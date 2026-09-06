První dovolená bez rodičů: Co by si měli mladí pohlídat

Komerční sdělení   13:51

Ilustrační obrázek | foto: unique.cz

Komerční sdělení

Toto jsou komerční sdělení. iDNES.cz neovlivňuje jejich obsah a není jejich autorem. Více

Komerční sdělení je speciální inzertní formát. Umožňuje inzerentům oslovit čtenáře na ploše větší, než je klasický banner, hodí se tedy například ve chvíli, kdy je potřeba popsat vlastnosti nového produktu, představit společnost nebo ukázat více fotografií.

Aby bylo na první pohled odlišitelné od redakčních textů, obsahuje jasné označení „Komerční sdělení“ v záhlaví článku.

Pro komerční sdělení platí podobná pravidla jako pro další formy inzerce na iDNES.cz. Nesmí tedy být v rozporu s dobrými mravy a zásadami poctivého obchodního styku, nesmí porušovat práva třetích osob a poškozovat něčí dobrou pověst. Na rozdíl od bannerové reklamy je z komerčních sdělení vyloučena politická inzerce.

Komerční sdělení, jejich titulky a tvrzení v nich obsažená nesmějí být lživá a klamavá.

Ceník komerčních sdělení včetně kontaktů na obchodní oddělení najdete zde.

skrýt
Letenky koupené, ubytování rezervované a kufr se nějak zabalí večer před odjezdem. Při první dovolené bez rodičů ale poprvé řešíte sami i věci, které dříve možná zařizoval někdo za vás. Před cestou si proto zkontrolujte hlavně doklady, peníze, dopravu a kontakty, které budete potřebovat, když se něco pokazí.

Nejdřív zkontrolujte doklady, ne obsah kufru

Zjistěte si, zda do cílové země potřebujete občanský průkaz, nebo cestovní pas a jaké jsou podmínky jeho platnosti. Nespoléhejte na to, že doklad „ještě pár měsíců platí“ – požadavky se mohou v jednotlivých zemích lišit.

Do telefonu si uložte také rezervaci ubytování, letenky nebo jízdenky a adresu místa, kde budete bydlet. Praktické je mít důležité dokumenty dostupné i offline pro případ, že po příletu nebudete mít internet.

Cestovní pojištění neřešte až cestou na letiště

Úraz, nemoc nebo ztracené zavazadlo dokážou rozpočet první samostatné dovolené rychle změnit. Vhodné cestovní pojištění proto sjednejte ještě před odjezdem a podívejte se, co konkrétní varianta zahrnuje.

Zaměřte se především na léčebné výlohy a asistenční služby. Pokud plánujete sportovat, ověřte si také, zda jsou konkrétní aktivity součástí pojištění, nebo vyžadují připojištění.

Mezi nejlepší možnosti pro mladé cestovatele patří cestovní pojištění od UNIQA, které lze sjednat už od 23 Kč denně a při online sjednání nabízí 10% slevu. Pro aktivní dovolenou je výhodou také široká nabídka sportů zahrnutých už v základním pojištění – například surfing, kitesurfing, šnorchlování nebo plážový volejbal. V případě problémů je navíc k dispozici nonstop asistenční služba v českém jazyce.

Před cestou si do telefonu uložte také číslo asistenční služby a číslo pojistné smlouvy. Praktické je ověřit si i to, zda je asistence dostupná nonstop a v českém jazyce.

Nespoléhejte jen na jednu kartu

Na dovolenou si nastavte rozpočet a přidejte k němu rezervu na situace, se kterými jste nepočítali. Může jít o dražší dopravu z letiště, nový lístek po zmeškaném spoji nebo nutný nákup věcí při zpoždění zavazadla.

Ideální je nespoléhat pouze na jeden způsob placení. Vezměte si kartu a menší hotovost a pokud máte možnost, také druhou kartu uloženou odděleně. Před odjezdem si zkontrolujte limity pro platby a výběry v zahraničí.

Zjistěte si předem, jak se dostanete z letiště

Přílet ve 23:30 není nejlepší chvíle na zjištění, že poslední autobus do centra odjel před půl hodinou.

Ještě doma si proto zjistěte:

  • jak se dostanete z letiště nebo nádraží k ubytování,
  • kdy jede poslední spoj,
  • zda lze jízdenku koupit kartou nebo přes aplikaci,
  • kde přesně se ubytování nachází,
  • do kolika hodin je možný check-in.

