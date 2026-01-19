Úřady zatím nepotvrdily, zda se skutečně jedná o stejné zvíře, které sousedé už dříve pojmenovali Barry. Podle odborníků je to ale velmi pravděpodobné. Medvědi jsou teritoriální, pamatují si vhodné úkryty a po vyrušení často hledají nové útočiště v těsné blízkosti původního místa.
Medvěd se v listopadu usadil pod domem, kde není klasický sklep, ale jen malý prostor pod podlahou. Ken Johnson si nejprve všiml převrácených a poškozených předmětů kolem pozemku. „Bylo to velmi stresující, způsobil škody za tisíce dolarů,“ řekl místním novinám. Kvůli nočnímu hluku se nedalo v klidu spát a zpod domu se linuly podivné pachy.
Past s „voňavou“ směsí nezabrala, medvěda zpod domu dostal až paintball
Státní úřady dlouho nedokázaly zvíře dostat ven, až zásah neziskové organizace BEAR League přinesl výsledek. Její členové použili paintballové zbraně, z nichž do prostoru pod domem vystřelovali kuličky naplněné rostlinným olejem, které jsou pro zvíře nepříjemné, ale nezpůsobují vážné zranění. Vstup do podzemního prostoru následně zabezpečili také elektrickou rohoží.
Prakticky totožnou situaci však nyní řeší další obyvatelé Altadeny. I jejich dům postrádá klasický sklep a nabízí jen nízký prostor pod podlahou, který je pro čtvrt tuny vážící šelmu atraktivní.
Odborníci opakovaně upozorňují, že podobných případů může v jižní Kalifornii přibývat. Po požárech a dalších zásazích do krajiny medvědi častěji hledají útočiště v lidských obydlích. Ačkoli zde nehibernují klasickým způsobem, mají období klidu, kdy se zdržují v úkrytu a jen občas vyrážejí za potravou.