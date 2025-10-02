Růžový říjen připomíná prevenci. Eiffelovka svítila růžově, Praha prodává „prsa“

Kampaň Růžový říjen ale není jen o světlech a symbolech, je hlavně výzvou. K vyšetření. K péči. K odvaze nezavírat oči.
V České republice je rakovina prsu každý rok diagnostikována více než 7 000 ženám. Od 45 let věku mají ženy jednou za dva roky nárok na mamografické vyšetření zdarma. Přesto více než třetina žen nechodí na pravidelná preventivní vyšetření.
Prevence je u rakoviny prsu nejdůležitější. Varovat může bulka i bolest hlavy
„Máme jednu z nejhustších sítí screeningových center v Evropě – přes sedmdesát. A stejně ženy často nepřijdou. Bojí se bolesti, záření, nebo mají pocit, že jim stačí ultrazvuk. Ale není to pravda. Jedinou skutečně preventivní metodou je mamografie,“ vysvětluje Regina Šírová, vedoucí lékařka Mammacenter Medicon, které se do kampaně aktivně zapojuje.
Přispějte koupí „prsa“ a „antiprsa“
Do kampaně se zapojuje celé Česko. Ve Zlíně bude růžová barva dominovat celý říjen na nasvíceném obchodním domě, ale i na zlínském divadle.
V hlavním městě spustila organizace Prague City Tourism prodej růžových odznáčků v podobě miniatur slavných dlaždic z pražského metra od architekta Jaroslava Otruby, přezdívané „prso“ a „antiprso“. Výtěžek z říjnového prodeje putuje Alianci žen s rakovinou prsu, organizaci, která dlouhodobě pomáhá pacientkám i jejich rodinám a šíří osvětu o prevenci.