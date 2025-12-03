Proč si ženy vybírají šperky z chirurgické oceli?

Komerční sdělení   8:40
Šperky se vyrábějí z mnoha různorodých materiálů. V posledních letech si mezi nimi vysokou oblibu udržuje i chirurgická ocel. Proč?

Komerční sdělení

Toto jsou komerční sdělení. iDNES.cz neovlivňuje jejich obsah a není jejich autorem. Více

Komerční sdělení je speciální inzertní formát. Umožňuje inzerentům oslovit čtenáře na ploše větší, než je klasický banner, hodí se tedy například ve chvíli, kdy je potřeba popsat vlastnosti nového produktu, představit společnost nebo ukázat více fotografií.

Aby bylo na první pohled odlišitelné od redakčních textů, obsahuje jasné označení „Komerční sdělení“ v záhlaví článku.

Pro komerční sdělení platí podobná pravidla jako pro další formy inzerce na iDNES.cz. Nesmí tedy být v rozporu s dobrými mravy a zásadami poctivého obchodního styku, nesmí porušovat práva třetích osob a poškozovat něčí dobrou pověst. Na rozdíl od bannerové reklamy je z komerčních sdělení vyloučena politická inzerce.

Komerční sdělení, jejich titulky a tvrzení v nich obsažená nesmějí být lživá a klamavá.

Ceník komerčních sdělení včetně kontaktů na obchodní oddělení najdete zde.

skrýt

Proč si ženy vybírají šperky z chirurgické oceli? | foto: vezzi.cz

Šperky z chirurgické oceli nabídnou moderní vzhled i odolnosti

Šperky z chirurgické oceli dominují ve světě dámské i pánské módy. K výrazné popularitě je předurčuje hned několik důležitých vlastností. V první řadě je to designová rozmanitost. Dopřát si můžete minimalistické moderní kousky i varianty se složitějšími motivy.

Z tohoto materiálu se vyrábějí jemné dámské visací náušnice, které jsou vhodné na večerní události, jako jsou plesy, ale i masivní pánské řetízky, které zaručeně upoutají pozornost. Oblíbená je v tomto segmentu rovněž kombinace oceli a přírodní kůže. Vsazovány do ocelového materiálu rovněž mohou být různé druhy kamenů.

Zcela zásadní je i trvanlivost a odolnost. Ocelové šperky nepodléhají mechanickému poškození ani korozi nebo oxidaci (typické černání, k němuž dochází u stříbra) a jsou vysoce odolné vůči oděru a poškrábání. Rovněž v průběhu let nemění svou barevnost a neztrácejí lesk. Musíte však, pozor, počítat s tím, že odstín je jiný než například u stříbra, které je více třpytivé a může tak vyvolávat luxusnější dojem. Také je zapotřebí chránit je před agresivními chemikáliemi, jako jsou čisticí prostředky nebo parfémy. Způsobit mohou zmatnění povrchu nebo vznik drobných skvrn.

Chirurgickou ocel můžete nosit každý den

Šperky jsou rovněž příjemně lehké. Mohou být proto využity pro každodenní nošení. Bez potíží snesou například pravidelné mytí rukou, prsten či náramek proto nemusíte sundávat. Vyberte si ten svůj na Odkaz. Stále častější volbu tak pro mnoho párů představují i snubní prsteny z chirurgické oceli. Tento šperk nese nejen estetický, ale i silný symbolický význam. Proto jej jeho nositelé mnohdy vůbec nechtějí sundávat a chirurgická ocel jim tuto volbu umožní.

Další výhodu reprezentuje nízká pořizovací cena. Tradice se vyvíjejí a mnoho párů se dnes rozhoduje při příležitosti kulatého výročí sňatku obnovit svůj slib věrnosti a lásky, ale spolu s tím i pořídit nové prsteny. Díky chirurgické oceli je pak tato možnost po stránce ekonomické dostupná v zásadě pro každého. Vzhledem k tomu, že také nelze upravovat velikosti prstenů, bývá toto řešení i poměrně praktické. Jakmile vám původní šperk přestane sedět, koupíte si nový.

Mají pro vás snubní prsteny naopak víceméně okrajový význam a nechystáte se je nosit nebo je pravidelně navlékat nemůžete? I tehdy dokáže být chirurgická ocel vhodným řešením. O efekt a tradici se při sňatku nijak neochudíte, ale šperky jednoduše po obřadu uschováte do krabičky coby vzpomínku a nemusíte želet příliš vysoké investice.

