Proč se e-auto vyplatí a potřebujete dálniční známku pro elektromobil?

13:20
Elektromobily se stávají čím dál populárnější volbou mezi řidiči, kteří chtějí moderní a úsporný automobil. Pokud uvažujete o přechodu na elektromobil, je důležité znát nejen výhody úspory paliva, ale i možnosti úvěru na elektromobil a jak získat dálniční známku.

ilustrační obrázek | foto: Freepik.com

Nový vůz? Může vám pomoci úvěr na elektromobil

Chcete-li si pořídit elektromobil a nemáte hotovost, může být pro vás ideální úvěr na elektromobil. Správně zvolený úvěr vám pomůže rozložit investici do menších měsíčních splátek.

Praktické tipy při výběru elektromobilu

Aspekty, které ovlivní vaši spokojenost s vozidlem i jeho reálné náklady během používání:

  • dojezd na jedno nabití,
  • dostupnost nabíjecí infrastruktury ve vaší oblasti,
  • doba záruky baterie,
  • reálné recenze a testy uživatelů.

Proč se elektromobil vyplatí?

Jednou z hlavních výhod elektromobilů jsou nízké náklady na provoz. Elektrická energie je často levnější než benzin či nafta a údržba elektromobilu je jednodušší díky menšímu množství pohyblivých dílů. Elektrovozidlo tedy oproti vozu s tradičním spalovacím pohonem nabízí:

  • nižší náklady na „palivo“ (energii);
  • méně servisních zásahů;
  • vyšší efektivitu motoru.

Díky tomu se provoz elektromobilu může výrazně vyplatit, zejména pokud jezdíte často a na delší trasy.

Daňové výhody a úspory u elektromobilů

Elektromobily nabízejí i další finanční úspory v podobě nižších silničních daní nebo osvobození od některých poplatků. Tyto úlevy mohou mít významný dopad na celkové náklady vozidla během jeho životnosti. Výhody se mohou lišit podle aktuální legislativy, proto je dobré sledovat změny v zákonech.

Mezi benefity vlastnictví elektromobilu patří například možnost bezplatného nebo zvýhodněného parkování v některých městech, přístup do nízkoemisních zón v cizině, kde jsou vozy s klasickými motory omezeny, či mimořádné (zrychlené) odpisy bezemisního vozidla pro firmy a další výhody.

Dálniční známka pro elektromobil

V České republice jsou elektromobily a vozidla na vodíkový pohon automaticky osvobozeny od poplatku za dálniční známku; nemusí kupovat žádnou známku pro vjezd na dálnici.

Budoucnost elektromobility v Česku

Elektromobilita v Česku roste a stát i firmy investují do rozšiřování nabíjecí infrastruktury. S očekávaným nárůstem elektromobilů na silnicích přibývají i nové výhody a služby šité na míru ekologickým řidičům.

Elektromobil se vyplatí díky nižším provozním nákladům, daňovým a legislativním výhodám a rostoucí infrastruktuře. Zvažte všechny aspekty a vyberte si vůz, který vám bude nejlépe sloužit – s financováním vám může pomoci úvěr na elektromobil od prověřené společnosti, jakou je například Raiffeisen - Leasing.


Vše o elektromobilech a nové éře automobilismu, světových trendech v této oblasti a měnící se legislativě. Prohlédněte si nejnovější modely elektromobilů a podívejte se, jak dopadly v testovacích jízdách redaktora Technetu, Václava Nývlta, který za volanty aut do zásuvky objevuje krásy i strasti elektromobility.

Podvod, nebo fyzika? Proč se elektromobily někdy nabíjejí pomalu a co s tím

Test nabíjecí křivky Škoda Elroq 85

„No podívejte se na to, nabíječka píše 300 kW, auto má umět 175 kW a já tu nabíjím kolik? 60 kW!“...

Souboj elektromobilek: Tesla poražena, v prodejích ji předjel čínský BYD

Nová supertovárna značky BYD v čínském Čeng-čou.

VIDEO Tesle loni klesl odbyt na 1,64 milionu vozů z 1,79 milionu v předchozím roce. Americkou...

Nissan Leaf je průkopníkem elektromobility, dnes je lepší se těm starým vyhnout

Příběh Nissanu Leaf se začal psát v říjnu 2010, kdy byl oficiálně uveden na trh...

Elektromobil Leaf japonské automobilky Nissan, uvedený na trh 3. prosince 2010, se stal průkopníkem...

Rychlé jako tankování. Číňané šokují, po 5 minutách nabíjení ujedou 520 kilometrů

Shanghai Auto Show 2025

VIDEO Dobíjení elektromobilu, které je téměř stejně rychlé jako tankování? Na dnes otevřeném autosalonu v...

Brusel chce hnát na STK auta starší deseti let každý rok

Tříválec je k mání pro variantu liftback i combi.

Evropská komise navrhla úpravu unijních pravidel, která se týkají bezpečnosti silničního provozu a...

Čínský Zeekr vyvíjí auta ve Švédsku, nahlédli jsme tam do jeho laboratoří

Zeekr 007 GT

VIDEO Exkluzivně Ta auta jsou navržená ve Švédsku a jezdí na čínském základu. Mají blízko k vozům Volvo, ale též...

Žádný přebytečný luxus. Městský elektromobil sází na promyšlenou koncepci

Urban Electric Frame Car zepředu

„Auto, které je možné opravit, přestavět a pochopit. Nenabízí přebytečný luxus, ale moderní...

Komerční sdělení
Komerční sdělení
Ve spolupráci
Akční letáky
