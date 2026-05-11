Každá lokalita má svá pravidla
Karlovarský kraj není zrovna „jednoduchým“ realitním trhem. To, co funguje v lázeňském centru Karlových Varů, nemusí vůbec platit na okraji města, a už vůbec ne u investičních nemovitostí. Možná si říkáte, že stačí nastavit správnou cenu a je hotovo. Jenže realita je mnohem složitější. Rozhoduje i to, jak nemovitost prezentujete, kdy ji uvedete na trh a komu ji vlastně nabízíte. A právě tady se často rozhoduje o úspěchu či neúspěchu prodeje.
Prodej dnes není náhoda, ale promyšlený proces
Zkušenosti z praxe ukazují jedno – úspěšný prodej nemovitosti má jasnou strukturu. Začíná správným nastavením ceny, pokračuje kvalitní prezentací a vrcholí vyjednáváním podmínek. Rozdíl mezi „zkusím to sám“ a profesionálním vedením zakázky je v jednotlivých krocích opravdu obrovský. A často se projeví nejen v rychlosti prodeje, ale hlavně v konečné ceně.
Většina problémů vzniká na začátku. Špatně nastavená cena, nevhodná prezentace nebo oslovení špatné cílové skupiny – to všechno může prodej zkomplikovat nebo výrazně prodloužit. Naopak správně vedený proces znamená rychlejší prodej, lepší cenu a hlavně klid během celé transakce. Nejde jen o samotný prodej. Jde o to, aby nemovitost neležela zbytečně dlouho na trhu, aby prodávající nepřišel o peníze a celý proces proběhl bez zbytečného stresu.
Časté obavy prodávajících a kupujících
Lidé, kteří prodávají nebo naopak kupují nemovitost často řeší spoustu problémů. Bojují s nejistotou, časem, ale i se strachem, že se špatně rozhodli. „Nevím, za kolik to mám prodat.“, „Bojím se, že to prodám pod cenou.“, „Nemám čas řešit prohlídky a papírování.“, „Nevím si rady s administrativou.“, „Co dělám špatně, že se to dlouho neprodává?“ - to jsou jen střípky z toho, co řeší ti, kdo nabízí nemovitost k prodeji či pronájmu.
Na druhé straně pak stojí skupina kupujících, kteří jsou plni zase jiných strachů a nedůvěry, mají v tom všem často zmatek a necítí se dobře, když je na ně vyvíjen tlak, aby se rychle rozhodli. Často je brzdí i to, že se nevyznají v hypotékách, nedokážou objektivně posoudit, v jakém stavu je daná nemovitost, a také se bojí, že je někdo tzv. natáhne.
Kdo dnes vlastně kupuje?
Na Karlovarsku už dávno nejde jen o místní zájemce. Velkou roli zde hrají investoři a zahraniční klienti, kteří přesně vědí, co hledají. Pokud se jejich očekávání nepotkají s nabídkou, nebo pokud není nemovitost správně prezentovaná, může i velmi zajímavá příležitost zůstat bez odezvy. A to by byla škoda.
Realitní makléř Alexandr Mizjuk: zkušenosti, které rozhodují
Když se na Karlovarsku mluví o realitách, jedno jméno se objevuje s pravidelností – Alexandr Mizjuk. Už více než 20 let se pohybuje na realitním trhu a za tu dobu má za sebou stovky úspěšných prodejů. V rámci kanceláře RE/MAX Glorion, kterou vede už sedmým rokem, pomáhá klientům nejen prodávat nemovitosti, ale hlavně hledat ty správné prodejní strategie. A právě v tom je jeho největší síla – dokáže odhadnout potenciál nemovitosti a nastavit celý proces tak, aby dával smysl.
Investice, které dávají dlouhodobě smysl
V posledních letech roste v Karlovarském kraji zájem o investiční nemovitosti, ať už jde o byty na pronájem, pozemky nebo větší projekty. Alexandr Mizjuk se dlouhodobě věnuje spolupráci s investory, kteří nehledají rychlý zisk, ale stabilní a dlouhodobé zhodnocení. Pomáhá jim nejen s výběrem, ale i s celým procesem a následně i s property managmentem, neboli správou nemovitostí.
Správa nemovitostí v Karlových Varech - investice bez rizik a starostí
Koupit nemovitost je jedna věc, starat se o ni druhá. Proto RE/MAX Glorion nabízí i správu nemovitostí v – od výběru nájemníků přes administrativu až po komunikaci se správou domu. Pro investory to znamená jediné - pravidelný příjem bez každodenních starostí.
Developerské projekty – od nápadu až po prodej
Nedílnou součástí jeho práce je také spolupráce na developerských projektech. Hovoříme zde o dlouhodobém procesu - od prvotního nastavení cenové strategie, přes marketing až po samotný prodej jednotlivých jednotek. Ve většině případů je to, co rozhoduje o úspěšnosti celého projektu, právě jeho správné uchopení od samého začátku.
Díky znalosti trhu a široké síti kontaktů dokáže makléř Alexandr Mizjuk pomoci developerům oslovit správnou cílovou skupinu a efektivně řídit celý prodej od A do Z. Kombinace znalosti regionu, komplexního servisu a zkušeností s investičními projekty je důvodem, proč se na Alexandra Mizjuka obracejí nejen běžní klienti, ale právě i investoři a developeři.
Proč právě realitní kancelář RE/MAX Glorion?
Protože znají Karlovarský kraj do detailu. Vědí, co funguje, co ne, a kde jsou příležitosti, které jinde v Česku už pomalu mizí. A právě taková znalost trhu často rozhoduje o tom, jestli prodáte rychle, bezpečně a za co nejlepší cenu.