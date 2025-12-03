Proč si ženy vybírají šperky z chirurgické oceli?

Šperky z chirurgické oceli nabídnou moderní vzhled i odolnosti
Šperky z chirurgické oceli dominují ve světě dámské i pánské módy. K výrazné popularitě je předurčuje hned několik důležitých vlastností. V první řadě je to designová rozmanitost. Dopřát si můžete minimalistické moderní kousky i varianty se složitějšími motivy.
Z tohoto materiálu se vyrábějí jemné dámské visací náušnice, které jsou vhodné na večerní události, jako jsou plesy, ale i masivní pánské řetízky, které zaručeně upoutají pozornost. Oblíbená je v tomto segmentu rovněž kombinace oceli a přírodní kůže. Vsazovány do ocelového materiálu rovněž mohou být různé druhy kamenů.
Zcela zásadní je i trvanlivost a odolnost. Ocelové šperky nepodléhají mechanickému poškození ani korozi nebo oxidaci (typické černání, k němuž dochází u stříbra) a jsou vysoce odolné vůči oděru a poškrábání. Rovněž v průběhu let nemění svou barevnost a neztrácejí lesk. Musíte však, pozor, počítat s tím, že odstín je jiný než například u stříbra, které je více třpytivé a může tak vyvolávat luxusnější dojem. Také je zapotřebí chránit je před agresivními chemikáliemi, jako jsou čisticí prostředky nebo parfémy. Způsobit mohou zmatnění povrchu nebo vznik drobných skvrn.
Chirurgickou ocel můžete nosit každý den
Šperky jsou rovněž příjemně lehké. Mohou být proto využity pro každodenní nošení. Bez potíží snesou například pravidelné mytí rukou, prsten či náramek proto nemusíte sundávat. Vyberte si ten svůj na Odkaz. Stále častější volbu tak pro mnoho párů představují i snubní prsteny z chirurgické oceli. Tento šperk nese nejen estetický, ale i silný symbolický význam. Proto jej jeho nositelé mnohdy vůbec nechtějí sundávat a chirurgická ocel jim tuto volbu umožní.
Další výhodu reprezentuje nízká pořizovací cena. Tradice se vyvíjejí a mnoho párů se dnes rozhoduje při příležitosti kulatého výročí sňatku obnovit svůj slib věrnosti a lásky, ale spolu s tím i pořídit nové prsteny. Díky chirurgické oceli je pak tato možnost po stránce ekonomické dostupná v zásadě pro každého. Vzhledem k tomu, že také nelze upravovat velikosti prstenů, bývá toto řešení i poměrně praktické. Jakmile vám původní šperk přestane sedět, koupíte si nový.
Mají pro vás snubní prsteny naopak víceméně okrajový význam a nechystáte se je nosit nebo je pravidelně navlékat nemůžete? I tehdy dokáže být chirurgická ocel vhodným řešením. O efekt a tradici se při sňatku nijak neochudíte, ale šperky jednoduše po obřadu uschováte do krabičky coby vzpomínku a nemusíte želet příliš vysoké investice.
Nevyhovuje vám klasická bílá barva tohoto materiálu? I v tomto případě nabízí chirurgická ocel řešení. Je totiž možno pro ni využít povrchovou úpravu. PVD neboli Physical Vapour Deposition se používá u šperků, ale také u hodinek. Její princip spočívá v tom, že na původní povrch je pod vysokým tlakem nanesen nový materiál, který se se základem dokonale spojí. Na rozdíl od barvy se nemůže loupat. Svůj šperk proto můžete mít například pozlacený (odstín černého či růžového zlata). Mezi muži jsou zase oblíbené černé šperky.
Rozlučte se s nepříjemnou alergií
Tradiční chirurgická ocel je velmi dobře tolerována i jedinci s kontaktní alergií na kovy. Nejčastějším původcem tohoto druhu alergie je nikl. Osoby s jeho známou nesnášenlivostí by se tak měly vyhnout oceli s označením 303, kde má tato složka vyšší zastoupení a ozdoba tak může být při nošení problematická. Stále se však jedná o ocel nerezovou, která se vyznačuje vynikající odolností proti korozi.
Chirurgická ocel se označuje jakožto 316L a jde opět o typ oceli nerezové, ale s vyšší odolností. Jedná se konkrétně o slitinu kovů, a to železa, uhlíku a chromu a dalších. Právě chrom jí propůjčuje specifický lesk. Ono označení je také jediné, které u materiálu najdete. Ocel není považována za drahý kov a žádné puncovní značky se pro ni proto nevydávají, nicméně s klasickými šperky si v ničem nezadá. Prsteny damske pořídíte na Odkaz.
Poslední vlastnost je důležitá pro všechny, kteří se zajímají o to, jakou stopu po sobě v životním prostředí zanechávají. Chirurgická ocel je k němu šetrná. K tomu přispívá nejen dlouhá životnost absence uvolňování toxických složek, ale i to, že je stoprocentně recyklovatelná.