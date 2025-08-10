Na letišti v Barceloně nechali rodiče 10leté dítě s propadlým pasem a odletěli na dovolenou

Ivana Vaňkátová
  6:00
Tento příběh připomíná film Sám doma 2, ve kterém malý Kevin McCallister omylem nasedne do špatného letadla a ocitne se sám v New Yorku. Příběh z minulého týdne z Barcelony je však odlišný v přístupu rodičů 10letého chlapce. Když na letišti zjistili, že má jejich dítě propadlý pas a nemůže letět, prostě ho tam nechali.

Rodiče nechali desetiletého chlapce na letišti a odletěli na dovolenou. | foto: ChatGPT, Ivana Vaňkátová,  MAFRA

Až při odbavení na letišti El-Prat v Barceloně rodiče zjistili, že jejich starší, desetiletý syn má propadlý marocký osobní doklad a do letadla ho nepustí. Mohl by cestovat na španělský pas, ale v něm musí být pro cestu do Maroka vízum. A to neměl.

Zavolali tedy příbuznému, aby chlapce na letišti vyzvedl a s mladším dítětem se odbavili a nasedli do letadla mířícího do Casablanky, užít si dovolenou v rodném Maroku.

Letištní personál si však chlapce bez doprovodu všiml. Na dotaz, kde má rodiče, řekl, že v letadle a že ho tam nechali.

Letadlo muselo zůstat na zemi a pro překvapené rodiče přišla policie přímo na palubu stroje.

Stěží uvěřitelný příběh natočila na TikTok šokovaná koordinátorka letového provozu a její rozhořčení zaujalo statisíce lidí.

Limasin @limasin41

Historias de aeropuerto surrealistas!! #aeropuerto #abandono #historytime #flightdispatcher #viralvideos #paratiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

8. srpna 2025 v 9:13, příspěvek archivován: 8. srpna 2025 v 9:13

„Jsem řídící letového provozu a už jsem viděla spoustu věcí, ale tohle bylo naprosto neskutečné. Žasnu, jak mohli rodiče nechat svého desetiletého syna na terminálu, protože nemůže cestovat kvůli problémům s dokumenty. Zavolají příbuznému, kterému to může trvat půl hodiny, hodinu nebo tři hodiny, a klidně nastoupí do letadla a dítě nechají doma,“ říká ve svém příspěvku.

Rodičům hrozí nejen pokuta, ale i vězení

Rodiče podle španělských úřadů čelí obvinění, protože opuštění dítěte je podle španělských zákonů závažný trestný čin. Začalo nejen policejní vyšetřování, ale samozřejmě také šetření sociálních úřadů na ochranu dětí.

Podle serveru VisaVerge mohou být rodiče potrestáni pokutou, odnětím svobody na 6 měsíců až 3 roky a v krajním případě dokonce ztrátou rodičovských práv. Jejich plánovaná dovolená v Maroku se proměnila v noční můru, která bude mít s největší pravděpodobností vážné právní důsledky.

Co měli rodiče dělat a jak situaci řešit?

Celá situace je bizarní, protože platnost cestovního dokladu desetiletého dítěte je zodpovědností rodičů.

  • Před cestou VŽDY zkontrolujte platnost cestovních dokladů všech členů rodiny, včetně dětí. Ideálně několik týdnů předem, abyste měli dostatek času na řešení případných problémů.
  • Pokud zjistíte problém na poslední chvíli, můžete si nechat vystavit pas v expresním režimu. V České republice je možné získat pas do pěti pracovních dní, nebo dokonce do 24 hodin, ovšem s vyššími poplatky.

Výměna dokladů. Jak a kdy vyměnit řidičský průkaz nebo cestovní pas?
  • Pokud se přece jen dostanete do situace, kdy dítě nemůže odletět, nikdy ho nenechávejte samotné. Zůstaňte s ním a pokuste se situaci řešit. Aerolinky i letištní personál jsou schopni nabídnout řešení, například pomohou s přerezervováním letenek nebo vás odkážou na správná místa, kde se dá problém vyřešit. Opuštění nezletilého dítěte je trestný čin, a jak ukázal tento případ, policie jedná velmi rychle.
Vstoupit do diskuse (3 příspěvky)

Nejčtenější

Vzácné záběry syna Julie Robertsové. Fanoušci video kritizují kvůli tomu, co na něm chybí

Hollywoodská herečka Julia Robertsová, si své soukromí pečlivě střeží. Zatímco její úsměv je známý po celém světě, o jejích dětech se toho ví málo. O to větší událostí je vzácné video, které nedávno...

Sexy máma Šeredová: miliardář, krásná dcera a luxusní prázdniny

Alena Šeredová tráví čas s rodinou v Itálii, kde žije, ale také ve Španělsku. Fotky pětileté dcery Vivienne, které sdílela na Instagramu, strhly lavinu chvály a srdíček. Jen na jednom se fanoušci...

Jako sedět v první řadě kina. Řidič v Bardejově natočil dechberoucí záběry na silnici

Byla to běžná cesta z práce autem po silnici kolem slovenského Bardejova. A stal se z ní zážitek, kterým žije celé Slovensko. Spolujezdci se totiž podařilo natočit asi dvacetičlenné stádo jelenů na...

