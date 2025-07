Historie piva v České Kamenici

Královské město Česká Kamenice mělo v dávných dobách právo várečné. Panský pivovar rodu Kinských byl v České Kamenici založen okolo roku 1640 a pivo zde vařil i druhý menší měšťanský pivovar, který na přelomu 19. a 20. století Kinští odkoupili. Pivo se tu pak bez přerušení vařilo až do roku 1951 a v provozu byla také palírna. Starobylý objekt bývalého pivovaru, zařazený na seznam ohrožených historických památek, si po revoluci vyhlídla rodina Kotoučových, která v České Kamenici provozovala od roku 2003 pěstitelskou pálenici a hledala nový prostor pro palírnu a moštárnu. V roce 2011 budovu zakoupili a postupně rekonstruovali, až mohl být 10. prosince 2015 po 64 letech znovu zahájen provoz rodinného pivovaru i pizzerie a hospůdky.

Nepasterizované a nefiltrované pivo se tu vaří řemeslným způsobem v nejstarší dochované budově pivovaru, postavené roku 1739 s respektem k tradici vaření piva i významu historické budovy. Většina piva, které se zde uvaří, se tu také vypije a prodá. Můžete ho však ochutnat i na pivních festivalech, například během pravidelného Ústeckého pivního festivalu.

Královská chuť z královského města v srdci Českého Švýcarska

Nejoblíbenější druhy piv: Ležáky : DESÍTKA 10°, ZLAŤÁK 11°, TURBO 12° (světlé), TEMNÝ RYTÍŘ 13° (tmavé čoko), KAPLE 14° (medové).

Pivo z Pivovaru Kotouč je živé, a přitom skoro nepoznáte, že není filtrované. Především díky jedinečné technologii a zvolenému způsobu vaření i kvašení s pomalým ležením.

Zachovává si však stále vlastnosti nefiltrovaného a nepasterovaného piva. Většina piv je spodně kvašená, chmelená žateckým chmelem a dalšími českými chmely, piva nejsou ředěná a dosycovaná, tak jak je praxí většiny velkých pivovarů.

Pivovar Kotouč Česká Kamenice

Na pivo do pizzerie?

Že v pizzeriích je pivo vnímáno jako nutné zlo a obsluha se o něj neumí starat? To u Kotoučů rozhodně neplatí. V létě je také funkční pivovarská předzahrádka s velkým parkovištěm u hlavní silnice a nabíjecí stanice pro kola. Podívat se do provozu minipivovaru můžete po předchozím objednání vždy v pátek a v sobotu mezi 13:00 a 16:00. Co dále v pivovaru navštívit?

Hospoda Stará Sladovna je umístěna v původní barokní sladovně, kde je při troše štěstí možné zahlédnout sládka při práci. Otevřeno denně 10:00 - 22:00.

je umístěna v původní barokní sladovně, kde je při troše štěstí možné zahlédnout sládka při práci. Otevřeno denně 10:00 - 22:00. V pivotéce – pizzerii v bývalé bednárně se také točí místní pivo a je možné jej koupit i v PET lahvích a ve skle. Otevřeno denně 11:00 – 20:00.

v bývalé bednárně se také točí místní pivo a je možné jej koupit i v PET lahvích a ve skle. Otevřeno denně 11:00 – 20:00. Do palírny a moštárny si zájemci o ovocné destiláty a mošty mohou přivézt vlastní ovoce.

Pivovar rád přivítá i návštěvníky s karavanem nebo obytným vozem, kteří mohou zaparkovat a užívat si svou dovolenou ve dvoře pivovaru za pizzerií. Součástí je přípojka na elektřinu a voda. K dispozici je i posezení s lavičkami a grilem.

Nejbližší akce v Pivovaru Kotouč v České Kamenici: Desáté výročí zahájení provozu pivovaru a obnovení vaření piva v České Kamenici Kdy: sobota 13. prosince 2025 Součástí slavnosti je kulturní program i požehnání pivovaru, piva a návštěvníků naším farářem. „Poprvé požehnal v roce 2015 p. Karel Jordán Červený – římskokatolický kněz a děkan v České Kamenici. Tehdy se jako první pivo vařil ležák Kamenická PODKOVA 12°. Jeho název odkazuje na kamennou podkovu na českokamenickém náměstí a zároveň na podkovu pro štěstí. Přestože toto pivo již bylo nahrazeno oblíbenější dvanáctkou (TURBO), rozhodl jsem se, že letos opět uvaříme toto požehnané pivo – Kamenickou PODKOVU 12° - světlý ležák,“ dodává majitel pivovaru Jan Kotouč.

Přivezte k nám své ovoce a my se o vše ostatní postaráme! Rozhovor s majitelem Janem Kotoučem

Váš pivovar byl založen jako panský pivovar okolo roku 1640. Pivo se zde vařilo nepřetržitě až do roku 1951. Daří se vám na tuto tradici navazovat i v současnosti?

