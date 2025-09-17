Redford s Newmanem si prováděli různé žertíky. Nejlepší byl s vrakem porsche

V Hollywoodu je plno hvězdných přátelství, ale jen málokteré se může rovnat tomu, jaké měli Robert Redford a Paul Newman. Poprvé se potkali při natáčení filmu Butch Cassidy a Sundance Kid, podruhé v Podrazu a další film prý netočili, aby si své kamarádství nezkazili. Zato si prováděli různé žertíky. Nejlepší byl ten s vrakem porsche.
Robert Redford vlastnil závodní porsche a nechal Paula Newmana se v něm projet. Jeho starší kolega byl pak tak zapálený do aut a závodění, že o tom v jednom kuse mluvil. Až svého o 11,5 let mladšího kámoše naštval.

„Měl neuvěřitelné reflexy a byl opravdu dobrý, ale tolik o tom mluvil, že mě to už nebavilo,“ vzpomínal Robert Redford. „Tak jsem mu k padesátým narozeninám nechal doručit na verandu rozbitou kapotu porsche.“ Celé to nechal úhledně zabalit a převázat velkou mašlí. Prostě dokonalý dárek pro automobilového nadšence!

Paul Newman, mistr klidné reakce, neřekl ani slovo. Ovšem o několik týdnů později Redfordovi do pronajatého bytu v New Yorku dorazila masivní dřevěná bedna. A uvnitř zbytky auta, teď už stlačené do podivné kostky slisovaného kovu. Tahle kovová krychle byla tak těžká, že dokonce promáčkla podlahu v jeho bytě.

Redford se samozřejmě nechtěl nechat zahanbit a rozhodl se pro finální tah. Kovovou krychli nechal u sochaře přeměnit na ošklivou sochu a doručil ji Newmanovi na zahradu.

„Dodnes se o ní ani jeden z nás nikdy nezmínil,“ přiznal Redford v rozhovoru v roce 2008, kdy vzpomínal na Paula Newmana, který v tom roce zemřel. „Bude mi chybět ta zábava, kterou jsme si užili. Dělali jsme si navzájem spoustu žertů,“ vzpomínal na svého parťáka.

Paul Newman zemřel na rakovinu ve věku 83 let 26. září 2008, Robert Redford jako 89letý 16. září 2025.

