Růžová kalkulačka Aleny Schillerové pobavila internet. Ale jinak, než ministryně chtěla

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  12:27
Ministryně financí Alena Schillerová zveřejnila na Instagramu video, ve kterém představila svou novou „růžovou kalkulku“. Inspirací jí byl trend takzvaného unboxingu, tedy natáčení rozbalování nově zakoupených věcí. Vzala si k tomu i šaty v odpovídající barvě a vyzvala sledující, aby vymysleli kalkulce lepší název.

„Unboxing,“ uvedla na začátku videa Schillerová a vzápětí do záběru přiletěla krabice. „Udělala jsem si radost. Když jsem ji viděla, tak jsem nemohla odolat,“ napínala diváky. Pro natáčení si oblékla i růžové šaty. „Á propos ty šaty, to není náhoda,“ dodala.

Po otevření balení představila svou „novou stylovou růžovou kalkulku, která na rozdíl od té odéesácké neumí jenom mínus“. Nakonec vyzvala sledující, aby jí případně navrhli lepší název.

V komentářích se ale místo kreativních návrhů objevila převážně kritika. „Ta videa jsou stále větší dno,“ komentovala jedna z uživatelek. „Konečně přístroj, který odpovídá vaší rozpočtové odpovědnosti,“ přidal se další. „Dluženko, ty jsi vážně parodie. Díky za zadlužování země,“ napsal jiný komentující.

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Rýpnutí do ODS připomnělo starší spor

Poznámkou o „odéesácké kalkulce“ Schillerová navázala na dlouhodobé slovní přestřelky s ODS. Předseda strany Martin Kupka letos v květnu během sněmovní debaty kritizoval její návrhy týkající se státních financí a obvinil ji z fiskální nezodpovědnosti.

„Do historie českého rozpočtování už se zapsala vaše rozbitá kalkulačka. Ale pokud chcete naplňovat a prosazovat tenhle zákon, tak reálně usilujete ještě o mnohem závažnější, nelichotivou přezdívku Dlužena von Bankrot,“ vyčetl tehdy Kupka Schillerové.

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