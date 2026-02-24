Tři muži v západojaponském městě Okajama o víkendu skončili v bezvědomí poté, co se na tradičním festivalu utkali s tisíci dalšími polonahými muži o posvátné talismany. Další tři lidé skončili s lehkými zraněními v nemocnici, napsala s odvoláním na policii agentura Kjódó.
Tradice každoroční akce známé jako Saidaidži neboli Nahý festival sahá až do takzvaného období Muromači (1336-1573). Spočívá v tom, že se muži v tradičních bílých bederních rouškách nejdříve očistí studenou vodou a pak zamíří do hlavní síně, kde čekají, až na ně spadnou dvě posvátné 20centimetrové dřevěné tyčky s uvázanými posvátnými talismany.
„Může to být velmi drsné. Na papír proto musíte napsat svou krevní skupinu a lísteček si strčit do roušky, pro případ, že byste se vážně zranil,“ popsal jeden z účastníků akce.
Zápal bojujících mužů bývá posílený pivem a saké, kněží chrámu se proto snaží zdůrazňovat, že akce je náboženským svátkem a nesmí se stát orgiemi násilí a opilství. Důvod pro bojové zanícení je však velký, dřevěný talisman je chápán jako dar od boha, který přináší splněná přání.
Místní turistická federace odhaduje, že se této události účastní kolem 10 000 lidí. Japonská vláda festival v roce 2016 uznala jako nehmotné kulturní dědictví.
Téměř každý rok se při této akci, která je známá jako jeden ze tří nejvýznamnějších výstředních japonských festivalů, někdo zraní. Jeden muž v roce 2007 dokonce zemřel, dodala agentura.
Hadaka Matsuri je označení pro několik festivalů, které mají společné to, že jsou jejich účastníci téměř nazí. Mají na sobě jen bederní roušku, případně ponožky. A různými formami se utkávají o magické či rituální předměty, které mají přinést štěstí.