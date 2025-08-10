Až při odbavení na letišti El-Prat v Barceloně rodiče zjistili, že jejich starší, desetiletý syn má propadlý marocký osobní doklad a do letadla ho nepustí. Mohl by cestovat na španělský pas, ale v něm musí být pro cestu do Maroka vízum. A to neměl.
Zavolali tedy příbuznému, aby chlapce na letišti vyzvedl a s mladším dítětem se odbavili a nasedli do letadla mířícího do Casablanky, užít si dovolenou v rodném Maroku.
Letištní personál si však chlapce bez doprovodu všiml. Na dotaz, kde má rodiče, řekl, že v letadle a že ho tam nechali.
Letadlo muselo zůstat na zemi a pro překvapené rodiče přišla policie přímo na palubu stroje.
Stěží uvěřitelný příběh natočila na TikTok šokovaná koordinátorka letového provozu a její rozhořčení zaujalo statisíce lidí.
„Jsem řídící letového provozu a už jsem viděla spoustu věcí, ale tohle bylo naprosto neskutečné. Žasnu, jak mohli rodiče nechat svého desetiletého syna na terminálu, protože nemůže cestovat kvůli problémům s dokumenty. Zavolají příbuznému, kterému to může trvat půl hodiny, hodinu nebo tři hodiny, a klidně nastoupí do letadla a dítě nechají doma,“ říká ve svém příspěvku.
Rodičům hrozí nejen pokuta, ale i vězení
Rodiče podle španělských úřadů čelí obvinění, protože opuštění dítěte je podle španělských zákonů závažný trestný čin. Začalo nejen policejní vyšetřování, ale samozřejmě také šetření sociálních úřadů na ochranu dětí.
Podle serveru VisaVerge mohou být rodiče potrestáni pokutou, odnětím svobody na 6 měsíců až 3 roky a v krajním případě dokonce ztrátou rodičovských práv. Jejich plánovaná dovolená v Maroku se proměnila v noční můru, která bude mít s největší pravděpodobností vážné právní důsledky.
Co měli rodiče dělat a jak situaci řešit?
Celá situace je bizarní, protože platnost cestovního dokladu desetiletého dítěte je zodpovědností rodičů.
- Před cestou VŽDY zkontrolujte platnost cestovních dokladů všech členů rodiny, včetně dětí. Ideálně několik týdnů předem, abyste měli dostatek času na řešení případných problémů.
- Pokud zjistíte problém na poslední chvíli, můžete si nechat vystavit pas v expresním režimu. V České republice je možné získat pas do pěti pracovních dní, nebo dokonce do 24 hodin, ovšem s vyššími poplatky.
- Pokud se přece jen dostanete do situace, kdy dítě nemůže odletět, nikdy ho nenechávejte samotné. Zůstaňte s ním a pokuste se situaci řešit. Aerolinky i letištní personál jsou schopni nabídnout řešení, například pomohou s přerezervováním letenek nebo vás odkážou na správná místa, kde se dá problém vyřešit. Opuštění nezletilého dítěte je trestný čin, a jak ukázal tento případ, policie jedná velmi rychle.