Nový vůz? Může vám pomoci úvěr na elektromobil
Chcete-li si pořídit elektromobil a nemáte hotovost, může být pro vás ideální úvěr na elektromobil. Správně zvolený úvěr vám pomůže rozložit investici do menších měsíčních splátek.
Praktické tipy při výběru elektromobilu
Aspekty, které ovlivní vaši spokojenost s vozidlem i jeho reálné náklady během používání:
- dojezd na jedno nabití,
- dostupnost nabíjecí infrastruktury ve vaší oblasti,
- doba záruky baterie,
- reálné recenze a testy uživatelů.
Proč se elektromobil vyplatí?
Jednou z hlavních výhod elektromobilů jsou nízké náklady na provoz. Elektrická energie je často levnější než benzin či nafta a údržba elektromobilu je jednodušší díky menšímu množství pohyblivých dílů. Elektrovozidlo tedy oproti vozu s tradičním spalovacím pohonem nabízí:
- nižší náklady na „palivo“ (energii);
- méně servisních zásahů;
- vyšší efektivitu motoru.
Díky tomu se provoz elektromobilu může výrazně vyplatit, zejména pokud jezdíte často a na delší trasy.
Daňové výhody a úspory u elektromobilů
Elektromobily nabízejí i další finanční úspory v podobě nižších silničních daní nebo osvobození od některých poplatků. Tyto úlevy mohou mít významný dopad na celkové náklady vozidla během jeho životnosti. Výhody se mohou lišit podle aktuální legislativy, proto je dobré sledovat změny v zákonech.
Mezi benefity vlastnictví elektromobilu patří například možnost bezplatného nebo zvýhodněného parkování v některých městech, přístup do nízkoemisních zón v cizině, kde jsou vozy s klasickými motory omezeny, či mimořádné (zrychlené) odpisy bezemisního vozidla pro firmy a další výhody.
Dálniční známka pro elektromobil
V České republice jsou elektromobily a vozidla na vodíkový pohon automaticky osvobozeny od poplatku za dálniční známku; nemusí kupovat žádnou známku pro vjezd na dálnici.
Budoucnost elektromobility v Česku
Elektromobilita v Česku roste a stát i firmy investují do rozšiřování nabíjecí infrastruktury. S očekávaným nárůstem elektromobilů na silnicích přibývají i nové výhody a služby šité na míru ekologickým řidičům.
Elektromobil se vyplatí díky nižším provozním nákladům, daňovým a legislativním výhodám a rostoucí infrastruktuře. Zvažte všechny aspekty a vyberte si vůz, který vám bude nejlépe sloužit – s financováním vám může pomoci úvěr na elektromobil od prověřené společnosti, jakou je například Raiffeisen - Leasing.