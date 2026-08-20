První mobil pro prvňáčka? Nezapomeňte na ochranu, která vám ušetří tisíce za opravy

Oprava prasklého displeje nebo zničeného modulu fotoaparátu dnes běžně stojí i několik tisíc korun, což často převyšuje zůstatkovou hodnotu samotného přístroje. Děti navíc nemají tak vyvinutou motoriku jako dospělí, telefony jim padají z rukou, často je v rychlosti hodí na dno batohu mezi klíče a učebnice, nebo je nechají ležet na zemi. Prevence je proto naprostou a logickou nutností.
Zapomeňte na fólie, zachrání vás tvrzené sklo
Mnoho lidí se stále spoléhá na obyčejnou plastovou fólii z výroby. Ta sice ochrání displej před jemnými vlasovými škrábanci, ale při pádu na tvrdou dlažbu nepomůže.
Naprostým základem výbavy školáka by mělo být kvalitní tvrzené sklo. Jeho fungování je geniální a fyzikálně jednoduché - při tvrdém nárazu praskne samotné ochranné sklo, čímž do sebe vstřebá kinetickou energii pádu, a originální displej pod ním zůstane netknutý. Výměna prasklého ochranného skla je pak otázkou několika minut a pár stovek korun, zatímco výměna celého displeje v servisu by vás stála tisíce a hromadu nervů.
Jak vybrat správný kryt do školního prostředí?
Jen sklo na displeji ale nestačí. Telefon musí být chráněn i z boků a ze zadní strany, kde dnes často vystupují křehké čočky fotoaparátů. Při výběru krytu pro děti se zaměřte na tyto tři důležité detaily:
- Zvýšené okraje (přesahy): Správný kryt by měl mírně přesahovat nad úroveň displeje a fotoaparátu. Když pak telefon spadne takzvaně „na břicho“ na rovnou zem, nedotkne se sklo dlažby, ale dopadne právě na tyto gumové okraje.
- Materiál, který neklouže: Pro děti jsou naprosto ideální hrubší silikonové (TPU) kryty, které v ruce nekloužou a dobře tlumí vibrace z nárazů. Skvělou volbou jsou i takzvané odolné či outdoorové kryty se zesílenými rohy, na které telefony padají ze všeho nejčastěji.
- Vizuál a design: Zní to jako drobnost, ale nechte dítě, ať si vybere barvu nebo motiv krytu samo. Když se mu obal bude líbit, nebude mít tendenci ho z telefonu před kamarády sundávat.
Nečekejte na první nehodu
Vybavte telefon ochrannými prvky ještě předtím, než si ho dítě poprvé vloží do školní aktovky. Investice do kvalitního pouzdra a tvrzeného skla se vám bohatě vrátí hned při prvním neopatrném pádu na beton před školou.
Široký výběr prémiových tvrzených skel, vysoce odolných krytů i veselých barevných pouzder pro téměř všechny modely chytrých telefonů najdete na specializovaném e-shopu www.mpouzdra.cz. Ušetřete si starosti i nečekané výdaje a zajistěte, že první školní mobil vašemu dítěti vydrží co nejdéle.