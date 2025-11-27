Automobilová show se odehrála v nevadské poušti. V neděli 23. listopadu byli tři nejúspěšnější piloti Max Verstappen, Lando Norris a George Russell dopraveni na vyhlášení vítězů netradičním způsobem.
Herec Terry Crews je svezl ve speciálním „Cool Down Car“, navrženém podle růžového Cadillacu Fleetwood – legendárního vozu Elvise Presleyho. Model v měřítku 1:1 se od originálu liší jediným podstatným detailem: je postavený výhradně z lego kostek.
Model vznikl v kladenské továrně společnosti Lego a jeho návrh i stavba zabraly okolo 4 000 hodin. Na výrobu padlo 418 556 kostek, 123 426 z nich mělo růžovou barvu.
Výsledkem je vůz dlouhý přes pět metrů, vážící zhruba 2,1 tuny, s množstvím funkčních detailů – světly, směrovkami, výsuvnými schůdky, otvíratelným kufrem i Lego klíčkem k nastartování. Růžové podsvícení je inspirované stylovými neony Las Vegas. Pohon obstarává elektromotor o výkonu 17 kW, maximální rychlost vozidla je přibližně 25 km/h.