Nevyhovuje vám klasická bílá barva tohoto materiálu? I v tomto případě nabízí chirurgická ocel řešení. Je totiž možno pro ni využít povrchovou úpravu. PVD neboli Physical Vapour Deposition se používá u šperků, ale také u hodinek. Její princip spočívá v tom, že na původní povrch je pod vysokým tlakem nanesen nový materiál, který se se základem dokonale spojí. Na rozdíl od barvy se nemůže loupat. Svůj šperk proto můžete mít například pozlacený (odstín černého či růžového zlata). Mezi muži jsou zase oblíbené černé šperky.

Rozlučte se s nepříjemnou alergií

Tradiční chirurgická ocel je velmi dobře tolerována i jedinci s kontaktní alergií na kovy. Nejčastějším původcem tohoto druhu alergie je nikl. Osoby s jeho známou nesnášenlivostí by se tak měly vyhnout oceli s označením 303, kde má tato složka vyšší zastoupení a ozdoba tak může být při nošení problematická. Stále se však jedná o ocel nerezovou, která se vyznačuje vynikající odolností proti korozi.

Chirurgická ocel se označuje jakožto 316L a jde opět o typ oceli nerezové, ale s vyšší odolností. Jedná se konkrétně o slitinu kovů, a to železa, uhlíku a chromu a dalších. Právě chrom jí propůjčuje specifický lesk. Ono označení je také jediné, které u materiálu najdete. Ocel není považována za drahý kov a žádné puncovní značky se pro ni proto nevydávají, nicméně s klasickými šperky si v ničem nezadá. Prsteny damske pořídíte na Odkaz.

Poslední vlastnost je důležitá pro všechny, kteří se zajímají o to, jakou stopu po sobě v životním prostředí zanechávají. Chirurgická ocel je k němu šetrná. K tomu přispívá nejen dlouhá životnost absence uvolňování toxických složek, ale i to, že je stoprocentně recyklovatelná.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Čaputová vyvolala na koncertě v Bratislavě silné emoce. A na sítích pokračovaly

Dojaté Zuzaně Čaputové tleskala hala plná lidí

Silné emoce vyvolala přítomnost bývalé prezidentky Zuzany Čaputové na koncertě kapely Para v Bratislavě. Tisíce lidí zpívaly bez hudebního doprovodu a pak prezidentce věnovaly dlouhotrvající potlesk....

Šampioni F1 jeli na vyhlášení vítězů cadillacem. Růžovým, z Lega, z Kladna

Obří růžový Cadillac F1 z LEGO kostek ohromil fanoušky v Miami

Formule 1 v Las Vegas o víkendu nabídla napínavé závody, ale i nečekanou atrakci mimo trať. Diváky ohromil Cadillac Fleetwood z padesátých let, postavený z více než 418 tisíc Lego kostek. Model...

Vyčerpaný tuleň potřeboval zachránit před kosatkami. Vyskočil k lidem na palubu lodi

Tuleň uprchl před kosatkami. Schoval se na lodi

Skupina přátel okolo fotografky Charvet Druckerové se začátkem listopadu vydala na klidnou plavbu u pobřeží Caamanova ostrova v americkém státě Washington. Když zhruba 300 metrů od své lodi spatřili...

Makové recepty pro královský adventní stůl

Ve spolupráci
Adventní makové řezy od Dr.Oetker

Mák je naše modré zlato a o svátcích si zasloužíme hojnost! Zatímco drobné cukroví je základ, sváteční tabule potřebuje i ohromující dezerty, které voní tradicí. Přinášíme vám tři recepty, kde mák...

Kam vyrazit na Mikuláše či na vánoční trhy? Hradec Králové chystá letos velkolepý advent

Ve spolupráci
Vánoční trhy v Hradci Králové v roce 2024

Hradec Králové letos znovu potvrzuje, proč patří k nejkouzelnějším místům adventu ve východních Čechách. Malebné historické centrum během Královských vánočních trhů provoní punč, svařák a regionální...

Martin Cihlář, moderátor Evropy 2

Martin Cihlář

Martin Cihlář je moderátor a zvukový technik rozhlasové stanice Evropa 2, který zaskakuje za Leoše Mareše v ranní show.

3. prosince 2025  8:45

Proč si ženy vybírají šperky z chirurgické oceli?

Komerční sdělení
Proč si ženy vybírají šperky z chirurgické oceli?