Pokud přijíždíte pozdě večer, ověřte si způsob převzetí klíčů. Screenshot adresy a instrukcí k ubytování vám může zachránit situaci, když nebudete mít mobilní data.

Myslete na internet i nabitý telefon

Telefon bude pravděpodobně zároveň vaše navigace, letenka, peněženka i kontakt na ubytování. Před cestou proto zjistěte, jak funguje roaming v cílové zemi a zda budete potřebovat místní SIM nebo eSIM.

Stáhněte si offline mapu oblasti, vezměte si powerbanku a důležité kontakty nespoléhejte jen na jednu aplikaci.

Pokud cestujete ve skupině, pošlete si navzájem adresu ubytování a domluvte místo, kde se potkáte, kdyby se někdo oddělil od ostatních.

Ilustrační obrázek

Nejčastější chyba „To vyřešíme na místě“

Spontánnost k dovolené patří, ale některé věci je levnější a jednodušší vyřešit doma. Před odjezdem proto nenechávejte na poslední chvíli kontrolu dokladů, dopravu z letiště, pojištění ani přístup k penězům.

Nemusíte mít naplánovanou každou hodinu dovolené. Stačí vědět, jak se dostanete na ubytování, čím zaplatíte a komu zavoláte, pokud budete potřebovat pomoc.

První cesta je hlavně o zkušenosti

První dovolená bez rodičů je často chvíle, kdy si mladí poprvé všechno organizují sami a zjišťují, co jim na cestách skutečně vyhovuje. Ne všechno musí vyjít dokonale – důležité je umět reagovat, když se plán změní.

Právě tyhle zkušenosti se pak hodí při každé další cestě, která už bývá o něco jednodušší.

Nejčtenější

Letní prázdniny 2027 budou krátké: Kdy přesně začínají a kdy končí

ilustrační snímek

Na školáky čekají v roce 2027 nejkratší prázdniny za posledních pět let, délku „bez přídavků“ zapříčiní hlavně chybějící víkendové přesahy. Žáci do školy půjdou naposledy ve středu 30. června 2027....

Babyboom v zoo Olomouc. Hrabáč porod prospal, gepardí kočka pláče v oddělené ložnici

Ve spolupráci
Na Svatém Kopečku se spustil babyboom. Výsledkem jsou rekordní gepardi i...

Letní sezóna přinesla do oblíbené zoologické zahrady na Svatém Kopečku mimořádnou nadílku – Zoo Olomouc zažívá nevídaný baby boom. Návštěvníci mohou v expozicích pozorovat nejen historický rekord v...

Zvládnou starší rodiče ještě bydlet sami? 5 tipů, co v jejich domácnosti upravit

Komerční sdělení
Ilustrační obrázek

O samostatném bydlení rodičů začínáme většinou mluvit až ve chvíli, kdy se něco stane. Přitom pády stojí za 65 % všech hospitalizací kvůli zranění. A dvě třetiny těchto padů se odehrají doma. Dobrá...

Legendární Scooter v září ovládne Ostravu. V Mustang Aréně vystoupí i autor hitu Ma Chérie

Ve spolupráci
Ostrava zažije obří rave noc. Na festivalu vyrazí na pódium Scooter i hitmaker DJ Antoine

Taneční horečka, lasershow a hymny, které definovaly celou jednu generaci. Ostrava se v pátek 18. září 2026 promění v centrum evropského ravu. Do industriální metropole dorazí v rámci indoorového...

Benjamin Netanjahu

Americký prezident Donald Trump přijal izraelského premiéra Benjamina...

Současný šéf největší izraelské pravicové strany Likud a zároveň předseda končící 37. vlády má za sebou bouřlivou minulost. Na politické scéně se pohybuje už od konce 80. let. Vystřídal posty...

První dovolená bez rodičů: Co by si měli mladí pohlídat

Komerční sdělení
Ilustrační obrázek

Letenky koupené, ubytování rezervované a kufr se nějak zabalí večer před odjezdem. Při první dovolené bez rodičů ale poprvé řešíte sami i věci, které dříve možná zařizoval někdo za vás. Před cestou...

6. září 2026  13:51

Benjamin Netanjahu

Americký prezident Donald Trump přijal izraelského premiéra Benjamina...

Současný šéf největší izraelské pravicové strany Likud a zároveň předseda končící 37. vlády má za sebou bouřlivou minulost. Na politické scéně se pohybuje už od konce 80. let. Vystřídal posty...

