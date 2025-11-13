Sám byl pětkrát ženatý a nevěru radil zatloukat. Pravda a mýty o Miroslavu Plzákovi

Petra Škraňková
  11:47
Jeho jméno bylo synonymem pro problémy v manželství. Přesněji řečeno pro řešení komunikačních problémů v manželství. Psychiatr Miroslav Plzák totiž v roce 1964 založil v Praze první linku důvěry v celém východním bloku. A díky tomu zjistil, že nejvíce lidí hledá okamžitou pomoc psychoterapeuta kvůli neshodám s partnerem. Bylo jich 80 procent. Od úmrtí slavného lékaře, který dokázal v televizi rozesmát i zaryté odpůrce manželství, je to právě dnes 15 let.

MUDr. Miroslav Plzák během knižního veletrhu Svět knihy v Praze v květnu 2001. | foto: ČTK

Plzák proslul jako vyhledávaný řešitel problémů párového soužití. Několika generacím svými někdy svéráznými, vždy však s typickým humorem podanými metodami ukázal, jak na „první pomoc při nehodách manželských“ nebo co je „manželské judo“, což jsou názvy jeho knih.

Zdůrazňoval, že smyslem manželství není, aby v něm byli partneři šťastní. „Od toho jsou tady osobní záliby. Manželství je složitá záležitost z kategorie povinností, ohromná dřina. Jeho smyslem je potomstvo. Nezdá se mi, že by se v naší kultuře dokázala o děti lépe postarat nějaká alternativní instituce, třeba skupina více otců a více matek praktikujících kolektivní výchovu, jak se to koncem minulého století dělalo například ve Švédsku,“ vysvětlil v rozhovoru pro MF DNES v roce 2003.

Odromantizování manželské lásky a štěstí, poukazování na nicotnost milenecké lásky či popisy nevěr mu vedle velké popularity přinesly i časté osočování z cynismu. Bývá mu připisován výrok zatloukat, zatloukat, zatloukat jako odpověď na otázku, co když je v manželství odhalená nevěra.

Zmiňuje to i postava manželky hlavního hrdiny filmu Vratné lahve v podání Daniely Kolářové, když má podezření, že manžel chodí za jinou. „Takže tahle celá debata je k ničemu, protože pan doktor Plzák vás naučil zatloukat, zatloukat, zatloukat. Debil.“

Zatloukat, zatloukat, zatloukat! prý Plzák nikdy neřekl. Bylo by mu 100 let

Uznávaný psychiatr a publicista, propagátor nových metod v psychoterapii a poradenství, se narodil 25. srpna 1925. Z jeho knih jsou nejznámější Manželské džudo, Poznání a léčba poruch manželského soužití, Hra o lidské štěstí, Dospělým vstup zakázán, Manželská tonutí, Klíč k výběru partnera pro manželství.

Mnohým odpůrcům vadilo, že o vážných problémech mluví a píše humorně. „Nevymýšlím text tak, aby byl komický, to vyjde samo,“ říkal Plzák. Proto byl také častým hostem zábavných televizních pořadů.

Do svých názorů o manželství promítal své klinické a životní zkušenosti. Pět manželek, jak se traduje, ale neměl. Rozvedl se jen jednou a s druhou, o 24 let mladší manželkou Emou, žil skoro 40 let. Miroslav Plzák zemřel 13. listopadu v roce 2010.

