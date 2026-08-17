Prsteny, které vyprávějí příběh: Jak vybrat ten pravý

Komerční sdělení   16:54

Ilustrační obrázek | foto: Silvego.cz

Komerční sdělení

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Prsten je jediný šperk, který nosíme takřka nepřetržitě – na ruce, kterou gestikulujeme, píšeme i objímáme. Možná i proto k němu máme tak osobní vztah a výběr toho pravého kousku bereme vážněji než u náušnic nebo náhrdelníku.

Prsteny patří mezi šperky s nejdelší historií a nejsilnější symbolikou vůbec. Nosily se jako pečeť moci, důkaz manželského slibu i tichá připomínka důležitého okamžiku. Dnes je jejich role o něco pestřejší – prsten může být stejně tak výrazem stylu jako osobním talismanem, který nosíme ze sentimentálních důvodů nebo čistě jen tak pro radost.

Proč nosíme prsteny jinak než ostatní šperky

Na rozdíl od náhrdelníku nebo náramku je prsten neustále na očích – vlastních i cizích. Možná proto k němu lidé přistupují emotivněji a častěji řeší, jestli k němu mají nějaký osobní příběh. Snubní prsten symbolizuje závazek, zásnubní slib, dědičný prstýnek po babičce zase rodinnou historii. I běžný módní prstýnek ale dokáže vyjádřit náladu nebo fázi života, ve které se právě nacházíme.

Kolik prstenů je akorát

Módní trendy posledních let jasně ukazují, že jeden nápadný kus už neplatí za jediné správné řešení. Čím dál oblíbenější je takzvané vrstvení prstenů – tedy nošení několika tenčích prstýnků najednou na jedné ruce, případně i na více prstech. Výhodou je, že si díky tomu člověk může kombinovat různé styly a nálady podle toho, jak se právě cítí, aniž by musel sáhnout po jednom výrazném kuse.

Jak vybrat velikost, aby prsten opravdu seděl

Nejčastější chybou při výběru prstenu bývá špatně odhadnutá velikost. Prst totiž během dne mírně mění obvod – ráno bývá tenčí, večer nebo v teple naopak otéká. Ideální je proto měřit velikost prstenu v průběhu dne, ne hned po probuzení a raději zvolit variantu, která jde v případě potřeby zvětšit nebo zmenšit u klenotníka.

Pomoct může i jednoduché pravidlo:

  • prsten by měl přes kloub projít s mírným odporem,
  • na rovné části prstu by se ale neměl volně točit,
  • při zvedání ruky by neměl sklouzávat směrem ke kloubu.
  • Materiál rozhoduje o životnosti i pocitu na ruce

Zlato, stříbro nebo chirurgická ocel – každý materiál má jiné vlastnosti a hodí se pro jiný typ nošení. Zlaté prsteny jsou tradiční volbou pro slavnostní příležitosti a šperky s dlouhou životností, stříbro nabízí lehkost a cenovou dostupnost, ocelové kousky zase ocení lidé s citlivější pokožkou nebo aktivnějším životním stylem, protože jsou odolnější vůči poškrábání.

Kámen, nebo hladký design

U snubních a zásnubních prstenů hraje často hlavní roli kámen – nejčastěji diamant, který symbolizuje trvalost vztahu. U běžných módních prstýnků je ale čím dál populárnější minimalistický, hladký design bez kamene, který se snadno kombinuje s jinými šperky a nepřebíjí ostatní doplňky.

Jak o prsten pečovat, aby vydržel

I kvalitní šperk potřebuje trochu péče. Prsteny je vhodné sundávat před sportem, úklidem nebo prací s chemikáliemi, protože i odolné materiály mohou být poškrábány nebo ztratit lesk. Uchovávat by se měly odděleně od ostatních šperků, ideálně v látkovém sáčku nebo šperkovnici s přihrádkami, aby se vzájemně nedotýkaly a nepoškrábaly.

Prsten je šperk, který si člověk nekupuje jen tak – většinou má svůj důvod, moment nebo osobu, ke které se váže. Právě proto se vyplatí věnovat výběru čas a najít kousek, který bude sedět nejen na ruce, ale i k životnímu stylu a hodnotám toho, kdo ho nosí. Široký výběr prstenů z různých materiálů a v mnoha velikostech nabízí například česká rodinná firma SILVEGO, která se šperkům věnuje už řadu let s upřímnou vášní pro řemeslo a poctivý přístup k zákazníkům. Nabízí širokou kolekci prstenů, náušnic, náramků a řetízků z kvalitních materiálů, včetně vlastního designu šperků, který vzniká přímo v Česku. Kromě prodeje šperků klade SILVEGO důraz i na osobní péči o zákazníky a odborné poradenství, díky čemuž si buduje pověst důvěryhodné a stylové volby pro každodenní i výjimečné okamžiky. Více informací najdete na www.silvego.cz.

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