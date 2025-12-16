Kdy vpadne arktický vzduch do Evropy? Kvůli rozpadu polárního víru už mrzne Amerika

Tereza Hrabinová
  9:31
Rozpad polárního víru přinesl mrazy a sníh do Severní Ameriky. V Evropě zatím proudí teplejší vzduch, ale modely naznačují, že po Vánocích by se i nad střední Evropu mohl dostat i ten arktický. Do té doby zůstane počasí v Česku pod vlivem inverze, mlh a slabých srážek.

První sníh v Praze. Sněhová nadílka na Karlově mostě. (24. listopadu 2025) | foto:  Petr Topič, MAFRA

Polární vír obvykle udržuje nejchladnější vzduch soustředěný nad Arktidou. Když se rozpadne nebo výrazně oslabí, otevře se cesta pro studený arktický vzduch směrem na jih. Letos se to už projevilo v Severní Americe, kde výrazné ochlazení a sněhové jevy zasáhly Kanadu i východní část Spojených států.

Co je polární vír

Polární vír je rozsáhlý systém silného proudění vzduchu vysoko nad Arktidou, který běžně drží chladný vzduch „uzamčený“ v oblasti kolem pólu. Nazývá se také jako polární vortex.

Když je vír silný, většina studeného arktického vzduchu zůstává na svém místě. Pokud však vír zeslábne nebo se naruší, studený vzduch může „uniknout“ směrem na jih do Evropy a Severní Ameriky. K tomu podle meteorologů ze serveru Severe Weather Europe dochází letos.

Evropa zatím zažívá opačný vývoj. Nad Atlantik proudí teplejší vzduch, ale to se může rychle změnit. Modely naznačují, že se nad severozápadní Evropou vytvoří tlaková výše, která podpoří východní až severovýchodní proudění směrem na naše území, tvrdí server Severe Weather. Zvýšila by se tak šance na vpád arktického vzduchu, pravděpodobně v období po Vánocích.

Do Vánoc se však sněhu nedočkáme. Následující dny až do období těsně před svátky budou podle Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ) ve znamení inverze. Denní teploty vystoupí nejvýše k 5 stupňům Celsia, v noci klesnou pod nulu.

Ojediněle se může objevit mrholení, místy i mrznoucí, a také mlhy, které mohou namrzat. Od čtvrtka 18. prosince se očekává ubývání oblačnosti a mírné oteplení, na víkend se ale obloha opět zatáhne a místy se může objevit slabý déšť, především v Čechách.

Pravděpodobnost bílých Vánoc v Evropě v roce 2025

„Šance aspoň na přechodně slunečnější počasí je ve čtvrtek, to se proudění vzduchu změní na jihovýchodní a k nám se dostane sušší vzduch, oblačnost se bude rozpouštět. Na většině míst bude převažovat skoro jasná, místy až jasná obloha. Přesto však budou oblasti, kde nízká oblačnost zůstane, především na Moravě. Od pátku se naše území opět začne zatahovat nízkou oblačností,“ uvedli meteorologové.

Bílé Vánoce? Jedno velké město šanci má, jinde je spíš nečekejte

V období následujících čtyř týdnů by se nejnižší noční teploty měly pohybovat slabě pod nulou. „Maximální teploty se v průměru budou udržovat slabě nad bodem mrazu. Tyto hodnoty reprezentují týdenní průměry, přičemž mezi jednotlivými dny je předpoklad větších teplotních rozdílů,“ podotkli meteorologové. Jako celek by období od poloviny prosince do 11. ledna příštího roku mělo být teplotně průměrné a srážkově slabě podprůměrné či průměrné.

