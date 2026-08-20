První mobil pro prvňáčka? Nezapomeňte na ochranu, která vám ušetří tisíce za opravy

Komerční sdělení   20:00

Ilustrační obrázek | foto: freepik.com

Komerční sdělení

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Nástup do první třídy je obrovským milníkem. Mnoho rodičů právě v tomto období pořizuje svým dětem první chytrý telefon, aby s nimi mohli být po cestě ze školy v kontaktu. Ať už školákovi koupíte úplně nový model, nebo mu předáte svůj starší smartphone, čeká tento přístroj opravdová zatěžkávací zkouška. Školní chodby, družina, kroužky a hřiště představují pro křehkou elektroniku doslova minové pole. Jak telefon obrnit, aby vydržel vcelku alespoň do Vánoc?

Oprava prasklého displeje nebo zničeného modulu fotoaparátu dnes běžně stojí i několik tisíc korun, což často převyšuje zůstatkovou hodnotu samotného přístroje. Děti navíc nemají tak vyvinutou motoriku jako dospělí, telefony jim padají z rukou, často je v rychlosti hodí na dno batohu mezi klíče a učebnice, nebo je nechají ležet na zemi. Prevence je proto naprostou a logickou nutností.

Zapomeňte na fólie, zachrání vás tvrzené sklo

Mnoho lidí se stále spoléhá na obyčejnou plastovou fólii z výroby. Ta sice ochrání displej před jemnými vlasovými škrábanci, ale při pádu na tvrdou dlažbu nepomůže.

Naprostým základem výbavy školáka by mělo být kvalitní tvrzené sklo. Jeho fungování je geniální a fyzikálně jednoduché - při tvrdém nárazu praskne samotné ochranné sklo, čímž do sebe vstřebá kinetickou energii pádu, a originální displej pod ním zůstane netknutý. Výměna prasklého ochranného skla je pak otázkou několika minut a pár stovek korun, zatímco výměna celého displeje v servisu by vás stála tisíce a hromadu nervů.

Jak vybrat správný kryt do školního prostředí?

Jen sklo na displeji ale nestačí. Telefon musí být chráněn i z boků a ze zadní strany, kde dnes často vystupují křehké čočky fotoaparátů. Při výběru krytu pro děti se zaměřte na tyto tři důležité detaily:

  • Zvýšené okraje (přesahy): Správný kryt by měl mírně přesahovat nad úroveň displeje a fotoaparátu. Když pak telefon spadne takzvaně „na břicho“ na rovnou zem, nedotkne se sklo dlažby, ale dopadne právě na tyto gumové okraje.
  • Materiál, který neklouže: Pro děti jsou naprosto ideální hrubší silikonové (TPU) kryty, které v ruce nekloužou a dobře tlumí vibrace z nárazů. Skvělou volbou jsou i takzvané odolné či outdoorové kryty se zesílenými rohy, na které telefony padají ze všeho nejčastěji.
  • Vizuál a design: Zní to jako drobnost, ale nechte dítě, ať si vybere barvu nebo motiv krytu samo. Když se mu obal bude líbit, nebude mít tendenci ho z telefonu před kamarády sundávat.

Nečekejte na první nehodu

Vybavte telefon ochrannými prvky ještě předtím, než si ho dítě poprvé vloží do školní aktovky. Investice do kvalitního pouzdra a tvrzeného skla se vám bohatě vrátí hned při prvním neopatrném pádu na beton před školou.

Široký výběr prémiových tvrzených skel, vysoce odolných krytů i veselých barevných pouzder pro téměř všechny modely chytrých telefonů najdete na specializovaném e-shopu www.mpouzdra.cz. Ušetřete si starosti i nečekané výdaje a zajistěte, že první školní mobil vašemu dítěti vydrží co nejdéle.

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