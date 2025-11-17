Přivezte nám ovoce a my se postaráme o ostatní! Součástí pivovaru v České Kamenici je pálenice a moštárna

Komerční sdělení
Farmáři i drobní pěstitelé letos hlásili výjimečně dobrou úrodu. Co dál s jablky a hruškami, které nestihnete sníst? V moštárnách a palírnách si můžete nechat vyrobit prvotřídní pálenku. Například v Pivovaru Kotouč, který letos slaví deset let od obnovení tradice vaření piva v České Kamenici.

Komerční sdělení

Toto jsou komerční sdělení. iDNES.cz neovlivňuje jejich obsah a není jejich autorem. Více

Komerční sdělení je speciální inzertní formát. Umožňuje inzerentům oslovit čtenáře na ploše větší, než je klasický banner, hodí se tedy například ve chvíli, kdy je potřeba popsat vlastnosti nového produktu, představit společnost nebo ukázat více fotografií.

Aby bylo na první pohled odlišitelné od redakčních textů, obsahuje jasné označení „Komerční sdělení“ v záhlaví článku.

Pro komerční sdělení platí podobná pravidla jako pro další formy inzerce na iDNES.cz. Nesmí tedy být v rozporu s dobrými mravy a zásadami poctivého obchodního styku, nesmí porušovat práva třetích osob a poškozovat něčí dobrou pověst. Na rozdíl od bannerové reklamy je z komerčních sdělení vyloučena politická inzerce.

Komerční sdělení, jejich titulky a tvrzení v nich obsažená nesmějí být lživá a klamavá.

Ceník komerčních sdělení včetně kontaktů na obchodní oddělení najdete zde.

skrýt
Fotogalerie4

ilustrační snímek | foto: Shutterstock

Tento rok se ovoci velice dobře dařilo, podle zahrádkářů i díky odpočinku od plození, který si příroda vyžádala v loňském roce. Výsledkem jsou velké zásoby jablek, švestek a hrušek, které pěstitelé ani nestíhají zpracovat. Zatímco jablka mohou při dobrých skladovacích podmínkách vydržet celkem dlouho, hrušky a švestky podléhají rozkladu mnohem rychleji. A to by rozhodně byla škoda vzhledem k tomu, že oba druhy ovoce nabízejí mnohem veselejší formy tekutého skupenství.

Výhody výroby vlastního moštu a destilátů

Pěstitelské pálení

  • Je určeno pro fyzické osoby a produkty z pálení jsou určeny pro osobní potřebu domácnosti pěstitele.
  • Ovoce musí být vypěstováno na vlastním, případně pronajatém pozemku.
  • Maximální množství je 30 litrů 100% etanolu v jednom výrobním období na jednu domácnost.

Podrobnější informace na webu Celní správy

Díky celospolečenskému návratu k domácím surovinám se v Česku v posledních letech výrazně zvýšil zájem o moštování a pálení vlastního ovoce. Velkou popularitu si získává i systém Bag-in-box (BiB), tedy ekologičtější způsob balení a skladování alkoholických a nealkoholických nápojů v sáčcích bez konzervantů, díky čemuž se uchová přirozenější chuť ovoce.

Lidé především oceňují, že si mohou v moštárnách a palírnách (pálenicích) nechat zpracovat vlastní úrodu bez zbytečné chemie. Výsledkem je čistý mošt a destilát vyrobený bez starostí a v případě pálenky také v souladu se zákonem. Domácí pálení je totiž zákonem zakázáno.

Sezóna pálení a moštování je v plném proudu

Výrobním obdobím“ z hlediska pálení se sice podle zákona rozumí doba od 1. července do 30. června následujícího roku, sezóna moštování a pálení probíhá však hlavně od září do prosince. „Moštování z jablek a hrušek jsme u nás zahájili již 18. srpna, sezóna pálení švestek a dalšího ovoce pak začala 8. září. Opět je u nás možné mošt pasterovat do bag-in-boxů, většinou do týdne od dodání ovoce,“ vysvětluje Ing. Jan Kotouč, majitel Pivovaru Kotouč v České Kamenici, který kromě vaření piva nabízí služby palírny a moštárny. Jan Kotouč však také upozorňuje, že o moštování s pasterizací, které umožňuje delší dobu skladování, je velký zájem, a proto je v tomto případě nutná telefonická objednávka do pořadníku.

Provoz palírny a moštárny v Pivovaru Kotouč (září-listopad):

Otevřeno: pondělí, středa, čtvrtek, pátek, sobota od 9:00 do 17:00 (polední přestávka 12:00-13:00)

Zavřeno: úterý a neděle

V sezoně, kdy je dobrá úroda, k nám lidé navezou během tří měsíců až 80 tun ovoce. Zejména jablek, ale i švestek, hrušek a dalšího ovoce. To vše zpracujeme na kvas a následně až do jara, někdy do léta pálíme. Dalších cca 80 tun nám zákazníci přivezou jako hotové kvasy, které pálíme dle objednacích termínů,“ doplňuje Jan Kotouč, který v České Kamenici vybudoval pěstitelskou pálenici již v roce 2003. „Jako původem Moravák mám již od mládí kladný vztah ke švestkám, zejména v podobě slivovice. V Čechách není tradice pálení a nakládání ovoce tak silná jako na Moravě. Od samého začátku proto nabízíme zahrádkářům i službu zpracování ovoce na kvas.“

Poté, co se rodina Kotoučových rozhodla v České Kamenici obnovit panský pivovar Kinských a tradici řemeslného pivovaru, se přesunula původní Palírna Benátky do areálu pivovaru, a nyní nese název Palírna Kamenice. Řízením osudu bývala palírna součástí pivovaru už v dávných dobách.

