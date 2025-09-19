Norský rybář ulovil téměř třísetkilového tuňáka. Ryba mu utrhla kormidlo

Autor:
  9:50
Norský rybář Marcus Rostad ulovil na západním pobřeží Norska v Severní moři po dvou a půl hodinách obrovského tuňáka modroploutvého. Ryba měřila skoro dva a půl metru a vážila 280 kilogramů. Na památku si nechal ocasní ploutev, kterou chce usušit a pověsit doma.
Fotogalerie3

Norský rybář Marcus Rostad ulovil na západním pobřeží Norska obrovského tuňáka modroploutvého. | foto: Facebook Marcuse Rostada

V sobotu 6. září vyrazil Marcus, který žije na jihovýchodě Norska, rybařit na moře. Najednou cítil záběr – „Háčku se chytil tuňák a vytáhl několik set metrů vlasce,“ uvedl podle deníku Verdens Gang. Odhaduje, že z navijáku vytáhl asi 400 metrů vlasce.

Kapitán pak otočil kormidlo, aby rybu sledoval. Ta se však dostala pod loď. Vzniklo tak nebezpečí, že se utrhne. „Řídili jsme tak prudce, že spadlo kormidlo. Museli jsme ho tedy přišroubovat, zatímco jsme s tím tuňákem bojovali,“ řekl rybář.

Německý rybář chytil „upíří rybu“ z doby dinosaurů. Šokovala ho na Rýně

Boj trval dvě a půl hodiny. Rybář řekl norskému rozhlasu NRK: „Bylo to dobré cvičení. Kdybych chytil ještě jednoho, asi bych musel jít na nemocenskou.“

„Tuňák měřil skoro dva a půl metru a vážil 280 kilogramů,“ řekl rybář deníku Bild. Jeden steak z něj snědl, zbytek masa prodal v rybárně v Måløy, která dodává ryby do gastronomických podniků. „Sám jím trochu sushi, takže je možné, že budu mít to štěstí a ochutnám svého vlastního tuňáka v nějaké sushi restauraci,“ uzavřel Rostad.

Vstoupit do diskuse (1 příspěvek)

Nejčtenější

Když jdu do schodů, zadýchávám se, přiznal král stovky Usain Bolt

Vyhrál olympiádu, mistrovství světa, drží světové rekordy a je považován za nejlepšího sprintera planety všech dob. Usain Bolt se objevil na právě probíhajícím mistrovství světa v atletice v Tokiu a...

Když jdu do schodů, zadýchávám se, přiznal král stovky Usain Bolt

Vyhrál olympiádu, mistrovství světa, drží světové rekordy a je považován za nejlepšího sprintera planety všech dob. Usain Bolt se objevil na právě probíhajícím mistrovství světa v atletice v Tokiu a...

17. září 2025  8:47

Povodně 2024

Po silných deštích 13. až 15. září 2024 zasáhly většinu Česka ničivé povodně. Nejhorší situace byla ve Slezsku, na severu Moravy a na jihu Čech. Záplavy způsobily intenzivní deště hlavně v Jeseníkách...

10. září 2025  11:34

Nové dresy měly oslavovat předky. Místo toho hráčkám „svítila“ pozadí

Měla to být oslava klubu a připomenutí jeho historie s odkazem na kulturní kořeny. Místo toho se dresy hráček australského fotbalu Brisbane Lions staly neplánovanými hvězdami sociálních sítí....

3. září 2025  12:51

Vánoční prázdniny 2025 budou díky třem víkendům nejdelší, jaké mohou být

Ne, nezbláznili jsme se. Ač výuka sotva začala a stále přetrvává teplé počasí, někdo už zimní svátky vyhlíží. Proto se i v předstihu hodí vědět, na jak dlouhé volno se letos můžou žáci těšit. Ve...

2. září 2025  7:54

Děsivý, úžasný, šance jedna k milionu. Fotograf pořídil možná sportovní snímek roku

Šance jedna k milionu, možná ještě nižší. Tak internet hodnotí kousek italského fotografa Raye Giubila na právě probíhajícím tenisovém US Open. Podařil se mu při zápase jeho krajanky Jasmine...

29. srpna 2025  8:28

Změna času 2025. Kdy letos skončí letní čas a začne zimní?

V roce 2025 skončí letní čas v neděli 26. října 2025. Zavádí se vždy poslední březnovou neděli na sedm měsíců a vždy poslední neděli v říjnu se vracíme k času přirozenému, lidově zvanému zimní.

20. srpna 2025

    Nepřehlédněte

    Mohlo by Vás zajímat

    Další weby

    Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.