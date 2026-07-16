„Unboxing,“ uvedla na začátku videa Schillerová a vzápětí do záběru přiletěla krabice. „Udělala jsem si radost. Když jsem ji viděla, tak jsem nemohla odolat,“ napínala diváky. Pro natáčení si oblékla i růžové šaty. „Á propos ty šaty, to není náhoda,“ dodala.
Po otevření balení představila svou „novou stylovou růžovou kalkulku, která na rozdíl od té odéesácké neumí jenom mínus“. Nakonec vyzvala sledující, aby jí případně navrhli lepší název.
V komentářích se ale místo kreativních návrhů objevila převážně kritika. „Ta videa jsou stále větší dno,“ komentovala jedna z uživatelek. „Konečně přístroj, který odpovídá vaší rozpočtové odpovědnosti,“ přidal se další. „Dluženko, ty jsi vážně parodie. Díky za zadlužování země,“ napsal jiný komentující.
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Rýpnutí do ODS připomnělo starší spor
Poznámkou o „odéesácké kalkulce“ Schillerová navázala na dlouhodobé slovní přestřelky s ODS. Předseda strany Martin Kupka letos v květnu během sněmovní debaty kritizoval její návrhy týkající se státních financí a obvinil ji z fiskální nezodpovědnosti.
„Do historie českého rozpočtování už se zapsala vaše rozbitá kalkulačka. Ale pokud chcete naplňovat a prosazovat tenhle zákon, tak reálně usilujete ještě o mnohem závažnější, nelichotivou přezdívku Dlužena von Bankrot,“ vyčetl tehdy Kupka Schillerové.
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