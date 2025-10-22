Rudí skřítci nad Zélandem. Fotografové zachytili vzácné červené blesky

Tereza Hrabinová
  17:05
Trojici fotografů se podařilo zaznamenat červené blesky. Úkaz, který trvá pouhý zlomek sekundy, navíc zachytili na pozadí jižní části Mléčné dráhy. Výjimečný snímek vznikl 11. října poblíž útesů Ōmārama na novozélandském Jižním ostrově.

Za objektivy stáli Novozélanďan Tom Rae a španělští fotografové Dan Zafra a José Cantabrana, kteří se původně vydali fotit hvězdnou oblohu. „Mysleli jsme si, že budeme mít štěstí, když vůbec uvidíme hvězdy. Nakonec se z toho ale stala noc, na kterou nikdy nezapomeneme,“ popsal Rae britskému deníku The Guardian.

Red sprites, u nás známé jako rudí skřítci nebo červené blesky, jsou krátké, ale silné elektrické výboje, které vznikají vysoko v atmosféře nad bouřkovými oblaky. Na rozdíl od běžných blesků, které směřují k zemi, tyto výboje míří vzhůru do horních vrstev atmosféry a vytvářejí zajímavé útvary.

Poprvé je vyfotil v roce 1989 tým z Minnesotské univerzity a i tehdy šlo o náhodu.

„Zrovna jsem se díval správným směrem, když jeden z nich vybuchl – byl to opravdu krátký, ale silný červený záblesk. Vypadá to, jako byste viděli něco, co není skutečné. Je to velmi éterické,“ komentoval Rae.

Snímek, na kterém se rudé blesky vyjímají na pozadí jižní části Mléčné dráhy, je technicky náročný. Kromě fotografického umění vyžaduje i znalosti z meteorologie, perfektní načasování a samozřejmě dávku štěstí.

Fotografie, které trojice pořídila, nyní kolují odbornými i amatérskými astronomickými kruhy a připomínají, že i v době, kdy máme oblohu prozkoumanou satelity a sondami, příroda stále umí překvapit – stačí být ve správný čas na správném místě, s očima upřenýma ke hvězdám.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Metro D: trasa, stanice, termín dokončení

Čtvrtá linka pražského metra zamíří z centra na jih města. V první části, jež by se cestujícím měla otevřít nejdříve v roce 2031, propojí Pankrác s Písnicí. Druhým budovaným úsekem bude prodloužení...

Kolíčkový den 2025

Kolíčkový den je sbírka Nadace Jedličkova ústavu, která se koná ve středu 22. října 2025. Jejím cílem je vybrat peníze na podporu dětí a mladých lidí s postižením a také šířit osvětu pro lepší...

Dušičky, Památka zesnulých, svátek Všech svatých

České hřbitovy se každoročně 2. listopadu rozzáří tisíci světel. Dušičky, neboli Památka všech věrných zemřelých, sice v moderní době představují především tichou vzpomínku na ty, kteří už tu nejsou...

Kolíčkový den 2025

Kolíčkový den je sbírka Nadace Jedličkova ústavu, která se koná ve středu 22. října 2025. Jejím cílem je vybrat peníze na podporu dětí a mladých lidí s postižením a také šířit osvětu pro lepší...

21. října 2025  14:30

Podzimní prázdniny 2025: kdy začínají a kolik dnů volna děti mají?

Podzimní prázdniny tradičně připadají na období okolo státního svátku Den vzniku samostatného československého státu. Díky víkendu se tak žáci můžou i v roce 2025 těšit na pětidenní volno.

21. října 2025  9:13

Dušičky, Památka zesnulých, svátek Všech svatých

České hřbitovy se každoročně 2. listopadu rozzáří tisíci světel. Dušičky, neboli Památka všech věrných zemřelých, sice v moderní době představují především tichou vzpomínku na ty, kteří už tu nejsou...

20. října 2025  17:45

Metro D: trasa, stanice, termín dokončení

Čtvrtá linka pražského metra zamíří z centra na jih města. V první části, jež by se cestujícím měla otevřít nejdříve v roce 2031, propojí Pankrác s Písnicí. Druhým budovaným úsekem bude prodloužení...

20. října 2025  11:10

Kdo je Filip Turek, hlavní tvář Motoristů

Podnikatel a amatérský automobilový závodník Filip Turek do politiky vstoupil v roce 2024 jako hlavní tvář strany Motoristé sobě. Poprvé kandidoval jako nestraník v čele kandidátky koalice Motoristů...

14. října 2025  11:23

Velikonoce 2026

Termín Velikonoc je pohyblivý, protože závisí na datu prvního úplňku měsíce po jarní rovnodennosti. Velikonoční neděle nastává hned po tomto úplňku, což může být od 21. března do 25. dubna....

14. října 2025  11:17

Masopust 2026

Masopustem se většinou rozumí třídenní hýření, které předchází čtyřiceti dnům půstu před Velikonocemi. V širším pojetí je to několikatýdenní období od svátku Tří králů do Popeleční středy, ke kterému...

14. října 2025  10:34

Halloween

Halloween je anglosaský lidový svátek, který se slaví 31. října, den před křesťanským Svátkem Všech svatých. Dospělí i děti se převlékají do kostýmů, děti chodí koledovat. Lidé si zdobí domy...

13. října 2025  16:21

Richard Chlad: Od dovozce digitálek k miliardáři a sponzorovi Motoristů sobě

Podnikatel, sponzor politického hnutí Motoristé sobě, bývalý automobilový závodník. Pro veřejnost je Richard Chlad známý také svými drahými vozy, mediálními výstupy a svatbou s o generaci mladší...

13. října 2025  10:06

Lubomír Metnar

Lubomír Metnar byl od června 2018 do prosince 2021 ministrem obrany ve druhé vládě Andreje Babiše. Bezpečnostní specialista Metnar je bývalý policejní vyšetřovatel. V říjnu 2021 byl zvolen poslancem...

10. října 2025  15:04

Mlejnek Consulting s.r.o.
programátor/ ERP konzultant

Mlejnek Consulting s.r.o.
Praha
nabízený plat: 60 000 - 80 000 Kč

Dalších 32 177 volných pozic

Jiří Hynek

Jiří Hynek je šéf Asociace zbrojního průmyslu. Založil politickou stranu Realisté a ve sněmovních volbách 2017 vedl její kandidátku v Ústeckém kraji. Strana ale ve volbách neuspěla a poslancem se...

10. října 2025  11:49

Český slavík 2025

Nový ročník ankety Český slavík se rozběhl ve středu 10. září, kdy bylo spuštěno hlasování. Hlasuje se online na stránkách Slavíka na portálu televize Nova, která odvysílá slavnostní vyhlášení v...

9. října 2025  13:51

    Nepřehlédněte

    Mohlo by Vás zajímat

    Další weby

    Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.