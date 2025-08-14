„Rozšířili jsme tramvajový ostrůvek Staroměstská... na dvě Olgy!“ zní hlavní poselství videa, které na Instagramu sdílel bývalý pražský primátor a nynější předseda Pirátů Zdeněk Hřib. O uvedenou citaci se v něm dělí s pirátskou místopředsedkyní a poslankyní Olgou Richterovou, kterou přitom drží na rukou. Mezi první a druhou části poselství pak bývalý primátor Prahy a nynější náměstek pro dopravu provede vskutku cimrmanovský úkrok stranou, díky čemuž jednu z mála výrazných českých vrcholných političek použije jako živý skládací metr.
Volby do Sněmovny 3. a 4. října 2025
„Vskutku trapné“, „debilní spot“ nebo „šašek“, reagují na video na Instagramu sledující. Dlužno podotknout, že ne všichni. Vadí jim spot, nebo pirátská vize pražské dopravy, které kritici vytýkají válku proti automobilismu? V uvedeném spotu zaznívají i konkrétní čísla: úsekem údajně jezdí tramvajemi 33 000 lidí (19 procent), zatímco autem 23 000 (13 procent). A suverénně nejvíc jich tudy projde jako chodci (68 procent).
Boj o dopravu v Praze
Jenže výběrem lokality, která je známá vysokým počtem turistů, Hřib spíš přilil olej do ohně. „Děláte Prahu pro turisty, ne pro Pražany,“ vytýká mu například komentující Josef Buzek. Podobných rozšíření tramvajových ostrůvků je ale v Praze víc, a zdaleka ne jen ve vyloženě turistických lokalitách. Příkladem je zastávka Biskupcova v Praze 3, kde rozšíření nástupní plochy pro cestující dokonce vedlo ke snížení počtu jízdních pruhů na jeden.
Jestli se Pirátům podaří videem prodat snahy o ekologičtější dopravu v Praze, je otázka. Ty, kterým jsou tyto tendence proti srsti, video spíš namíchne. Naopak podobně naladěné může pobavit. Kladné body Pirátům může přinést i schopnost udělat si legraci sami ze sebe, což platí hlavně o Richterové, která je se svými 154 centimetry v současnosti nejmenší zákonodárkyní ve Sněmovně.
Toto číslo také naznačuje, jaký je přepočet míry „na dvě Olgy“ do jednotek konvenční metrické soustavy. A aby bylo jasno, bavíme se tu o političce Olze Richterové, nikoli o jiné Olze, která některým sledujícím ve spojení s tramvajovým ostrůvkem vytanula na mysli jako první. „Já si z toho odnesl, že ve vztahu k tramvajovým ostrůvkům asi není Olga jako Olga,“ podotkl v narážce na závažný zločin ze 70. let uživatel vit.vlnas.