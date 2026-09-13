Proměna bývalé pískovny: nová čtvrť mezi městem a přírodou

Komerční sdělení   13:22

Ilustrační obrázek | foto: piskovnaberoun.cz

Komerční sdělení

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Těžba písku a štěrku zanechává v krajině stopu, která tam zůstává i desítky let po tom, co z místa odjede poslední nákladní auto. Vytěžený pozemek, který roky nemá jasné využití - takhle typicky vypadá životní cyklus pískovny. Co s takovým místem dál, je otázka, kterou si čím dál častěji klade nejen místní samospráva, ale i lidé, kteří v okolí bydlí. Odpověď, která se v posledních letech prosazuje čím dál silněji, zní: Navrátit místu smysl jiným způsobem, než jaký mělo při těžbě. Vytěžené pozemky se po rekultivaci mění na vodní plochy pro rekreaci, přírodní rezervace a nebo právě na pozemky vhodné k bydlení v blízkosti zeleně a vody.

Beroun a řeka Berounka

Přesně tento příběh se odehrává i v Berouně. Na místě bývalé pískovny u řeky Berounky, kde se dřív těžil štěrkopísek, vzniká nová obytná čtvrť - projekt Pískovna Beroun. Místo, které bylo dlouho spojené s těžbou, se dnes stává adresou pro bydlení s přírodou i řekou na dosah a s dobrou dostupností do Prahy. Ovšem bez toho, aby se pro novou zástavbu musela zabírat další volná krajina v okolí města.

Rekultivace bývalých těžebních areálů má navíc oproti výstavbě na zelené louce jednu podstatnou výhodu a tou je, že řeší místo, které už svou původní přírodní hodnotu jednou ztratilo, a vrací mu ji zpátky v nové podobě.

Proč se z takové lokality stává vyhledávané bydlení

Blízkost řeky a zeleně dnes patří mezi kritéria, která si kupující bytu nebo domu hlídají stejně pečlivě jako dopravní dostupnost. U projektů, jako je Pískovna Beroun, se tahle poloha promítá i do samotného konceptu zástavby. Nižší hustota zástavby, zahrady u řadových domů a mezi domy, prostor mezi budovami, který by na běžném stavebním pozemku ve městě byl luxusem, tady vychází přirozeně z charakteru místa.

Zároveň to není bydlení odříznuté od civilizace, díky lokalitě na okraji Berouna tak zůstává dostupnost škol, zdravotní péče, služeb i dojezd do Prahy srovnatelná s bydlením přímo ve městě, jen s výrazně jiným charakterem okolí.

Rekultivace jako alternativa k zástavbě na zelené louce

Příběh pískovny v Berouně je jedním z mnoha příkladů, jak se dá s bývalými těžebními areály v Česku naložit smysluplněji než jejich prostým opuštěním. Tam, kde těžba jednou krajinu narušila, může nová zástavba v zeleni, postavená s ohledem na okolní přírodu, přinést nové využití pro skvělé bydlení.

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