Pivovar Kotouč Česká Kamenice

Rodina z České Kamenice koupila barokní pivovar a obnovila v něm řemeslné vaření piva

Deset let pivovaru Kamenice

Součástí pivovaru Kotouč v České Kamenici je kromě palírny a moštárny také hospoda, pivovarská prodejna a pizzerie. V prosinci to bude deset let, co rodina Kotoučových tradici původního panského pivovaru obnovila a na sobotu 13. prosince 2025 je tedy k desátému výročí naplánována slavnost.

Součástí slavnosti bude i kulturní program a požehnání pivovaru, pivu a návštěvníkům místním farářem. „Poprvé požehnal v roce 2015 p. Karel Jordán Červený – římskokatolický kněz a děkan v České Kamenici. Tehdy se jako první pivo vařil ležák Kamenická PODKOVA 12°. Jeho název odkazuje na kamennou podkovu na českokamenickém náměstí a zároveň na podkovu pro štěstí. Přestože toto pivo již bylo nahrazeno oblíbenější dvanáctkou (TURBO), rozhodl jsem se, že letos opět uvaříme toto požehnané pivo – Kamenickou PODKOVU 12° - světlý ležák,“ dodává Jan Kotouč, hlavní organizátor celé rekonstrukce, který návštěvníky na prohlídkách osobně provádí a seznamuje je s historií i současností pivovaru.

Odkdy se v České Kamenici vaří pivo?

  • Panský pivovar rodu Kinských byl v České Kamenici založen okolo roku 1640.
  • Na přelomu 19. a 20. století odkoupili Kinští také menší měšťanský pivovar.
  • Pivo se tu pak bez přerušení vařilo až do roku 1951.
  • Po revoluci si starobylý objekt bývalého pivovaru, zařazený na seznam ohrožených historických památek, vyhlídla rodina Kotoučových, která v České Kamenici provozovala od roku 2003 pěstitelskou pálenici a hledala nový prostor pro palírnu a moštárnu.
  • V roce 2011 budovu zakoupili a postupně rekonstruovali, až mohl být 10. prosince 2015 po 64 letech znovu zahájen provoz.

Nejčtenější

Manžel jí zemřel v náručí, syna zabila deprese. Osud Danu Syslovou nešetřil

Dana Syslová přebrala Cenu Thálie za celoživotní mistrovství od Viktora Preisse...

Herečka Dana Syslová dnes slaví významné životní jubileum. K osmdesátinám obdržela prestižní Cenu Thálie za celoživotní umělecké mistrovství, kterou převzala na začátku listopadu.

V Austrálii objevili nový druh včely. Má rohy a dostala jméno spojené s peklem

Prokousáváme se dál a dál, až k hranici Západní Austrálie.

V odlehlé části Západní Austrálie byl objeven nový druh včely, která si vysloužila jméno přímo ďábelské: Megachile lucifer. Má totiž miniaturní rohy. A vědkyně zrovna sledovala seriál na Netflixu.

Sám byl pětkrát ženatý a nevěru radil zatloukat. Pravda a mýty o Miroslavu Plzákovi

MUDr. Miroslav Plzák během knižního veletrhu Svět knihy v Praze v květnu 2001.

Jeho jméno bylo synonymem pro problémy v manželství. Přesněji řečeno pro řešení komunikačních problémů v manželství. Psychiatr Miroslav Plzák totiž v roce 1964 založil v Praze první linku důvěry v...

Speciální kufr na lahve vína? Bizarní nápad vyrostl do obřího byznysu za miliony

Vinař Tullio Masoni má nejmenší vinařství na světě. Na střeše svého domu.

Některé nápady znějí na první pohled směšně, jako třeba speciální kufr na lahve vína. Tato prostá myšlenka stála na začátku příběhu malého amerického startupu a postupně se proměnila v byznys s...

Austrálie chce povolit dinga jako mazlíčka. Je mnohem chytřejší, varují odborníci

Dingové jsou potomci domácích psů. Přišli do Austrálie před tisíci let s lidmi.

V australském státě Queensland se schyluje k rozhodnutí, které může změnit vztah lidí k jednomu z nejikoničtějších zvířat tamní přírody. Státní vláda uvažuje o tom, že by se dingo mohl stát legálním...

Příběh biofarmy, kde nic není zbytečné a všechno má svůj důvod

Ve spolupráci
EKOFARMA Jaroslav Netík

Na první pohled možná nenápadná farma. Ale když se zaposloucháte do jejího příběhu, zjistíte, že je to místo, kde má každý krok smysl. Na biofarmě, která dnes obhospodařuje 42 hektarů půdy, se...

