Retrográdní Merkur pobláznil internet. Co je to a proč se tomu nepoddávat

Natálie Brabcová
  15:00
Už je to tady. Retrográdní Merkur 2026, neboli Mercury retrograde, právě začal a internet šílí. Astrologové i nadšenci do horoskopů varují před chaosem v komunikaci, technologiích i cestování. Co se skutečně bude dít tři týdny, kdy Merkur vládne zpětným tempem?

Retrográdní Merkur 2026 zasahuje všechna znamení zvěrokruhu. Jak ovlivní komunikaci, cestování a technologie ve vašem horoskopu? | foto: Profimedia.cz

Pojem retrográdní Merkur (Mercury retrograde) zní sice záhadně, ale v astrologických kruzích jde o často diskutovaný jev, který údajně ovlivňuje každodenní plány, komunikaci i technologii.

Co znamená Mercury retrograde?

Retrográdní Merkur, známý také jako Mercury retrograde, nastává, když se planeta Merkur na své oběžné dráze kolem Slunce zdánlivě pohybuje zpět. Ve skutečnosti se Merkur normálně pohybuje po své dráze, jde jen o optický klam, který z pohledu Země vypadá, jako by se planeta pohybovala dozadu.

Merkur přitom na své nejrychlejší a nejvnitřnější dráze předbíhá Zemi a proto se zdá, že se pohybuje opačně. Je to podobný klam, jako když při jízdě autem předjíždíme vlak a on jakoby ujíždí za nás.

Tento jev se opakuje několikrát do roka a každé retrográdní období trvá zhruba tři týdny. Během této doby se často objevují problémy v komunikaci, cestování i technologických zařízeních.

Retrográdní Merkur 2026 začal 26. února a potrvá až do 20. března.

Jak retrográdní Merkur ovlivní vás?

Účinky retrográdního Merkuru 2026 nejsou stejné pro každého. Záleží na tom, jak je vaše znamení v horoskopu propojené s Merkurem. Například lidé v Blížencích nebo silnou pozicí Merkuru mohou pocítit jeho vliv výrazněji.

Velký horoskop na rok 2026 pro všechny. Stabilita bude zaklínadlem

Během retrográdního Merkuru se může zdát, že všechno jde proti vám. Komunikace se komplikuje, e-maily a zprávy se ztrácí, technologie občas selhávají a cestování může přinést opoždění nebo ztracená zavazadla. Navíc mohou být vaše emoce intenzivnější. Frustrace a nervozita jsou teď na denním pořádku.

Tipy pro přežití

  • Hlídejte komunikaci: Formulujte jasně a dvakrát si přečtěte, co odesíláte.
  • Zálohujte technologie: Dokumenty, fotky i pracovní soubory mějte uložené na více místech.
  • Nezapomínejte na trpělivost: Vztahy i pracovní projekty si teď žádají klidnější přístup.
Retrográdní Merkur 2026: přehled termínů
ZačátekKonec
čtvrtek 26. únorapátek 20. března
pondělí 29. červnačtvrtek 23. července
sobota 24. říjnapátek 13. listopadu
Vstoupit do diskuse

Tisíce naháčů se praly o dvě dřevěné tyčky. Bizarní tradiční akce mívá špatné konce

POLONAHÁ TLAČENICE. Muži oblečení jen v bederních rouškách v chrámu Saidaidži v...

Je to jeden ze tří nejvýznamnějších výstředních japonských festivalů a každý rok se při něm někdo zraní. Letos skončili tři muži v bezvědomí v nemocnici a mohou být rádi, že je dav neušlapal. Hlavním...

Pandě v čínské zoo přistál ve výběhu mobil. Okamžitě se proměnila v typického teenagera

Turistovi spadl mobil do výběhu. Panda si z něj udělala hračku

V typického teenagera dnešní doby se proměnila 2,5letá panda v čínské zoologické zahradě. Když k ní spadl mobil od jednoho z návštěvníků, nevyměnila ho za pamlsky, ale pevně svírala v tlapě, zatímco...

Víkend na Broumovsku: Skály, které možná ještě neznáte, a barokní ticho s duší

Ve spolupráci
Broumovsko nabízí spoustu parádních zážitků.

Hledáte místo, kde ranní mlhu nad pískovcovými věžemi neprotíná hluk turistických resortů, ale jen ticho a klid? Broumovsko, ležící na pomezí s polským Valbřišskem, nabízí fascinující mix divoké...

Broker Consulting hlásí rekordní rok: realitní transakce za 23 miliard korun

Komerční sdělení
Nemovitosti ve Španělsku

Realitní segment skupiny Broker Consulting má za sebou rok, který jej řadí mezi nejviditelnější hráče na trhu. V roce 2025 skupina napříč Českem, Slovenskem, Španělskem a Dubají zrealizovala prodej...

Dlouhý stín Viktora Orbána nad Evropou. Jak 16 let přetváří Maďarsko a o co usiluje

Viktor Orbán (9. ledna 2020)

Je to nejdéle vládnoucí politik v Evropské unii. Maďarský premiér Viktor Orbán je u moci nepřetržitě 16 let. Zatímco jako mladý demokrat vyzýval ke svobodě a odchodu sovětských vojsk, dnes utužuje...

