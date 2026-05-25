Sociální sítě v posledních dnech baví nové virální video. Jezdec na elektrické koloběžce natáčel svou jízdu a díky tomu zachytil bizarní incident. Na záznamu je vidět nečekaný útok divokého zajíce. Video jsme ověřili a nejde o výtvor umělé inteligence.
K incidentu došlo na cestě u maďarského Százhalombatta na předměstí Budapešti.
Zajíc na jezdce projíždějícího rychlostí 35 kilometrů za hodinu náhle vyběhl z přilehlého pole a vyskočil přímo proti jeho hlavě. Kamera díky tomu přímo zaznamenala útok, ale i následující prudký pád.
Řidič koloběžky a kameraman v jednom náraz neustál, ale díky chráničům a odolnému oblečení vyvázl jen s odřeninami. Samo zvíře patrně nezraněné po incidentu uteklo.
Agresivní zajíci jsou vzácní a nebezpeční
Dle Národního zdravotnického portálu je agresivita u zajíců extrémně vzácná. Způsobená může být vzteklinou či nebezpečnou tularémií, která je například při kousnutí přenosná i na člověka.
U zajíců, kteří nevykazují známky strachu nebo naopak přímo útočí či působí zmateně, je proto na místě obezřetnost. Dle portálu by se lidé od takových zvířat měli držet dál.
Napadení zajícem není ničím obvyklým, pár obdobných incidentů se ale najde. Server iDNES.cz už před lety přinesl například zprávu o německém myslivci, kterému agresivní zvíře nejdříve prokouslo pneumatiku mopedu a poté i nohu. Maďarský jezdec tak měl o poznání větší štěstí.