17. listopadu 2025

Přivezte nám ovoce a my se postaráme o ostatní! Součástí pivovaru v České Kamenici je pálenice a moštárna

Komerční sdělení
ilustrační snímek

Farmáři i drobní pěstitelé letos hlásili výjimečně dobrou úrodu. Co dál s jablky a hruškami, které nestihnete sníst? V moštárnách a palírnách si můžete nechat vyrobit prvotřídní pálenku. Například v...

17. listopadu 2025

V Austrálii objevili nový druh včely. Má rohy a dostala jméno spojené s peklem

Prokousáváme se dál a dál, až k hranici Západní Austrálie.

V odlehlé části Západní Austrálie byl objeven nový druh včely, která si vysloužila jméno přímo ďábelské: Megachile lucifer. Má totiž miniaturní rohy. A vědkyně zrovna sledovala seriál na Netflixu.

14. listopadu 2025  15:13

Sametová revoluce 1989

Shromáždění studentů a občanů na Albertově 17. listopadu 1989.

Sametová revoluce 1989 patří k nejzásadnějším okamžikům novodobých československých dějin. Během šesti týdnů v listopadu a prosinci se z nenásilných studentských protestů zrodilo celospolečenské...

14. listopadu 2025  10:53

Austrálie chce povolit dinga jako mazlíčka. Je mnohem chytřejší, varují odborníci

Dingové jsou potomci domácích psů. Přišli do Austrálie před tisíci let s lidmi.

V australském státě Queensland se schyluje k rozhodnutí, které může změnit vztah lidí k jednomu z nejikoničtějších zvířat tamní přírody. Státní vláda uvažuje o tom, že by se dingo mohl stát legálním...

14. listopadu 2025

Přesné laserové řezání plechů: Jak na to, když projekt vyžaduje 8 metrů a preciznost?

Ve spolupráci
Besta Trade

Ve světě průmyslové výroby a strojírenských konstrukcí je volba správné technologie pro dělení materiálu klíčová. Zatímco menší díly lze řezat mnoha způsoby, skutečný technický oříšek nastává, když...

14. listopadu 2025

Ta hudba se mi nelíbí, naštvala se v Rusku tetka v šátku a vytáhla na taxikáře mačetu

Cestující v Samaře vytáhla v taxíku mačetu a vyhrožovala řidiči kvůli hudbě

Přísloví o tom, že řidič tvrdej chleba má, se bohatě naplnilo v ruské Samarské oblasti. Žena, která do auta nastoupila, nejdřív protestovala proti hudbě, která se linula z autorádia. A když ji řidič...

13. listopadu 2025  17:30

Sám byl pětkrát ženatý a nevěru radil zatloukat. Pravda a mýty o Miroslavu Plzákovi

MUDr. Miroslav Plzák během knižního veletrhu Svět knihy v Praze v květnu 2001.

Jeho jméno bylo synonymem pro problémy v manželství. Přesněji řečeno pro řešení komunikačních problémů v manželství. Psychiatr Miroslav Plzák totiž v roce 1964 založil v Praze první linku důvěry v...

13. listopadu 2025  11:47

Češi hledají stabilní investice. E-Finance přichází s fondem zaměřeným na nemovitosti ve městě

Ve spolupráci
ilustrační snímek

Poptávka po investicích do bytů a hotelů v centrech měst zůstává vysoká, nová výstavba je však omezená. Právě na tyto typy nemovitostí v atraktivních lokalitách se zaměří nový fond kvalifikovaných...

13. listopadu 2025

Je nám líto, že jste umřel, napsala pojišťovna stovkám žijících Američanů

Lidé uctívají zesnulé během dušiček na Olšanském hřbitově.

V dnešní době, kdy se digitalizace dotkla každého oboru od bankovnictví po pohřebnictví, se i sebemenší softwarová chyba může proměnit v bizarní událost. Své o tom ví obyvatelé amerického státu...

13. listopadu 2025

To nejlepší pro pokožku miminka? Vsaďte na ubrousky z vody
To nejlepší pro pokožku miminka? Vsaďte na ubrousky z vody

Najít skutečně jemné vlhčené ubrousky pro citlivou dětskou pokožku je někdy opravdu oříšek. A co teprve když se k tomu přidá plenková dermatitida....

Když se práce potká s přírodou. Vánoční večírek lze uspořádat i na horách

Ve spolupráci
Amenity Hotel & Resort Orlické hory

Konec roku bývá poznamenán stresem a ponorkovou náladou nejen doma, ale i na pracovišti. I proto čím dál víc firem dává svým zaměstnancům dárek v podobě několika neformálních dnů v přírodě.

13. listopadu 2025

Jak vybrat MacBook? Na první pohled vypadají stejně, ale je dobré vědět, v čem se liší

Komerční sdělení
MacBook

Nevíte, jaký MacBook zvolit? Poradíme vám, zda je pro vás vhodnější MacBook Air nebo MacBook Pro, jaký čip a velikost displeje vybrat a na co si dát pozor.

13. listopadu 2025

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.