Pivovar jsme zrekonstruovali v období 2011 až 2015. Objekty jsou památkově chráněné, navíc součástí památkové zóny centra České Kamenice. Rekonstrukce proto probíhala v souladu s požadavky památkové péče na základě vypracovaného stavebně-historického průzkumu. Kromě původního záměru využít pivovar pro naši původní aktivitu – pěstitelské pálení – jsem se hned od počátku rozhodl obnovit vaření piva. Tím jsem navázal na více než třísetletou tradici. Věřím, že oslavím s pivovarem v roce 2040 čtyřsetleté výročí.

Jaká piva dnes vaříte?

Za téměř již deset roků se vyprofiloval sortiment ve dvou kategoriích. Stálá nabídka: nejprodávanější Kamenický ZLAŤÁK 11° - světlý ležák, druhé nejprodávanější pivo Kamenické TURBO 12° - světlý ležák a Kamenická DESÍTKA 10°. Ve stálé nabídce také bývá Kamenický TEMNÝ RYTÍŘ 13° - tmavý speciál s čokoládovou vůní a Kamenická KAPLE 14° - medový speciál.

Stálou nabídku doplňuji sezonní nabídkou, kterou střídám dle ročních období. V každé sezonní nabídce míváme i svrchně kvašená piva, například Kamenický MOTEJL 11° - světlý ALE, jarní polotmavý ALE Kamenický JANTAR 13°, nebo naše nejsilnější pivo, vařené pro dlouhé zimní večery, Kamenický GRANÁT 18° - red IPA. Reklamní slogan „dej si granát, zažiješ výbuch“ je pro toto pivo výstižný. Také vytváříme, ve spolupráci se sládkem Honzou Pavlíkem, úplně nová piva. Naše poslední nové pivo, Kamenický MNICH 13°, bylo uvařeno poprvé na jaře 2024. Letos jsme ho pro opravdu velký úspěch uvařili znovu. Jedná se o spodně kvašený speciál märzen „světle polotmavé barvy“ s mírným chmelením a výraznou sladovou chutí.

Základem mého snažení je vařit piva poctivě přímo na požadovanou stupňovitost, pročež stupně uvádím i v názvu piva. Pivo je vařeno řemeslně za použití pouze základních surovin (voda, slad, chmel, kvasnice). Řemeslně znamená dle starobylých tradičních postupů a z řemeslně připraveného sladu, tzv. humnového sladu. Do piva se již nepřidávají žádná další dochucovadla, dobarvení ani se nedosycuje „céóčkem“. Nasyceno je přirozenou tvorbou CO2 při kvašení a ležení piva.

Pořádáte také prohlídky seznamující návštěvníky s historií i současností pivovaru?

Ano, ano, ano. Prohlídky provádím přímo já jako majitel i hlavní organizátor celé rekonstrukce a obnovení vaření piva v České Kamenici. Na základě zpracovaného stavebně-historického průzkumu a tříletého stavebního investorského dozoru mám hodně informací pro naše návštěvníky a milovníky historie i zlatavého moku. Asi polovina téměř dvouhodinové prohlídky pojednává o historii pivovaru z dávných časů i z doby rekonstrukce. Součástí je i náhled na souvislosti s historickými událostmi a celkovým děním v České Kamenici.

Druhá polovina prohlídky je věnována vaření piva obecně i konkrétním postupům a technologii v našem pivovaru. Obor pivovarství se snažím vykládat laickým až dětským způsobem. Tento laický, a doufám že i zábavný, výklad mívá u návštěvníků úspěch.

Kdysi byla v areálu pivovaru v provozu i palírna. Tu jste také pod názvem Palírna Benátky obnovili...

Jako původem Moravák mám již od mládí kladný vztah ke švestkám, zejména v podobě slivovice.

Můj začátek podnikání je spojen s vybudováním pěstitelské pálenice v České Kamenici v roce 2003. V Čechách není tradice pálení a nakládání ovoce tak silná jako na Moravě. Od samého začátku proto nabízíme zahrádkářům i službu zpracování ovoce na kvas. To také bylo od počátku spojeno s velkými nároky na místo. S rozvojem pálení bylo během několika let jasné, že tato služba se nedá dále v rodinném domě rozšiřovat. Po přístavbě garáže o velikosti půdorysu rodinného domu a vydláždění zahrady o rozloze 200 m² bylo jasné, že musíme najít vhodný objekt, kam pálení, ale zejména nakládání ovoce přemístíme. Tím objektem se stal panský pivovar Kinských. Bonusem a myslím i osudem bylo, že v areálu pivovaru bývala v dávných dobách i palírna. Protože jsme začínali pálit slivovici v rodinném domě v ulici Benátky, byl název jasný, tedy Palírna Benátky. Tento název se používá z více než dvacetileté tradice i v současnosti. Avšak s přemístěním do pivovaru jsme začali preferovat název Palírna Kamenice.

