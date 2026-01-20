Rohde & Schwarz mění život a práci v pohraničí: 25 let hi-tech výroby ve Vimperku

15:00
V letošním roce slaví Rohde & Schwarz ve Vimperku 25. výročí od svého založení, během kterých se vyprofiloval z malé pobočky ve stabilního zaměstnavatele, který spojuje high-tech technologie, jistotu zaměstnání a smysluplnou práci.

Vimperk

Vimperk | foto: Rohde & Schwarz závod Vimperk

Rohde & Schwarz závod ve Vimperku
Pohled do zákulisí výroby
Pohled do zákulisí výroby
Pohled do zákulisí výroby
5 fotografií

Unikátní propojení moderní výroby s prostředím Šumavy

V jižních Čechách, uprostřed šumavské přírody stojí krásný historický Vimperk, který si díky pohádkové siluetě zámku a romantickým uličkám stále uchovává ducha středověkého města. Jeho součástí je však i moderní technologická firma Rohde & Schwarz Vimperk, která se již od roku 2001 věnuje výrobě testovací a měřicí techniky používané pro vývoj a kontrolu elektronických zařízení a sítí. Její kořeny sahají k někdejší pobočce Tesly Hloubětín a nyní zajišťují bezpečnou komunikaci po celém světě.

Na rozdíl od velkých průmyslových center se Rohde & Schwarz rozhodl budovat své výrobní centrum v pohraničí. Město Vimperk pak nebylo vybráno náhodně. Poskytuje dobré dopravní spojení a kvalitní životní prostředí pro zaměstnance a jejich rodiny. Moderní technologie tedy může být součástí každodenního života, aniž by narušila rovnováhu mezi prací a rodinným životem uprostřed přírody.

Rohde & Schwarz závod ve Vimperku

Když se sny stávají skutečností: Pohled do technologie

Firma Rohde & Schwarz s hlavním sídlem v Německu se řídí mottem „Make ideas real“ a proměňuje nápady v reálné technologie, které dělají svět bezpečnějším a lépe propojeným. V závodě ve Vimperku se vyvíjejí a vyrábějí inovativní měřicí a testovací přístroje, radiokomunikační a vysílací systémy, dále informační, monitorovací a kyberbezpečnostní technologie, které následně míří do dalších zemí. Výroba se zakládá nejen na preciznosti a kvalitě, ale také na kontinuálních inovacích, které udržují produkty skupiny Rohde & Schwarz na špičce světových technologií.

Produkty skupiny Rohde & Schwarz:

  • osciloskopy a analyzátory signálů
  • generátory signálů
  • vysílací technika
  • technologie pro bezpečné a zabezpečené sítě a komunikaci

„Posláním Rohde & Schwarz je přispívat k bezpečnějšímu a lépe propojenému světu. To pro mě není jen slogan, ale reálný rámec toho, proč a jak svou práci děláme. Technologie, na kterých se firma podílí, vyvíjí a vyrábí, mají skutečný dopad – ať už v oblasti bezpečnosti, komunikace nebo infrastruktury, na které dnes svět stojí,“ říká Jana, která ve firmě pracuje 8 let.

„Nejvíce mě baví okamžik, kdy se podaří propojit robot, senzoriku a software tak, aby technologie skutečně odlehčila lidem v provozu – nejen teoreticky, ale měřitelně v každodenní praxi,“ doplňuje Václav z oddělení technické podpory.

Vimperk
Pohled do zákulisí výroby

Pohled do zákulisí výroby

Kariéra v Rohde & Schwarz: Jistota a perspektiva

Za každým přístrojem však stojí hlavně lidé – technici, operátoři, inženýři. Práci ve výrobě a vývoji ve Vimperku charakterizuje rovnováha mezi odborným nasazením a klidným životním prostředím Šumavy. „Rozhodnutí pracovat ve firmě Rohde & Schwarz Vimperk přišlo již za doby Tesly, kdy jsem pracoval jako zkušební technik při výrobě zdrojů, které se zde montovaly a následné i testovaly pro závod Rohde & Schwarz v Memmingenu,“ vysvětluje Marek. Ve firmě je už 25 let a zůstal tu jako technik i poté, kdy většina odcházela a následovala výrobu závodu Tesla a.s., která byla přesouvána do jiných závodů.

Po vzniku vimperského závodu R&S se zahájil první transfer výroby z Memmingenu do Vimperka. „Teprve tam jsem si uvědomil, jaké možnosti se pro nás otevírají a že rozhodnutí zůstat s novou firmou bylo správné. Dnes vidím vimperský závod jako neustále se rozvíjející firmu a s novými světovými hrozbami věřím, že jeho specifická výroba investiční elektroniky nadále poroste,“ doplňuje Marek.

Pohled do zákulisí výroby
Pohled do zákulisí výroby
Závod Vimperk

Pohled do zákulisí výroby

Nejlepší zaměstnavatel investuje do lidí

Firma je dnes jedním z nejvýznamnějších zaměstnavatelů regionu s počtem 1000 pracovníků a širokou nabídkou pozic jak pro absolventy, tak zkušené techniky. Práce v Rohde & Schwarz Vimperk znamená především možnost pracovat s moderními technologiemi bez nutnosti stěhování do velkého města, ale také přátelský a podpůrný tým, kariérní růst a školení podporující profesní rozvoj.

„Nabízíme jak interní, tak externí vzdělávací programy, které rozvíjejí nejen technické know-how, ale zároveň podporují projektovou spolupráci a týmového ducha. Disponujeme vlastním školicím střediskem, které systematicky připravuje pracovníky na specifické potřeby našich pracovišť. Naším cílem není pouze dlouhodobý rozvoj vlastních zaměstnanců, ale také aktivní zapojení do vzdělávání napříč všemi stupni škol. Vhodnou formou se snažíme ovlivňovat výuku a směřování studijních oborů tak, aby odpovídaly budoucím potřebám a odborným profilům, které dlouhodobě vyžadujeme,“ upřesňuje Milan z personálního oddělení, který zde také pracuje 25 let.

Rohde & Schwarz na Vimpersku

Závod R&S ve Vimperku se za 25 let existence stal pevnou součástí regionu, přinesl stabilní pracovní místa, podpořil technické vzdělávání a dlouhodobě spolupracuje se školami i místní komunitou. Ovlivnil životy nejen svých zaměstnanců, ale podporou ekonomiky a vzdělávání zasáhl do života Vimperka a celého okolí.

Rohde & Schwarz Vimperk

  • Dlouhodobě propojuje technické vzdělávání s praxí.
    • Pořádá akce Den s R&S na technických fakultách VŠ.
    • Podporuje technické exkurze a praktické workshopy pro žáky i studenty.
    • Aktivně se účastní veletrhů vzdělávání jako je Vzdělání a řemeslo nebo Dobrodružství s technikou, s cílem popularizovat technické obory mezi mladou generací.
    • Nabízí stipendijní programy pro studenty středních i vysokých škol, kterým pomáhá nastartovat profesní dráhu v technických oborech.
    • Dlouhodobě se podílí na životě regionu – podporuje Majáles Vimperk i další kulturní a komunitní iniciativy.

25. výročí působení ve Vimperku také oslaví řadou akcí pro rodiny zaměstnanců i pro veřejnost.

Rohde & Schwarz mění život a práci v pohraničí: 25 let hi-tech výroby ve Vimperku