Šperky se vyrábějí z mnoha různorodých materiálů. V posledních letech si mezi nimi vysokou oblibu udržuje i chirurgická ocel. Proč?

3. prosince 2025  8:40

Mýval v obchodě rozbil a rozházel lahve s alkoholem. Našli ho, jak opici vyspává na toaletě

Do obchodu s alkoholem v americké Virginii vtrhl mýval, který rozbil několik...

Do prodejny s alkoholickými nápoji v americkém státu Virginie se minulý víkend vloupal mýval severní, který mezi regály napáchal spoušť a pak v opojení usnul na toaletě.

3. prosince 2025  7:10

Liška si hraje s míčkem jako pes. Mohli by z nich být noví mazlíčci?

Roztomilé liščí mládě si samo hraje s míčkem na kopečku

Na videu, které na TikToku nasbíralo přes milion zhlédnutí, si liška kutálí míček ze svahu a s nadšením ho pronásleduje. Pohybem připomíná psa při hře na aport. K tomu, že by se z lišek mohl stát...

3. prosince 2025

Laserová liposukce není jen o tuku. Pomáhá i s pevnější kůží

Ve spolupráci
YES VISAGE

Ve snaze o postavu snů se často setkáváme s přirozenými limity: navzdory zdravému životnímu stylu a pravidelnému pohybu se některé tukové polštářky na těle tvrdohlavě drží. Tyto lokalizované oblasti...

3. prosince 2025

Jak zařídit malý dětský pokoj pro dvě děti v paneláku?

Ve spolupráci
Ve vyhledávači nábytku FAVI si zaručeně každý vybere.

Panelákový byt je synonymem pro neustálý boj o prostor – a pokoj pro dvě děti v paneláku, to už je skutečná designová maturita. Když se na necelých 12 až 15 metrech čtverečních musí potkat prostor na...

3. prosince 2025

Boris Šťastný

Schůze sněmovního rozpočtového výboru. Na snímku Boris Šťastný (Motoristé...

Lékař a podnikatel Boris Šťastný se díky úspěchu ve volbách po dvanáctileté pauze vrátil do Poslanecké sněmovny. Stihl mezitím změnit barvy a jako kandidát Motoristů se uchází o nově zřizované...

2. prosince 2025  17:18

Bude bydlení po změně zákona dostupnější? Podle odborníků se zlepšení nedá čekat okamžitě

Ve spolupráci
ilustrační snímek

Nájmy i nadále rostou a mladí lidé ztrácejí naději, že jednou budou bydlet ve vlastním. Připravované změny stavebního zákona slibují urychlení procesu a větší podporu rezidenční výstavby. Jakub...

2. prosince 2025

Papír, který dává smysl. Česká tiskárna POINT CZ tiskne s certifikací FSC a ukazuje, že ekologie a kvalita jdou ruku v ruce

Komerční sdělení
Certifikace FSC dokládá, že papírové obaly i tiskoviny pocházejí z lesů...

I papír má svůj příběh. Zatímco spotřebitelé čím dál víc zvažují, odkud pochází jejich potraviny nebo oblečení, u papírových výrobků si to uvědomuje málokdo. Přitom právě obal nebo katalog bývá...

2. prosince 2025  13:19

Čaputová vyvolala na koncertě v Bratislavě silné emoce. A na sítích pokračovaly

Dojaté Zuzaně Čaputové tleskala hala plná lidí

Silné emoce vyvolala přítomnost bývalé prezidentky Zuzany Čaputové na koncertě kapely Para v Bratislavě. Tisíce lidí zpívaly bez hudebního doprovodu a pak prezidentce věnovaly dlouhotrvající potlesk....

2. prosince 2025  13:09

Český lev 2026

Vizuál 33. ročníku filmových cen Český lev

Členové České filmové a televizní akademie od 1. prosince hlasují o nominacích na ceny Český lev. Akademici z letošní produkce hodnotí 94 snímků. Nominace vyhlásí 19. ledna v přímém přenosu České...

2. prosince 2025  9:33

Astronomové upřesnili dávný výbuch hvězdy díky básni z 12. století

Na tomto snímku je supernova Cassiopeia A, rozpínající se koule hmoty a energie...

Supernova je mohutná vesmírná exploze, při níž umírající hvězda na čas zazáří jasněji než celá galaxie. Astronomové dnes tyto jevy pravidelně sledují moderními teleskopy. Všechny ale pocházejí z...

2. prosince 2025

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.