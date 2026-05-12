Jedny brýle na tři vzdálenosti: Jak fungují progresivní čočky?

Člověk si dokáže zvyknout na ledacos. Třeba i na drobné kompromisy ve vidění nebo na stav „to ještě nějak přečtu“. Jenže kolem čtyřicítky se začne dít něco, co je těžké ignorovat. Oči začnou mít mnohem větší nároky na vzdálenosti, ve kterých vnímáme svět kolem nás. A právě zde vstupují do hry progresivní čočky – nenápadné řešení, které dokáže vrátit klid do každodenních drobných situací utvářejících kvalitu života.

Když brýle přestanou stačit: první nenápadné signály změny

Brýle se často stávají součástí naší identity. Víte, kde přesně je máte doma položené. Jak se zamlží při přechodu z chladu do tepla. Jak vás dokáže jediná kapka na skle přesně uprostřed zorného pole rozčilovat. Když nosíte brýle dlouho, naučíte se s nimi žít podobně jako s klíči nebo telefonem – patří k vám. Jenže pak přijde období, kdy to, co dlouhá léta fungovalo, začne ztrácet spolehlivost, na kterou jste zvyklí.

Presbyopie: přirozená změna, která ovlivní každodenní vidění

Nejdřív jsou to drobnosti – v naší oblíbené restauraci je menu najednou psané podezřele drobným písmem. Mobil si při čtení zprávy o pár centimetrů oddálujeme – to kdysi dělávali naši rodiče. A večer, když už máme konečně klid, tak oči místo odpočinku začnou bojovat – zaostřím, přeostřím, přimhouřím. Není to lenost, únava, ani vada. Je to presbyopie: přirozené věkem podmíněné snížení schopnosti zaostřit na blízko. A týká se prakticky každého.

Ti, kteří už roky nosí plusové dioptrie nebo cylindry, to často vnímají citlivěji. Protože brýle nejsou jen „pomůcka“. Jsou to brány do světa, který chceme vnímat pohodlně, nerušeně a plynule. A plynulost je to, co začne mizet: koukneme se z dálky do blízka a obraz potřebuje svůj čas na přizpůsobení.

Vidíte dobře? Špičkou technologie jsou dnes biometrické čočky.

Progresivní čočky: tři vzdálenosti, jedny brýle

Základní princip je u všech progresivních čoček stejný – v jedné čočce jsou plynule propojené zóny pro vidění na dálku, střední vzdálenost i blízko. V praxi se ale komfort může výrazně lišit. Někomu vadí užší zorné pole, jindy dochází k mírnému „plavání“ obrazu při pohybu očí nebo je potřeba otáčením hlavy hledat ten správný ostrý bod.

Výrazně vyšší komfort nabízejí individuálně navržené brýlové čočky, například B.I.G. EXACT® Sensitive od společnosti Rodenstock. Ty už nepracují jen s dioptriemi nebo vzdálenostmi, ale zohledňují i to, jak brýle skutečně sedí a jak je používáte v běžném životě. Výsledkem je přirozenější vidění, stabilnější obraz a výraznější kontrast i barevné podání.

Chcete zjistit, jak vám mohou progresivní brýlové čočky pomoci zlepšit kvalitu života? Na stránce www.rodenstock.cz klikněte na „Najít optiku“ vpravo nahoře, zadejte své PSČ nebo město, zaškrtněte B.I.G. EXACT® Sensitive partner a vyhledejte tak nejbližší optiku ve svém okolí. Pohodlně se pak můžete objednat na měření zraku ještě dnes.

Brýlové čočky od společnosti Rodenstock jsou zdravotnické prostředky a slouží ke korekci zraku. Před použitím si pečlivě přečtěte návod k použití a informace, které se vztahují k jejich bezpečnému používání.

