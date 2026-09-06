První dovolená bez rodičů: Co by si měli mladí pohlídat

Nejdřív zkontrolujte doklady, ne obsah kufru
Zjistěte si, zda do cílové země potřebujete občanský průkaz, nebo cestovní pas a jaké jsou podmínky jeho platnosti. Nespoléhejte na to, že doklad „ještě pár měsíců platí“ – požadavky se mohou v jednotlivých zemích lišit.
Do telefonu si uložte také rezervaci ubytování, letenky nebo jízdenky a adresu místa, kde budete bydlet. Praktické je mít důležité dokumenty dostupné i offline pro případ, že po příletu nebudete mít internet.
Cestovní pojištění neřešte až cestou na letiště
Úraz, nemoc nebo ztracené zavazadlo dokážou rozpočet první samostatné dovolené rychle změnit. Vhodné cestovní pojištění proto sjednejte ještě před odjezdem a podívejte se, co konkrétní varianta zahrnuje.
Zaměřte se především na léčebné výlohy a asistenční služby. Pokud plánujete sportovat, ověřte si také, zda jsou konkrétní aktivity součástí pojištění, nebo vyžadují připojištění.
Mezi nejlepší možnosti pro mladé cestovatele patří cestovní pojištění od UNIQA, které lze sjednat už od 23 Kč denně a při online sjednání nabízí 10% slevu. Pro aktivní dovolenou je výhodou také široká nabídka sportů zahrnutých už v základním pojištění – například surfing, kitesurfing, šnorchlování nebo plážový volejbal. V případě problémů je navíc k dispozici nonstop asistenční služba v českém jazyce.
Před cestou si do telefonu uložte také číslo asistenční služby a číslo pojistné smlouvy. Praktické je ověřit si i to, zda je asistence dostupná nonstop a v českém jazyce.
Nespoléhejte jen na jednu kartu
Na dovolenou si nastavte rozpočet a přidejte k němu rezervu na situace, se kterými jste nepočítali. Může jít o dražší dopravu z letiště, nový lístek po zmeškaném spoji nebo nutný nákup věcí při zpoždění zavazadla.
Ideální je nespoléhat pouze na jeden způsob placení. Vezměte si kartu a menší hotovost a pokud máte možnost, také druhou kartu uloženou odděleně. Před odjezdem si zkontrolujte limity pro platby a výběry v zahraničí.
Zjistěte si předem, jak se dostanete z letiště
Přílet ve 23:30 není nejlepší chvíle na zjištění, že poslední autobus do centra odjel před půl hodinou.
Ještě doma si proto zjistěte:
- jak se dostanete z letiště nebo nádraží k ubytování,
- kdy jede poslední spoj,
- zda lze jízdenku koupit kartou nebo přes aplikaci,
- kde přesně se ubytování nachází,
- do kolika hodin je možný check-in.
Pokud přijíždíte pozdě večer, ověřte si způsob převzetí klíčů. Screenshot adresy a instrukcí k ubytování vám může zachránit situaci, když nebudete mít mobilní data.
Myslete na internet i nabitý telefon
Telefon bude pravděpodobně zároveň vaše navigace, letenka, peněženka i kontakt na ubytování. Před cestou proto zjistěte, jak funguje roaming v cílové zemi a zda budete potřebovat místní SIM nebo eSIM.
Stáhněte si offline mapu oblasti, vezměte si powerbanku a důležité kontakty nespoléhejte jen na jednu aplikaci.
Pokud cestujete ve skupině, pošlete si navzájem adresu ubytování a domluvte místo, kde se potkáte, kdyby se někdo oddělil od ostatních.
Nejčastější chyba „To vyřešíme na místě“
Spontánnost k dovolené patří, ale některé věci je levnější a jednodušší vyřešit doma. Před odjezdem proto nenechávejte na poslední chvíli kontrolu dokladů, dopravu z letiště, pojištění ani přístup k penězům.
Nemusíte mít naplánovanou každou hodinu dovolené. Stačí vědět, jak se dostanete na ubytování, čím zaplatíte a komu zavoláte, pokud budete potřebovat pomoc.
První cesta je hlavně o zkušenosti
První dovolená bez rodičů je často chvíle, kdy si mladí poprvé všechno organizují sami a zjišťují, co jim na cestách skutečně vyhovuje. Ne všechno musí vyjít dokonale – důležité je umět reagovat, když se plán změní.
Právě tyhle zkušenosti se pak hodí při každé další cestě, která už bývá o něco jednodušší.