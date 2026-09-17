Řidič autobusu od naštvané cestující dostal lahví po hlavě. Na pomstu si vzal tyč

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  13:31
Hromadná doprava umí člověka naučit trpělivosti. Někdy ale také přesně ukáže, kdo ji zrovna nemá. V thajském Bangkoku se cestující rozzuřila poté, co jí řidič autobusu odmítl zastavit mimo oficiální zastávku. Spor skončil útokem skleněnou lahví, pokusem o útěk oknem a příjezdem policie.

Kdo někdy dobíhal autobus, mačkal tlačítko na znamení o vteřinu později nebo sledoval, jak řidič projíždí „jeho“ zastávku, ví, že veřejná doprava dokáže vyvolat silné emoce. Cestující v Bangkoku ale posunula běžnou frustraci na úplně jinou úroveň.

Podle svědků chtěla vystoupit ještě před oficiální zastávkou, a když jí řidič nevyhověl, přišla si to s ním vyřídit dopředu. Hádka podle zveřejněného videa rychle eskalovala a žena řidiče udeřila skleněnou lahví.

Řidič dostal dvě rány a útočnice se vrátila zpátky na své místo. On od volantu vstal se silnější tyčí v ruce a vydal se za ní, aby obdržel vysvětlení. Ženě se však nepomstil a tyč nepoužil.

Tím ale incident neskončil. Ze svého činu se dáma nehodlala nikomu zpovídat a z autobusu prchla oknem, když se dveře odmítaly otevřít. Přestože na záznamu videa je vidět, že od autobusu rychle mizí, podle místních zdrojů se ji podařilo dopadnout. Řidič a další zaměstnanec dopravce ji zadrželi do příjezdu policie.

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