Nová okolnost smrti Hulka Hogana. Zemřel během natáčení pro Netflix

Terrence Gene Bollea, světu známý jako legendární wrestler Hulk Hogan, zemřel na konci července ve věku 71 let na zástavu srdce. V době své nečekané smrti prožíval renesanci své kariéry a uprostřed...

Sluneční paprsky zapálily plot a dům. Odrazily se od skleněné dekorace v okně

Máme před sebou horký a slunný víkend. Dávejte proto velký pozor na skleněné ozdoby. I zapomenutá skleněná lahev může na balkoně nebo na zahradě způsobit velký problém. Stačí, když se paprsky odrazí...

Na letišti v Barceloně nechali rodiče 10leté dítě s propadlým pasem a odletěli na dovolenou

Tento příběh připomíná film Sám doma 2, ve kterém malý Kevin McCallister omylem nasedne do špatného letadla a ocitne se sám v New Yorku. Příběh z minulého týdne z Barcelony je však odlišný v přístupu...

10. srpna 2025

Sluneční paprsky zapálily plot a dům. Odrazily se od skleněné dekorace v okně

Máme před sebou horký a slunný víkend. Dávejte proto velký pozor na skleněné ozdoby. I zapomenutá skleněná lahev může na balkoně nebo na zahradě způsobit velký problém. Stačí, když se paprsky odrazí...

9. srpna 2025

Zeta-Jonesová ve Wednesday zpívá. A nebyl to záměr, i když má Oscara za Chicago

Catherine Zeta-Jonesová se role Morticie Addamsové v seriálu Wednesday neujala jen proto, aby rozdávala chladné pohledy. Herečka se v očekávané druhé sérii naplno vrátila ke svým muzikálovým kořenům...

8. srpna 2025  12:48

Nová okolnost smrti Hulka Hogana. Zemřel během natáčení pro Netflix

Terrence Gene Bollea, světu známý jako legendární wrestler Hulk Hogan, zemřel na konci července ve věku 71 let na zástavu srdce. V době své nečekané smrti prožíval renesanci své kariéry a uprostřed...

8. srpna 2025

Jako sedět v první řadě kina. Řidič v Bardejově natočil dechberoucí záběry na silnici

Byla to běžná cesta z práce autem po silnici kolem slovenského Bardejova. A stal se z ní zážitek, kterým žije celé Slovensko. Spolujezdci se totiž podařilo natočit asi dvacetičlenné stádo jelenů na...

7. srpna 2025  17:37

Sexy máma Šeredová: miliardář, krásná dcera a luxusní prázdniny

Alena Šeredová tráví čas s rodinou v Itálii, kde žije, ale také ve Španělsku. Fotky pětileté dcery Vivienne, které sdílela na Instagramu, strhly lavinu chvály a srdíček. Jen na jednom se fanoušci...

7. srpna 2025  13:39

Jak vytvořit útulné nájemní bydlení? Některé úpravy nejsou ze zákona dovolené

Komerční sdělení

Přestože je pro mnohé mladé lidi vlastní nemovitost jen drahý sen, i tak se mohou osamostatnit a bezduchý nájemní byt si přetvořit přesně podle svého přání, přitom s malými náklady a minimálními...

7. srpna 2025  10:43

Salát ani jeden. Google ukázal, jaké recepty Češi hledají letos v létě nejvíce

Letošní léto se zatím moc nepředvedlo. Mezi přívaly vydatných dešťů občas provokativně vykoukne sluníčko a zase zaleze a namísto tropických veder už někteří musejí topit. To ale Čechům zdaleka...

7. srpna 2025  9:52

Vzácné záběry syna Julie Robertsové. Fanoušci video kritizují kvůli tomu, co na něm chybí

Hollywoodská herečka Julia Robertsová, si své soukromí pečlivě střeží. Zatímco její úsměv je známý po celém světě, o jejích dětech se toho ví málo. O to větší událostí je vzácné video, které nedávno...

6. srpna 2025

Fotovoltaická elektrárna: Investice do vlastní elektřiny se vyplatí

Komerční sdělení

Fotovoltaické panely rostou na českých střechách jako houby po dešti. Důvod je prostý. Jsou praktickým řešením, jak snížit účty za elektřinu a získat kus energetické nezávislosti. Zjistěte, proč je...

6. srpna 2025  10:36

Otestujte přírodní doplněk collalloc MIND a zvládněte náročné dny bez kofeinu
Otestujte přírodní doplněk collalloc MIND a zvládněte náročné dny bez kofeinu

Kolotoč každodenních povinností se někdy točí příliš rychle. Víme, že zvládat práci, děti i sebe je výzva, proto hledáme testerky pro collalloc...

Srpnové výlety: Co si sbalit do kufru?

Komerční sdělení

Srpen je ideální čas na rychlý reset. Dovolená ve městě na poslední chvíli? Zní to jako plán! Ať už jedete do Lisabonu, Berlína, Budapešti, nebo jen na víkend utíkáte do Prahy – pohodlí, klid a styl...

5. srpna 2025  13:45

Otec Anne Frankové zřejmě věděl, kdo je udal. Proč se rozhodl mlčet?

To slunné odpoledne 4. srpna 1944 skončila naděje rodiny Frankových v Amsterdamu, že se živí dočkají konce války. Kdo je zradil a proč? Úřady pátraly hned po válce, další tým s metodami FBI před pár...

4. srpna 2025  12:24

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.