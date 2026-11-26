Přestože samotný Black Friday letos připadá na pátek 27. listopadu, Samsung zahájil svou slevovou akci už 6. listopadu. Nabídka českého e-shopu zahrnuje elektroniku i vybavení domácnosti. Zákazníci přitom mohou v řadě případů využít několik zvýhodnění současně.
Druhý výrobek za méně
Kdo plánuje pořízení více zařízení najednou, může využít zvýhodněné kombinace produktů označované jako multibuy. Při nákupu mobilního telefonu lze například získat slevu na chytré hodinky, tablet nebo bezdrátová sluchátka.
Zvýhodněné kombinace se týkají také vybavení domácnosti.
|Kombinace produktů
|Nabízená sleva
|Telefon + hodinky, tablet či sluchátka
|až 30 % na druhé zařízení
|Televizor + soundbar
|30 % na soundbar
|Pračka + sušička
|40 % na sušičku
|Vybrané kuchyňské a vestavné spotřebiče
|50 % na druhý levnější výrobek
|Mobilní příslušenství
|až 50 %
Při pořízení pračky se sušičkou je nutné zadat slevový kód DRY40. U mobilního příslušenství Samsung uvádí kódy ACC50 a ACC30.
Peníze zpět za recenzi
Pozornost poutá také nabídka cashbacku u vybraných televizorů s technologiemi OLED, Micro RGB a Neo QLED. Po zakoupení televizoru, registraci a zveřejnění recenze mohou zákazníci získat zpět část zaplacené částky, maximálně do výše 100 tisíc korun.
Výše odměny závisí na konkrétním modelu a splnění podmínek akce. Nejde tedy o plošný bonus ke každému televizoru.
Staré zařízení může zlevnit nové
Součástí listopadové nabídky je také výkup použité elektroniky. Samsung umožňuje využít hodnotu starého zařízení při pořízení nového. U vybraných televizorů a domácích spotřebičů nabízí rovněž bonus za odevzdání starého zařízení.
Další zvýhodnění mohou čerpat členové věrnostního programu Samsung Rewards nebo držitelé platných průkazů ISIC, ITIC a Alive ID.
Nabídka platí do konce listopadu
Black Friday na oficiálním českém e-shopu Samsung končí 30. listopadu 2026, některé nabídky však mohou skončit dříve kvůli vyprodání zásob.