Pálíte kvasy, které připravujete z ovoce pěstitelů, nebo i z kvasů připravených zákazníky?

Naše heslo je: „Přivezte k nám své ovoce, my se o vše ostatní postaráme“. V sezoně, kdy je dobrá úroda, k nám lidé navezou během tří měsíců až 80 tun ovoce. Zejména jablek, ale i švestek, hrušek a dalšího. To vše zpracujeme na kvas a následně až do jara, někdy do léta pálíme. Dalších cca 80 tun nám zákazníci přivezou jako hotové kvasy, které pálíme dle objednacích termínů.

Palírna funguje i jako moštárna?

Zároveň s nakládáním ovoce na kvas zpracováváme zejména jablka na mošt. Zákazníci si ho odvezou hned po vymoštování k dalšímu zpracování domů. Druhou možností je nechat si zpracovat jádrové ovoce na mošt včetně pasterizace do bag-in-boxů. Pasterizaci je nutné vzhledem k omezené kapacitě objednat dopředu.

Je pro vás výhodou, že jste ryze česká rodinná firma?

Nevím, jestli je to výhoda. Je to realita. Co mně vyhovuje je, že si věci rozhoduji sám. Samozřejmě konzultuji spoustu věcí s rodinou i s kolegy. Konečné rozhodnutí je pak stejně na mně. No a špatné rozhodnutí jde za mnou dvojnásob.

Na jaké produkty se v posledních letech soustředíte? A mění se nějak preference spotřebitelů?

Naše aktivity jsou v oblasti výroby nápojů a gastroslužby. Tzn. stále produkovat kvalitní řemeslné výrobky: pivo, mošty, pálenku, pizzu. Do budoucna připravuji provoz kuchyně pro hospodu Stará Sladovna s klasickou českou kuchyní. Kromě pěstitelského pálení bych chtěl v budoucnu zprovoznit ovocný lihovar s možností prodávat svoje pálenky.

Stále mám dlouhodobý cíl využít potenciál celého objektu k ubytovacím službám. Zde ovšem uvažuji o vstupu investora.

Kam letos směřují vaše investice a o jakou částku se jedná?

Letos jsem žádné zásadní investice neřešil. Poslední dva roky byla neúroda ovoce, a tudíž velmi malé tržby z pálení. Loni bylo dokonce nejméně ovoce, co za 22 roků pálení pamatuji. Měli jsme naloženo pouze 5 tun od pěstitelů. Pivovar je zatím spíše hobby a moc přidané hodnoty nepřináší. Gastro poslední roky po covidu také není žádná sláva. A jako vrchol vyhořel park České Švýcarsko, což přineslo odliv i těch turistů, kteří by ještě zbyli. Celkově je pozitivní, že jsme jako firma přežili. Hlavní investicí tohoto roku je reklama a prezentace. Musíme docílit většího povědomí o pivovaru a všech našich aktivitách. To se týká i města Česká Kamenice, které je z historického hlediska významným hraničním městem českého království. Poslední roky vstoupila do komunální politiky mladší generace a je to znát. Společně se nám to určitě podaří.

Zavádíte moderní technologie a zároveň se snažíte o udržitelnější přístup. Jde to dohromady?

V příštím roce bych chtěl instalovat fotovoltaiku s bateriemi. Mělo by to přispět k udržitelnosti a k úspoře financí za energie, které jako pivovar i palírna máme dost vysoké. Také mě čeká modernizace moštárny, která je již zastaralá a náročná na ruční práci. Celkově investice budou zejména do automatizace balení při zachování standardu řemeslné výroby (např. plnění piva do lahví).

Chystáte letos nějakou novinku?

Letošní rok byl rokem přežití a stabilizace. Úplně nové pivo ani novou pizzu letos nechystám. Na podzim uvaříme opět Granát 18° a v zimě „bockbier“ Kamenický HRAD 16°. Jednu novinku, která se týká letošního léta, přesto mám. Pronajal jsem si z důvodu propagace pivovaru hospodu U Kašny. Je umístěna v centru města na náměstí. Již dva roky byla zavřená, přestože se jednalo o nejvyhlášenější hospodu v České Kamenici. Točíme zde naše pivo a vaříme klasickou českou kuchyni. Bohužel po sezoně v září bude již natrvalo uzavřena, protože budova byla prodána majitelem za jiným účelem.

O to více budeme investovat do dalšího zvelebování hospody a pizzerie v pivovaru. Čeká nás zejména dobudování kuchyně v hospodě Stará Sladovna.