Proč investiční fond sází na knihy? Euromedia patří k pilířům Rockaway Alpha

Ve spolupráci   15:33
Na první pohled to může znít překvapivě: zatímco investiční fondy často hledají příležitosti v technologiích nebo rychle rostoucích digitálních oborech, Rockaway Capital staví část své strategie na knihách. Důvod je jednoduchý: český knižní trh je stabilní, předvídatelný a zároveň nabízí prostor pro pokračující konsolidaci.
foto: Shutterstock

Právě proto se Euromedia Group stala jedním z klíčových pilířů fondu Rockaway Alpha.

Stabilní trh s potenciálem změny

Knižní byznys sice nepatří mezi nejdynamičtější odvětví ekonomiky, ale dlouhodobě vykazuje stabilní poptávku. „Knižní trh patří mezi stabilní segmenty spotřebitelské ekonomiky. Distribuce knih nabízí dobře predikovatelné tržby a menší citlivost na krátkodobé výkyvy trhu,“ říká investiční partner Rockaway Capital a managing partner fondu Rockaway Alpha Robert Chmelař.

Celkový objem českého knižního trhu se v posledních pěti letech pohybuje kolem 8,4 miliardy korun ročně. Nejde o segment s prudkým růstem, ale zároveň nevykazuje známky poklesu a právě tato stabilita z něj dělá zajímavý investiční cíl.

Pozitivní impuls přineslo také zrušení DPH na knihy v roce 2023. Zároveň postupně roste segment digitálního obsahu: e-knihy a audioknihy od roku 2019 téměř ztrojnásobily svůj objem. Proměňuje se tak nákupní chování čtenářů i význam online prodejních kanálů.

Fragmentovaný trh otevírá prostor pro konsolidaci

Vedle stability je pro investory důležitý ještě jeden faktor, a to výrazná roztříštěnost trhu. V Česku působí tisíce menších nakladatelů a stovky nezávislých knihkupců.

Právě tato struktura vytváří přirozený prostor pro konsolidaci.

„Naším cílem není jen investovat do jednotlivých firem, ale postupně propojovat klíčové části knižního řetězce tak, aby vznikla silná a dlouhodobě udržitelná platforma,“ popisuje Chmelař investiční strategii fondu Rockaway Alpha.

Euromedia propojuje celý knižní řetězec

Euromedia dnes představuje unikátní model na českém trhu. Je největším vertikálně integrovaným hráčem, který propojuje vydavatelství, distribuci i maloobchod do jednoho funkčního celku.

Zároveň jde o druhého největšího nakladatele v Česku a největšího distributora knih s více než 1 500 obchodními partnery. Významnou součástí skupiny je i největší knihkupecká síť v zemi Luxor, jejíž věrnostní program sdružuje více než 600 000 čtenářů.

Transformace Luxoru jako klíčový moment růstu

Právě akvizice knihkupecké sítě Luxor byla velmi důležitým krokem v budování integrované knižní platformy

„Když jsme Luxor kupovali, šlo o ztrátovou firmu. Velkou výzvou bylo jeho začlenění pod Euromedii a transformace byznysu tak, aby fungoval efektivně jak pro zákazníky, tak pro obchodní partnery,“ říká Robert Chmelař.

Růst i na stagnujícím trhu

Zatímco celý knižní trh v posledních letech spíše stagnuje, Euromedia dokázala výrazně růst. Mezi roky 2019 a 2025 se výkon společnosti více než zdvojnásobil. Za tím stojí kombinace několika faktorů — především integrace akvírovaných společností, postupná digitalizace procesů, rozvoj prodejních kanálů i rozšíření nabídky o doplňkový sortiment.

Významnou roli sehrála také modernizace logistických kapacit, která dnes představuje jednu z klíčových konkurenčních výhod v knižním byznysu. Umožňuje rychlejší zásobování knihkupectví i e-shopů a zároveň zvyšuje dostupnost titulů pro koncové zákazníky.

Platforma pro další růst knižního trhu

Sázka na knižní trh se zatím podle Rockaway Capital ukazuje jako funkční součást investiční strategie Rockaway Alpha. Zároveň ale podle Roberta Chmelaře zůstává důležité portfolio doplňovat i o dynamičtější investice a diverzifikovat geograficky, zejména v západní Evropě. „Knižní trh je stabilní segment s dobře predikovatelnými výnosy, ale dlouhodobě je potřeba ho vyvažovat také růstovějšími aktivy a aktivy mimo naši geografii,“ uzavírá.

Rockaway Alpha

Rockaway Alpha je investiční fond skupiny Rockaway Capital podnikatele Jakuba Havrlanta, která na trhu působí téměř 14 let. Fond se zaměřuje na investice do private equity, stabilních firem s potenciálem dalšího rozvoje a konsolidace trhu.

V roce 2025 skupina Rockaway Capital poprvé otevřela část svých investičních příležitostí také kvalifikovaným investorům, kteří se tak mohou podílet na portfoliu budovaném dosud převážně z vlastního kapitálu skupiny.

Obsah vznikl ve spolupráci se společností Rockaway Capital.

