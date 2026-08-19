Robotický číšník Fiko se vzbouřil. Hecuje ostatní a vykřikuje „Šéfe, přidej!“

Robot jménem Fiko si zvláštní oblibu získal u dětí, se kterými tančí. Ale jeho nejvýraznějším kouskem je však opakované volání „Patron, zam!“, tedy výzva šéfovi, aby mu přidal. Restaurace na vtip přistoupila a o Fikovi mluví jako o zaměstnanci, který pobírá mzdu a má jeden den volna týdně. Ten využívá k dobíjení.
Během krátké doby se stal Fiko poznávacím znamením restaurace, pochlubili se zaměstnanci serveru Memleket. Podnik ho představuje jako pomocníka využívajícího umělou inteligenci. Zákazníkům tak umožňuje zblízka poznat technologii, kterou mnozí dosud vídali jen v televizi.
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Přestože má Fiko běžné pracovní povinnosti, součástí atrakce je i jeho naprogramovaná „osobnost“. Občas opustí stanovenou trasu, aby si zatančil s dětmi, jindy se zastaví uprostřed uličky a začne se hlasitě domáhat zvýšení platu.
Jeho požadavky navíc začaly mít nečekaný dopad na lidské kolegy. Deligözoğlu s nadsázkou uvedl, že Fikovo neustálé volání po vyšší mzdě povzbudilo i ostatní číšníky, aby si řekli o přidání a více volna.
A samotnému robotovi už jeden volný den týdně přestává stačit. Podle provozovatele se někdy dožaduje rovnou dvou dnů volna.