4. září 2026  16:53

Babyboom v zoo Olomouc. Hrabáč porod prospal, gepardí kočka pláče v oddělené ložnici

Ve spolupráci
Na Svatém Kopečku se spustil babyboom. Výsledkem jsou rekordní gepardi i...

Letní sezóna přinesla do oblíbené zoologické zahrady na Svatém Kopečku mimořádnou nadílku – Zoo Olomouc zažívá nevídaný baby boom. Návštěvníci mohou v expozicích pozorovat nejen historický rekord v...

4. září 2026  5:30

Jak bezpečně restartovat kondici po čtyřicítce

Komerční sdělení
Ilustrační obrázek

Znáte ten pocit. Sedíte osm hodin denně u počítače, a když pak máte vyjít do třetího patra, lapáte po dechu. Čtyřicítka na krku nebo za vámi a vy si říkáte, že je nejvyšší čas s tím tělem něco...

3. září 2026  19:32

Zvládnou starší rodiče ještě bydlet sami? 5 tipů, co v jejich domácnosti upravit

Komerční sdělení
Ilustrační obrázek

O samostatném bydlení rodičů začínáme většinou mluvit až ve chvíli, kdy se něco stane. Přitom pády stojí za 65 % všech hospitalizací kvůli zranění. A dvě třetiny těchto padů se odehrají doma. Dobrá...

3. září 2026  19:17

Legendární Scooter v září ovládne Ostravu. V Mustang Aréně vystoupí i autor hitu Ma Chérie

Ve spolupráci
Ostrava zažije obří rave noc. Na festivalu vyrazí na pódium Scooter i hitmaker DJ Antoine

Taneční horečka, lasershow a hymny, které definovaly celou jednu generaci. Ostrava se v pátek 18. září 2026 promění v centrum evropského ravu. Do industriální metropole dorazí v rámci indoorového...

3. září 2026  17:31

KDU-ČSL

Nové vedení KDU-ČSL, které bylo zvoleno na sjezdu. Zleva Václav Pláteník,...

KDU-ČSL patří k nejstarším českým politickým stranám. Od roku 1990 se lidovci podílela celkem na deseti českých vládách, vicepremiéry byli Josef Lux, Cyril Svoboda, Jiří Čunek, Pavel Bělobrádek či...

2. září 2026  12:06

Občanská demokratická strana (ODS)

Nové, kompletní vedení ODS. Předsedou strany je Martin Kupka, prvním...

Občanská demokratická strana (ODS) patří k nejdéle působícím a nejvýraznějším stranám české pravice. Vznikla v roce 1991 po rozpadu Občanského fóra a jejím prvním předsedou se stal Václav Klaus. Od...

2. září 2026  11:23

TOP 09

Předseda TOP 09 Matěj Ondřej Havel vystoupil na tiskové konferenci k...

TOP 09 patří mezi tradiční pravostředové a výrazně proevropské politické strany. Vznikla v roce 2009 kolem Karla Schwarzenberga a Miroslava Kalouska a ve svém programu dlouhodobě zdůrazňuje odpovědné...

2. září 2026  10:53

Letní prázdniny 2027 budou krátké: Kdy přesně začínají a kdy končí

ilustrační snímek

Na školáky čekají v roce 2027 nejkratší prázdniny za posledních pět let, délku „bez přídavků“ zapříčiní hlavně chybějící víkendové přesahy. Žáci do školy půjdou naposledy ve středu 30. června 2027....

2. září 2026  9:21

Objevily jsme parádní herní kufříky, které naše děti zatím nepustily z ruky
Objevily jsme parádní herní kufříky, které naše děti zatím nepustily z ruky

Léto a prázdniny jsou v plném proudu, což pro nás maminky znamená jediné – vymyslet atraktivní program pro děti a přežít dlouhé cesty autem nebo...

Vánoční prázdniny 2026/2027 budou kratší. Kdy začnou?

ilustrační snímek

Vánoční prázdniny ve školním roce 2026/2027 budou patřit k nejkratším za poslední roky. Děti budou mít volno 12 dní. Je to citelně méně, než kolik volna bylo v roce 2025. Ale následující dva roky...

31. srpna 2026  18:18

Podzimní prázdniny 2026: kdy začínají a kolik dnů volna děti mají?

Podzimní prázdniny se vyhlašují na dny kolem státního svátku 28. října. I v roce 2026.

Podzimní prázdniny tradičně připadají na období okolo státního svátku Den vzniku samostatného československého státu 28. října. Díky víkendu se tak žáci můžou i v roce 2026 těšit na pětidenní volno.

31. srpna 2026  17:49

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.