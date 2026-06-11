Rohde & Schwarz Vimperk slaví 25 let. Na oslavách zahrají Chinaski i Lenny

Komerční sdělení   14:46
Ve druhé polovině června čekají Vimperk velké oslavy. Před 25 lety zde byl založen první výrobní závod společnosti Rohde & Schwarz mimo Německo. Významné jubileum připomene velká akce pro veřejnost, která se uskuteční 20. června 2026 v areálu Rohde & Schwarz ve Vimperku. Na programu je Den otevřených dveří, prohlídky moderní výroby i večerní open-air festival s kapelami Chinaski, No Name, Slza nebo zpěvačkou Lenny.

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25 let Rohde & Schwarz ve Vimperku

25 let Rohde & Schwarz ve Vimperku | foto: Rohde & Schwarz

Rohde & Schwarz závod ve Vimperku
Rohde & Schwarz ve Vimperku
Rohde & Schwarz ve Vimperku
Rohde & Schwarz ve Vimperku
12 fotografií

Jubilejní akcí pro veřejnost chce Rohde & Schwarz Vimperk především představit svou práci a současně poděkovat zaměstnancům, partnerům i celému regionu, který je už čtvrt století součástí příběhu celé společnosti.

Rohde & Schwarz Vimperk otevírá brány veřejnosti

V sobotu 20. června 2026 se od 10 hodin koná Den otevřených dveří v areálu Rohde & Schwarz Vimperk, a návštěvníci tak budou mít jedinečnou příležitost nahlédnout do míst, kde vznikají nové technologie pro zákazníky z celého světa, a užít si open-air festival v kulisách moderního výrobního závodu uprostřed šumavské přírody.

Součástí celodenního programu budou interaktivní technologické expozice, ukázky výroby, hudební vystoupení, zábavný program i aktivity pro děti. Akce je koncipována tak, aby si na své přišli návštěvníci všech generací od technických nadšenců až po rodiny s dětmi.

Odpoledne se areál promění v otevřenou festivalovou scénu. Na návštěvníky čeká open-air festival s vystoupením kapel Chinaski, No Name, Slza,a The People se Sárou Milfajtovou a zpěvačky Lenny.

Den otevřených dveří

  • Kdy: 20. června 2026 10:00 - 16:00
  • Kde: areál společnosti Rohde & Schwarz, Špidrova 49, 385 01 Vimperk
  • vstup zdarma

Program: nahlédnutí do zákulisí společnosti, prohlídka výroby a vývoje technologií, interaktivní technologická stanoviště, hudební vystoupení, dětský program a aktivity pro celou rodinu:

10:00 – Otevření areálu
11:00–11:20 – Radek Bakalář – Show 1
11:30–11:50 – Divadlo fyziky – Show 1
12:00–12:20 – Radek Bakalář – Show 2
12:30–13:00 – Divadlo fyziky – Show 2
13:30–14:15 – Čiperkové
14:45–15:30 – Bibibum

od 10:00 – 15:00 probíhají prohlídky firmy: aby byl zajištěn plynulý provoz a komfort návštěvníků bez front, je potřeba provést předem bezplatnou rezervaci časového slotu.

Open-air festival

  • Kdy: 20. června 2026 16:45
  • Kde: areál společnosti Rohde & Schwarz, Špidrova 49, 385 01 Vimperk
  • vstupenky GoOut 250 Kč

Program:

16:45 – Otevření festivalového areálu
17:15–18:05 – Lenny
19:00–19:50 – No Name
20:35–21:25 – Slza
22:25–23:25 – Chinaski
00:00–01:30 – Sára Milfajtová & The People

Nahlédněte do zákulisí „HI-TECH. HI-LIFE.“

Společné setkání všech generací není jen velkolepou oslavou narozenin a ohlédnutím za minulostí, ale také jedinečnou příležitostí, jak může Rohde představit lidem z celého regionu svou práci, prostředí moderní firmy i investice do dalšího rozšiřování. Zájemci se mohou přesvědčit, jak práce ve výrobě probíhá i jak pokračuje výstavba nové haly.

A také, jak firma naplňuje svou filozofii „HI-TECH. HI-LIFE.“, tedy snahu o vytvoření zdravého pracovního a životního prostředí, kde se daří jak inovacím, tak lidem.

Aktuální poptávka zaměstnanců:

  • vývojáři měřicích zařízení
  • produktoví inženýři
  • logistici
  • pracovníci ve výrobě
  • elektrotechnici

Nejenže technologie, které vyvíjí R & S, mají přispívat k bezpečnějšímu a propojenějšímu světu, ale společnost si zakládá i na atmosféře vzájemné důvěry firmy se zaměstnanci. Práce v Rohde & Schwarz také nabízí stabilitu, prostor pro vlastní iniciativu a profesní růst.

Právě spojení moderních technologií, odborného růstu a příjemného prostředí pro život uprostřed Šumavy vytváří podmínky, díky nimž si společnost dlouhodobě drží významné postavení nejen v rámci skupiny Rohde & Schwarz, ale také mezi zaměstnavateli v regionu.

Rohde & Schwarz závod ve Vimperku
Rohde & Schwarz ve Vimperku

Rohde & Schwarz závod ve Vimperku

Kariéra v Rohde & Schwarz: Jistota a perspektiva

Propojení technologií, lidí i celého regionu

Konektivita přitom v není jen záležitostí technologií, ale celkové firemní strategie, která si zakládá na dlouhodobých vztazích se zákazníky a partnery, ale také mezi zaměstnanci, na jejichž odbornosti i profesní zkušenosti společnost staví už od roku 2001.

Tehdy odkoupila Rohde & Schwarz celý závod Tesly Hloubětín ve Vimperku a vybudovala zde svůj vůbec první výrobní závod mimo Německo. Za uplynulých 25 let pak prošel vimperský závod výraznou proměnou. Společnost se postupně rozrostla v jedno z nejvýznamnějších výrobních a technologických center skupiny Rohde & Schwarz.

Rohde & Schwarz ve Vimperku

Rohde & Schwarz ve Vimperku

Ve Vimperku dnes vznikají elektronické testovací a měřicí přístroje, radiokomunikační technologie i bezpečnostní řešení, které využívají mimo jiné výrobci elektroniky, vývojáři mobilních sítí, televizní a rozhlasové stanice či bezpečnostní složky a přispívají k bezpečnějšímu a propojenějšímu světu. Společnost dál investuje do svého rozvoje a důkazem je například výstavba nové haly, která potvrzuje dlouhodobé plány společnosti ve Vimperku a její důvěru v region i místní lidi.

„25 let pro nás nepředstavuje pouze výročí společnosti. Je to především příležitost poděkovat lidem, kteří za celým příběhem stojí – zaměstnancům, partnerům i regionu, jehož jsme přirozenou součástí,“ uzavírá Milan Černý, personální ředitel společnosti Rohde & Schwarz ve Vimperku.

Rohde & Schwarz Vimperk: Jak se závod změnil za posledních 25 let?

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