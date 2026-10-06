První brýle v dospělosti – nevidíte špatně, ale co když můžete vidět lépe?

Komerční sdělení   15:00

Ilustrační obrázek | foto: Rodenstock

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Brýle máme tendenci spojovat se dvěma životními obdobími. Buď je dostaneme jako děti, protože nevidíme na tabuli, nebo se pro ně jednou vydáme kvůli věku. Mezitím je ale několik desítek let, během kterých své oči namáháme možná více, než bychom museli. První brýle ve 30, 35 nebo 45 letech proto nemusí být špatná zpráva, ale zkrátka rozhodnutí vidět tak dobře, jak jen nám to naše oči dovolí.

Změn v našem vidění si nemusíme všimnout tam, kde bychom je čekali. Například z nějakého důvodu opadne náš zájem o čtení. Knížku vyměníme za podcast nebo seriál, protože nás stojí mnohem méně energie a námahy než čtení. V práci máme kolem třetí hodiny pocit, že bychom nejraději zavřeli oči a spali. Čísla 8 a 3 si začnou být podezřelé podobná, podobně jako písmenka O a D. Příčiny pak hledáme v životním stylu, věku nebo třeba lenosti – překvapivě nám ale mohou pomoci právě nové brýle.

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Důvod je vlastně jednoduchý. I malou zrakovou vadu dokážou oči do určité míry kompenzovat, může je to ale více namáhat a přispívat k únavě. Proto často nemáme pocit, že bychom viděli vyloženě špatně, ale například se hůře soustředíme nebo se samotnému čtení snažíme vyhnout. Správná korekce může očím část této námahy ušetřit – a rozdíl pak nepoznáme jen na ostřejším obrazu, ale i na tom, že nám práce jde snáz, večer máme ještě energii otevřít knížku a za volant usedáme s větší jistotou.

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I proto se v posledních letech stále více pozornosti věnuje tomu, jak kvalita vidění ovlivňuje kvalitu života celkově. V rámci trendu longevity, tedy snahy zachovat si co nejdéle zdraví, energii a vitalitu, se tak vedle spánku, pohybu nebo výživy dostává do popředí také péče o zrak.

Jak poznáme, že je čas na nové brýle?

Vedle klasického oddalování textu nebo čím dál častějšího přehlédnutí známé tváře na ulici jde i o mnohem méně nápadné signály:

  • Větší únava. I menší nekorigovaná vada vyžaduje mnohem více soustředění, tedy více energie. To se může projevit častějšími bolestmi hlavy, nebo zvýšenou únavou v druhé polovině dne.
  • Večer vidíte hůř než během dne. Při zhoršených světelných podmínkách může být nepohodlí spojené s viděním mnohem znatelnější.
  • Na konci dne se vám obraz občas lehce rozostřuje. Přes den přitom můžete mít pocit, že vidíte bez problémů.
  • Při práci se častěji přistihnete, že měníte polohu vůči monitoru. Přibližujete se, odtahujete nebo hledáte vzdálenost, ve které se vám čte pohodlněji.
  • Po práci už nemáte chuť na další činnost náročnou na oči. Přes den zvládnete osm hodin u monitoru, večer už ale odkládáte knihu, ruční práce nebo jiný koníček.

Přestože nejde nutně o specifické příznaky zhoršeného vidění, tak v kombinaci s dalšími projevy mohou být důvodem ke kontrole zraku.

Pokud se v některé z těchto situací poznáváte, není nutné s pořízením brýlí čekat až do chvíle, kdy bez nich nemůžeme fungovat. Z „potřebuji brýle“ se totiž velmi snadno může stát „chci brýle“. Ne jako nutnou pomůcku, ale jako záměrný upgrade každého dne: ostřejší obraz, větší vizuální komfort, méně zbytečné námahy pro oči a víc energie na práci i koníčky.

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Pokud můžeme svému zraku pomoct fungovat lépe, proč se spokojit s horší variantou?

Když první brýle, tak opravdu na míru

U brýlí dnes dávno nejde jen o počet dioptrií. Biometrické měření zraku pomocí technologie DNEye® od společnosti Rodenstock zachytí více než 7 000 datových bodů a 80 individuálních parametrů oka, které lze využít při výrobě brýlových čoček. Ty se tak mohou mnohem přesněji přizpůsobit konkrétním očím – s cílem nabídnout co nejpřirozenější a nejkomfortnější vidění.

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Co když mi brýle nebudou slušet?

Správně zvolená obruba dokáže podtrhnout rysy obličeje podobně jako dobrý účes a stát se součástí osobního stylu. Klidně jich proto vyzkoušejte dvacet. Ty pravé by měly nejen dobře sedět, ale také vás bavit nosit.

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Zjistěte, jak dobře můžete vidět

Začít je jednoduché. Stačí se objednat na měření zraku – třeba do jedné z partnerských optik Rodenstock, kde můžete absolvovat i biometrické měření pomocí DNEye® Scanneru a na jednom místě vyřešit měření, brýlové čočky i výběr obruby.

Vyhledat optiku můžete zde. Pro vyhledání optiky, která nabízí také biometrické měření zraku, hledejte označení B.I.G. EXACT® Partner.

Dopřejte si díky novým brýlím nový prožitek – nejen ostřejší a pohodlnější vidění po celý den, ale také více energie na jeho konci.

Témata: brýle, energie, kniha, Únava

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