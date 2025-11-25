Proč je polární záře vidět častěji a dál na jih? Slunce se po 11 letech přepóluje

Za častější výskyt polárních září v posledních měsících může především zvýšená magnetická aktivita Slunce. Ta souvisí s přirozeným jedenáctiletým slunečním cyklem, během kterého dochází ke změně polarity magnetického pole Slunce, tedy k takzvanému „přepólování“. Tento proces právě vrcholí, začal loni a v letošním roce dosahuje svého solárního maxima.
Jak probíhá přepólování
- Slunce má silné magnetické pole, které se mění v rámci jedenáctiletého slunečního cyklu.
- Na počátku cyklu má Slunce jasně daný severní a jižní pól.
- Během cyklu dochází k narůstající aktivitě (skvrny, erupce, výrony koronální hmoty).
- Když aktivita vrcholí, magnetické pole zeslabuje a nakonec převrátí.
- Po přepólování začíná nový cyklus s opačnou magnetickou orientací.
Během tohoto období dochází na Slunci ke zvýšenému počtu erupcí a výronů hmoty, kdy naše hvězda vyvrhuje do okolního vesmíru obrovský proud nabitých částic – tzv. slunečního větru. Ten je tvořen hlavně protony, elektrony a alfa částicemi.
Proč je polární záře někdy zelená a jindy červená
Když tyto částice dorazí k Zemi a narazí na magnetické pole planety, mohou proniknout do atmosféry a narazit na atomy kyslíku a dusíku. Ty pak vyzařují světlo a vzniká polární záře, tedy světelný úkaz, který je viditelný hlavně v noci a za jasného počasí.
Po odeznění solárního maxima bude Slunce postupně méně aktivní a výskyt polárních září se sníží. K většímu počtu těchto jevů se znovu vrátíme až při dalším vrcholu slunečního cyklu – zhruba za jedenáct let.
„Každá vrstva polární záře má svoji barvu. Zelená je blíže zemskému povrchu, červená výše. Protože kvůli zakřivení Země nevidíme až k pólu, kde polární záře vzniká, pozorujeme v Česku především vyšší vrstvy atmosféry, kde vznikají červené polární záře,“ vysvětlil Pavel Suchan z Astronomického ústavu Akademie věd ČR.
Podle NASA a dalších organizací zabývající se kosmickým počasím jsme vstoupili do fáze nejvyšší sluneční aktivity, která se může protáhnout o celý další rok. Pro pozemské pozorovatele to znamená vyšší pravděpodobnost výskytu polárních září, dokonce i v oblastech, kde jinak nebývají běžné.