Norský rybář ulovil téměř třísetkilového tuňáka. Ryba mu utrhla kormidlo

V sobotu 6. září vyrazil Marcus, který žije na jihovýchodě Norska, rybařit na moře. Najednou cítil záběr – „Háčku se chytil tuňák a vytáhl několik set metrů vlasce,“ uvedl podle deníku Verdens Gang. Odhaduje, že z navijáku vytáhl asi 400 metrů vlasce.
Kapitán pak otočil kormidlo, aby rybu sledoval. Ta se však dostala pod loď. Vzniklo tak nebezpečí, že se utrhne. „Řídili jsme tak prudce, že spadlo kormidlo. Museli jsme ho tedy přišroubovat, zatímco jsme s tím tuňákem bojovali,“ řekl rybář.
Boj trval dvě a půl hodiny. Rybář řekl norskému rozhlasu NRK: „Bylo to dobré cvičení. Kdybych chytil ještě jednoho, asi bych musel jít na nemocenskou.“
„Tuňák měřil skoro dva a půl metru a vážil 280 kilogramů,“ řekl rybář deníku Bild. Jeden steak z něj snědl, zbytek masa prodal v rybárně v Måløy, která dodává ryby do gastronomických podniků. „Sám jím trochu sushi, takže je možné, že budu mít to štěstí a ochutnám svého vlastního tuňáka v nějaké sushi restauraci,“ uzavřel Rostad.