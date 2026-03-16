Počátky Rohde & Schwarz v České republice
Vznik německé technologické společnosti Rohde & Schwarz se datuje do roku 1933. Zakladatelé Lothar Rohde a Hermann Schwarz založili a postupně vybudovali společnost, která se aktuálně zaměřuje na vývoj a výrobu v oblasti elektronických testovacích a měřicích přístrojů, informačních technologií a radiokomunikací a bezpečnosti a její výrobky putují do celého světa.
První aktivity společnosti Rohde & Schwarz v jihočeském Vimperku sahají do roku 1991, kdy zde byly realizovány první zakázky v tehdejším závodě Tesly Hloubětín, která se specializovala na výrobu měřicích přístrojů a komponentů pro televizní vysílače.
V roce 2001 pak společnost Rohde & Schwarz odkoupila celý vimperský závod, který se stal vůbec prvním výrobním závodem koncernu mimo území Německa. Rozhodnutí německé společnosti Rohde & Schwarz otevřít a následně dlouhodobě rozšiřovat svůj výrobní závod ve Vimperku bylo výsledkem strategického hledání vhodné lokality pro hi-tech výrobu mimo Německo. Klíčovou roli při tomto rozhodování sehrála průmyslová tradice regionu, dostupnost kvalifikované pracovní síly a blízkost německých hranic.
25 let technologických skoků
Firma sice začala jednoduchou výrobou výrobou elektroniky, kabelů a kovovýrobou, dnes se zde však vyrábí významná část portfolia produktů Rohde & Schwarz. „Ve Vimperku je jeden ze tří výrobních závodů v Evropě a ty tři velké výrobní závody dělají zhruba 98 procent celkového obratu. My v té zmíněné trojici zaujímáme asi třetinové postavení, takže třetina všech přístrojů pro naše zákazníky pochází z Vimperka. Například celé portfolio signálových generátorů a osciloskopů se vyrábí u nás,“ uvádí prokurista vimperského závodu Michal Řehoř.
Přístroje a technologie z Rohde & Schwarz dnes využívají například výrobci elektroniky, vývojáři mobilních sítí, televizní a rozhlasové stanice či bezpečnostní složky.
Rohde & Schwarz ve Vimperku
Od roku 2001 se změnilo doslova vše
Firma každoročně investuje stovky milionů korun do technologického vybavení, infrastruktury i automatizace. Postupně se rozšířilo nejen procesní a produktové portfolio, ale rozrostl se a zmodernizoval celý areál.
1) Rozšíření závodu
- Původně výroba probíhala na ploše 3 500 m². V průběhu let se závod postupně rozšiřoval až na současných 37 500 m² výrobních a administrativních ploch. Aktuálně je ve výstavbě nová výrobní hala, která umožní zavedení dalších výrobních programů, rozšíření stávající produkce i další rozvoj inženýrských služeb. Po jejím dokončení se užitná plocha závodu zvětší na celkových 45 000 m².
- S rozšířením prostoru souvisí také plánovaná modernizace parkovacích ploch s kapacitou přes 500 parkovacích míst, které by mělo zlepšit dopravní obslužnost areálu.
2) Nové technologie
- Současně s aktuální výstavbou nové haly probíhá také instalace fotovoltaické elektrárny s 1 658 panely na střechách objektů, které pokryjí přibližně 10 % roční spotřeby energie závodu a zvýší energetickou soběstačnost a ekologičtější provoz.
- Dalším připravovaným projektem je kaskáda tepelných čerpadel. Firma počítá s více než stovkou hlubinných vrtů, které umožní výrazně snížit závislost na zemním plynu a dále redukovat uhlíkovou stopu.
Největší kapitál jsou lidé: firma stále hledá nové zaměstnance
Aktuální poptávka zaměstnanců:
Když společnost Rohde & Schwarz odkoupila vimperský závod, převzala všechny tehdejší zaměstnance. Řady původních 130 zaměstnanců se dodnes rozrostly na více než 1 000 zaměstnanců a nábor nových pracovníků stále probíhá. Především v profesích, které stojí přímo u vývoje, testování a kvality výrobků.
„Naše výroba je technologicky velmi náročná a klade vysoké nároky na odbornost i ochotu se dlouhodobě se rozvíjet. Kvalifikace našich zaměstnanců je opravdu vysoká, což je pro charakter naší výroby naprosto nezbytné,“ doplňuje Milan Černý, vedoucí personálního oddělení R&S, s tím, že odborníky není jednoduché získat, a proto firma klade důraz na dlouhodobou spolupráci, stabilitu a systematické vzdělávací programy.
Nejstabilnější zaměstnavatel regionu?
Stálý růst i skutečnost, že firma ustála ekonomické krize bez dramatických propouštění, dělá z Rohde & Schwarz pevnou součást regionu i spolehlivého zaměstnavatele, který nabízí jistotu zaměstnání a podporuje kvalifikaci i profesní růst zaměstnanců.
Stranou přitom nezůstává ani osobní život, protože jeho kvalita přispívá k celkové spokojenosti zaměstnanců. Mzdy se pohybují nad celorepublikovým průměrem a zaměstnanci mají navíc k dispozici řadu benefitů:
- dotované stravování ve vlastní firemní restauraci
- podpora sportu a vlastní sportovní kluby
- školka
- firemní byty
- rozsáhlé vzdělávací programy
- volno nad rámec zákona
„Klíčové jsou pro nás především férové a kolegiální vztahy, dále respekt a otevřené jednání vedoucích pracovníků,“ říká Milan Černý a uzavírá: „Za těch 25 let firma prošla mnoha složitými okamžiky, kdy ostatní firmy musely propouštět. Nám se dařilo tyto dopady naprosto minimalizovat, a právě proto si troufám tvrdit, že stabilita a jistota u nás nejsou jen prázdná slova.“