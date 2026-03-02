Retrográdní Merkur pobláznil internet. Co je to a proč se tomu nepoddávat

Pojem retrográdní Merkur (Mercury retrograde) zní sice záhadně, ale v astrologických kruzích jde o často diskutovaný jev, který údajně ovlivňuje každodenní plány, komunikaci i technologii.
Co znamená Mercury retrograde?
Retrográdní Merkur, známý také jako Mercury retrograde, nastává, když se planeta Merkur na své oběžné dráze kolem Slunce zdánlivě pohybuje zpět. Ve skutečnosti se Merkur normálně pohybuje po své dráze, jde jen o optický klam, který z pohledu Země vypadá, jako by se planeta pohybovala dozadu.
Merkur přitom na své nejrychlejší a nejvnitřnější dráze předbíhá Zemi a proto se zdá, že se pohybuje opačně. Je to podobný klam, jako když při jízdě autem předjíždíme vlak a on jakoby ujíždí za nás.
Tento jev se opakuje několikrát do roka a každé retrográdní období trvá zhruba tři týdny. Během této doby se často objevují problémy v komunikaci, cestování i technologických zařízeních.
Retrográdní Merkur 2026 začal 26. února a potrvá až do 20. března.
Jak retrográdní Merkur ovlivní vás?
Účinky retrográdního Merkuru 2026 nejsou stejné pro každého. Záleží na tom, jak je vaše znamení v horoskopu propojené s Merkurem. Například lidé v Blížencích nebo silnou pozicí Merkuru mohou pocítit jeho vliv výrazněji.
Během retrográdního Merkuru se může zdát, že všechno jde proti vám. Komunikace se komplikuje, e-maily a zprávy se ztrácí, technologie občas selhávají a cestování může přinést opoždění nebo ztracená zavazadla. Navíc mohou být vaše emoce intenzivnější. Frustrace a nervozita jsou teď na denním pořádku.
Tipy pro přežití
- Hlídejte komunikaci: Formulujte jasně a dvakrát si přečtěte, co odesíláte.
- Zálohujte technologie: Dokumenty, fotky i pracovní soubory mějte uložené na více místech.
- Nezapomínejte na trpělivost: Vztahy i pracovní projekty si teď žádají klidnější přístup.
|Začátek
|Konec
|čtvrtek 26. února
|pátek 20. března
|pondělí 29. června
|čtvrtek 23. července
|sobota 24. října
|pátek 13. listopadu