybrané peníze věnovat jako zprostředkovateli nákupu. E-mailová adresa, z níž zpráva přišla, však byla falešná.
„Nemám s tím nic společného, mohu se pouze domýšlet, jak celá věc vznikla,“ řekl Veverka serveru Aktuálně.cz, který informaci o původním nepravdivém článku přinesl.
Dodal také, že celý případ nese znaky pokračující dehonestační kampaně namířené proti jeho osobě a proti Skupině D. Ta v současnosti čelí policejnímu vyšetřování kvůli podezření z podvodu a vývozu armádní techniky bez licence. Kdo by za falešnou sbírku mohl stát, však Veverka neví. Nařčení proto řeší s právníky.