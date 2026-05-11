Prodat nemovitost v Karlových Varech? Tady rozhodují zkušenosti, ne náhoda

Prodáváte byt nebo dům na Karlovarsku? Možná vás už napadlo, proč se některé nemovitosti prodají skoro okamžitě, zatímco jiné čekají na svého kupce téměř bez povšimnutí. Pravda je jednoduchá – za úspěšným prodejem stojí zkušenosti, správné načasování a hlavně cit pro místní trh. A právě v něm se dlouhodobě pohybuje realitní makléř Alexandr Mizjuk z kanceláře RE/MAX Glorion.

Ilustrační Obrázek | foto: RE/MAX Glorion

Každá lokalita má svá pravidla

Karlovarský kraj není zrovna „jednoduchým“ realitním trhem. To, co funguje v lázeňském centru Karlových Varů, nemusí vůbec platit na okraji města, a už vůbec ne u investičních nemovitostí. Možná si říkáte, že stačí nastavit správnou cenu a je hotovo. Jenže realita je mnohem složitější. Rozhoduje i to, jak nemovitost prezentujete, kdy ji uvedete na trh a komu ji vlastně nabízíte. A právě tady se často rozhoduje o úspěchu či neúspěchu prodeje.

Prodej dnes není náhoda, ale promyšlený proces

Zkušenosti z praxe ukazují jedno – úspěšný prodej nemovitosti má jasnou strukturu. Začíná správným nastavením ceny, pokračuje kvalitní prezentací a vrcholí vyjednáváním podmínek. Rozdíl mezi „zkusím to sám“ a profesionálním vedením zakázky je v jednotlivých krocích opravdu obrovský. A často se projeví nejen v rychlosti prodeje, ale hlavně v konečné ceně.

Většina problémů vzniká na začátku. Špatně nastavená cena, nevhodná prezentace nebo oslovení špatné cílové skupiny – to všechno může prodej zkomplikovat nebo výrazně prodloužit. Naopak správně vedený proces znamená rychlejší prodej, lepší cenu a hlavně klid během celé transakce. Nejde jen o samotný prodej. Jde o to, aby nemovitost neležela zbytečně dlouho na trhu, aby prodávající nepřišel o peníze a celý proces proběhl bez zbytečného stresu.

Časté obavy prodávajících a kupujících

Lidé, kteří prodávají nebo naopak kupují nemovitost často řeší spoustu problémů. Bojují s nejistotou, časem, ale i se strachem, že se špatně rozhodli. „Nevím, za kolik to mám prodat.“, „Bojím se, že to prodám pod cenou.“, „Nemám čas řešit prohlídky a papírování.“, „Nevím si rady s administrativou.“, „Co dělám špatně, že se to dlouho neprodává?“ - to jsou jen střípky z toho, co řeší ti, kdo nabízí nemovitost k prodeji či pronájmu.

Na druhé straně pak stojí skupina kupujících, kteří jsou plni zase jiných strachů a nedůvěry, mají v tom všem často zmatek a necítí se dobře, když je na ně vyvíjen tlak, aby se rychle rozhodli. Často je brzdí i to, že se nevyznají v hypotékách, nedokážou objektivně posoudit, v jakém stavu je daná nemovitost, a také se bojí, že je někdo tzv. natáhne.

Kdo dnes vlastně kupuje?

Na Karlovarsku už dávno nejde jen o místní zájemce. Velkou roli zde hrají investoři a zahraniční klienti, kteří přesně vědí, co hledají. Pokud se jejich očekávání nepotkají s nabídkou, nebo pokud není nemovitost správně prezentovaná, může i velmi zajímavá příležitost zůstat bez odezvy. A to by byla škoda.

Realitní makléř Alexandr Mizjuk: zkušenosti, které rozhodují

Když se na Karlovarsku mluví o realitách, jedno jméno se objevuje s pravidelností – Alexandr Mizjuk. Už více než 20 let se pohybuje na realitním trhu a za tu dobu má za sebou stovky úspěšných prodejů. V rámci kanceláře RE/MAX Glorion, kterou vede už sedmým rokem, pomáhá klientům nejen prodávat nemovitosti, ale hlavně hledat ty správné prodejní strategie. A právě v tom je jeho největší síla – dokáže odhadnout potenciál nemovitosti a nastavit celý proces tak, aby dával smysl.

Investice, které dávají dlouhodobě smysl

V posledních letech roste v Karlovarském kraji zájem o investiční nemovitosti, ať už jde o byty na pronájem, pozemky nebo větší projekty. Alexandr Mizjuk se dlouhodobě věnuje spolupráci s investory, kteří nehledají rychlý zisk, ale stabilní a dlouhodobé zhodnocení. Pomáhá jim nejen s výběrem, ale i s celým procesem a následně i s property managmentem, neboli správou nemovitostí.

Správa nemovitostí v Karlových Varech - investice bez rizik a starostí

Koupit nemovitost je jedna věc, starat se o ni druhá. Proto RE/MAX Glorion nabízí i správu nemovitostí v – od výběru nájemníků přes administrativu až po komunikaci se správou domu. Pro investory to znamená jediné - pravidelný příjem bez každodenních starostí.

Developerské projekty – od nápadu až po prodej

Nedílnou součástí jeho práce je také spolupráce na developerských projektech. Hovoříme zde o dlouhodobém procesu - od prvotního nastavení cenové strategie, přes marketing až po samotný prodej jednotlivých jednotek. Ve většině případů je to, co rozhoduje o úspěšnosti celého projektu, právě jeho správné uchopení od samého začátku.

Díky znalosti trhu a široké síti kontaktů dokáže makléř Alexandr Mizjuk pomoci developerům oslovit správnou cílovou skupinu a efektivně řídit celý prodej od A do Z. Kombinace znalosti regionu, komplexního servisu a zkušeností s investičními projekty je důvodem, proč se na Alexandra Mizjuka obracejí nejen běžní klienti, ale právě i investoři a developeři.

Proč právě realitní kancelář RE/MAX Glorion?

Protože znají Karlovarský kraj do detailu. Vědí, co funguje, co ne, a kde jsou příležitosti, které jinde v Česku už pomalu mizí. A právě taková znalost trhu často rozhoduje o tom, jestli prodáte rychle, bezpečně a za co nejlepší cenu.



