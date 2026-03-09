Proč si stále více cestujících z Olomouckého kraje vybírá odlet z Ostravy?

Kratší cesta znamená klidnější začátek dovolené
Z Olomouce se dá na ostravské letiště dostat přibližně za 45 minut po dálnici, což z něj dělá skutečně nejbližší letiště pro Olomouc. Ve srovnání s cestou na vzdálenější letiště tak člověk ušetří nejen desítky kilometrů, ale hlavně energii a nervy ještě před odletem. Právě menší stres a jednodušší logistika jsou důvody, které cestující zmiňují čím dál častěji.
Přehledné letiště bez zbytečného čekání
Výhodou regionálního letiště je i samotný průběh odletu. Odbavení na Letišti Ostrava bývá rychlé a přehledné, bez dlouhých front typických pro velká dopravní centra. Člověk tak nemusí přijíždět s několikahodinovým předstihem a čekání před odletem je výrazně příjemnější. Stejně praktické je i parkování pár kroků od terminálu, přičemž rozumná cena za parkování na letišti v Mošnově zbytečně nenavyšuje rozpočet celé dovolené.
Letiště Ostrava
Kam se létá z Ostravy? Nabídka je překvapivě široká
Možná nejčastější otázka zní, kam se létá z Ostravy. Nabídka přitom dávno není omezená jen na několik charterových spojů. Destinace z Ostravy dnes zahrnují desítky oblíbených míst u moře v Řecku, Turecku, Egyptě, Španělsku, Itálii, Tunisku, Albánii i Bulharsku a postupně přibývají další. Pro klasickou letní dovolenou tak většinou není nutné jezdit na jiné letiště.
Přímé lety i snadné přestupy do světa
Významnou roli hrají také pravidelné linky nízkonákladové společnosti Ryanair, které otevírají celoroční spojení do několika atraktivních evropských měst. Cestující mohou pohodlně vyrazit do Londýna, ale také do slunné Málagy nebo do Girony ležící nedaleko Barcelony. Právě kombinace pravidelného provozu během celého roku a velmi příznivých cen letenek dělá z těchto spojů zajímavou volbu nejen pro dovolenou, ale i pro kratší výlety či pracovní cesty.
Druhou důležitou možnost představuje spojení do Varšavy s leteckou společností LOT Polish Airlines. Tato linka je oblíbená především díky snadným návaznostem do dalších více než 80 evropských i zámořských destinací, mezi které patří například Brusel, Amsterdam, Curych, New York, Miami nebo Toronto. Ostravské letiště se tak stává pohodlnou vstupní branou do světa, přičemž cestující této aerolinky mohou navíc využít parkování zdarma přímo u terminálu.
Služby, které zpříjemní začátek cesty
Zázemí letiště navíc nabízí vše, co cestující před odletem potřebují. K dispozici je Business salonek, služba balení zavazadel, bary, kavárny i rychlé občerstvení, samozřejmostí je také duty free obchod a ve veřejné části terminálu nechybí ani samoobslužná prodejna COOP pro rychlý nákup před cestou. Pro ty, kteří dávají přednost maximálnímu pohodlí a kompletnímu servisu, je připraveno VIP odbavení. Po předchozí objednávce stačí u přepážky odevzdat zavazadla i cestovní doklady a personál se postará o přednostní průchod bezpečnostní kontrolou i přesun do business salonku. Zajistí veškeré formality a před odletem cestující vyzvedne, aby mohl nastoupit do letadla s prioritním boardingem a bez jakýchkoli starostí.
Pohodlná alternativa, která dává smysl
Kombinace rychlé dostupnosti, klidnější atmosféry a stále širší nabídky spojení postupně mění zvyky cestujících. To, co dříve působilo jako malé regionální letiště, dnes pro mnoho lidí představuje nejjednodušší způsob, jak začít cestu. Ať už člověk vyráží na týden k moři, víkend do velkoměsta nebo na delší cestu s přestupem, odlet z Letiště Ostrava často vychází jako nejpohodlnější řešení. Právě proto si ho stále více cestujících z Olomouckého kraje vybírá jako svou první volbu.
Obsah vznikl ve spolupráci se společností Letiště Ostrava