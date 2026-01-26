Spolupráce s potravinovými bankami na Rohlik.cz neprobíhala pouze v období Vánoc. Online supermarket se do pomoci lidem v nouzi zapojoval průběžně během celého roku, a to jak darováním potravin, tak podporou pravidelných potravinových sbírek. Největší objem finanční pomoci přineslo podzimní kolo Sbírky potravin, při kterém zákazníci přispěli 2,76 milionu korun, což je o téměř 1,9 milionu korun více než na podzim 2024.
„Každou částku, kterou zákazníci ve Sbírce potravin vyberou, navyšujeme ještě o dalších deset procent z naší strany, aby se jejich pomoc znásobila a měla co největší dopad,“ říká Miroslava Vopatová, generální ředitelka Rohlik.cz
Potravinové banky během roku opakovaně svážely ze skladů Rohlik.cz potraviny určené k darování. V součtu jim bylo v roce 2025 předáno více než 290 tisíc kilogramů potravin, které byly následně využity k distribuci pro rodiny v obtížné finanční situaci, seniory, rodiče samoživitele i lidi se zdravotním omezením.
„Potravinovým bankám průběžně předáváme potraviny, které už nejsou určené k dalšímu prodeji, ale jsou stále zcela v pořádku ke konzumaci – typicky ovoce, zeleninu nebo pečivo. V období Vánoc se darování rozšiřuje i o zboží se spotřebou do 24. a 25. prosince, které zůstalo na našich skladech. Často jde o potraviny, které lidé v tomto období běžně nakupují, jako jsou kapři, maso nebo vinné klobásy,“ doplňuje Miroslava Vopatová.
Pomoc jako součást běžných nákupů
Vedle sbírek vznikala pomoc také při každodenním fungování online nákupů. Zákazníci se mohli rozhodnout, že hodnotu reklamovaných produktů nevyužijí pro sebe, ale pošlou ji dál na podporu vybraných neziskových organizací. V roce 2025 tak k organizacím, jako jsou Život 90 nebo Šatník Nory Fridrichové, směřovala podpora v hodnotě přesahující tři čtvrtě milionu korun. „Naším cílem je, aby pomoc nebyla jen o jednorázových sbírkách, ale aby přirozeně vznikala i při běžném nakupování. Když mají lidé možnost pomoci jednoduše a bez složitých rozhodnutí, často ji využijí,“ shrnuje Miroslava Vopatová.
Podpora dětí a mladých lidí bez zázemí
Pomoc Rohlik.cz a jeho zákazníků směřovala v roce 2025 také ke konkrétním projektům. Podporu získal například projekt Život v kufříku, který pomáhá dětem odloženým nebo odebraným v porodnicích, nebo Nadační fond Veroniky Kašákové, zaměřený na podporu mladých lidí vyrůstajících v dětských domovech.
„Když se mladý člověk po odchodu z dětského domova stěhuje do svého prvního, často velmi skromného bytu, je potravinová zásilka nebo plný nákup jídla obrovskou úlevou. Je to konkrétní pomoc v momentě, kdy ji nejvíce potřebuje,“ říká Veronika Kašáková, zakladatelka Nadačního fondu Veroniky Kašákové. „Díky spolupráci s Rohlik.cz můžeme reagovat rychle a podle skutečných potřeb mladých lidí.“