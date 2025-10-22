Za objektivy stáli Novozélanďan Tom Rae a španělští fotografové Dan Zafra a José Cantabrana, kteří se původně vydali fotit hvězdnou oblohu. „Mysleli jsme si, že budeme mít štěstí, když vůbec uvidíme hvězdy. Nakonec se z toho ale stala noc, na kterou nikdy nezapomeneme,“ popsal Rae britskému deníku The Guardian.
Red sprites, u nás známé jako rudí skřítci nebo červené blesky, jsou krátké, ale silné elektrické výboje, které vznikají vysoko v atmosféře nad bouřkovými oblaky. Na rozdíl od běžných blesků, které směřují k zemi, tyto výboje míří vzhůru do horních vrstev atmosféry a vytvářejí zajímavé útvary.
Poprvé je vyfotil v roce 1989 tým z Minnesotské univerzity a i tehdy šlo o náhodu.
„Zrovna jsem se díval správným směrem, když jeden z nich vybuchl – byl to opravdu krátký, ale silný červený záblesk. Vypadá to, jako byste viděli něco, co není skutečné. Je to velmi éterické,“ komentoval Rae.
Snímek, na kterém se rudé blesky vyjímají na pozadí jižní části Mléčné dráhy, je technicky náročný. Kromě fotografického umění vyžaduje i znalosti z meteorologie, perfektní načasování a samozřejmě dávku štěstí.
Fotografie, které trojice pořídila, nyní kolují odbornými i amatérskými astronomickými kruhy a připomínají, že i v době, kdy máme oblohu prozkoumanou satelity a sondami, příroda stále umí překvapit – stačí být ve správný čas na správném místě, s očima upřenýma ke hvězdám.