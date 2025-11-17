Tento rok se ovoci velice dobře dařilo, podle zahrádkářů i díky odpočinku od plození, který si příroda vyžádala v loňském roce. Výsledkem jsou velké zásoby jablek, švestek a hrušek, které pěstitelé ani nestíhají zpracovat. Zatímco jablka mohou při dobrých skladovacích podmínkách vydržet celkem dlouho, hrušky a švestky podléhají rozkladu mnohem rychleji. A to by rozhodně byla škoda vzhledem k tomu, že oba druhy ovoce nabízejí mnohem veselejší formy tekutého skupenství.
Výhody výroby vlastního moštu a destilátů
Pěstitelské pálení
Díky celospolečenskému návratu k domácím surovinám se v Česku v posledních letech výrazně zvýšil zájem o moštování a pálení vlastního ovoce. Velkou popularitu si získává i systém Bag-in-box (BiB), tedy ekologičtější způsob balení a skladování alkoholických a nealkoholických nápojů v sáčcích bez konzervantů, díky čemuž se uchová přirozenější chuť ovoce.
Lidé především oceňují, že si mohou v moštárnách a palírnách (pálenicích) nechat zpracovat vlastní úrodu bez zbytečné chemie. Výsledkem je čistý mošt a destilát vyrobený bez starostí a v případě pálenky také v souladu se zákonem. Domácí pálení je totiž zákonem zakázáno.
Sezóna pálení a moštování je v plném proudu
„Výrobním obdobím“ z hlediska pálení se sice podle zákona rozumí doba od 1. července do 30. června následujícího roku, sezóna moštování a pálení probíhá však hlavně od září do prosince. „Moštování z jablek a hrušek jsme u nás zahájili již 18. srpna, sezóna pálení švestek a dalšího ovoce pak začala 8. září. Opět je u nás možné mošt pasterovat do bag-in-boxů, většinou do týdne od dodání ovoce,“ vysvětluje Ing. Jan Kotouč, majitel Pivovaru Kotouč v České Kamenici, který kromě vaření piva nabízí služby palírny a moštárny. Jan Kotouč však také upozorňuje, že o moštování s pasterizací, které umožňuje delší dobu skladování, je velký zájem, a proto je v tomto případě nutná telefonická objednávka do pořadníku.
Provoz palírny a moštárny v Pivovaru Kotouč (září-listopad):
Otevřeno: pondělí, středa, čtvrtek, pátek, sobota od 9:00 do 17:00 (polední přestávka 12:00-13:00)
Zavřeno: úterý a neděle
„V sezoně, kdy je dobrá úroda, k nám lidé navezou během tří měsíců až 80 tun ovoce. Zejména jablek, ale i švestek, hrušek a dalšího ovoce. To vše zpracujeme na kvas a následně až do jara, někdy do léta pálíme. Dalších cca 80 tun nám zákazníci přivezou jako hotové kvasy, které pálíme dle objednacích termínů,“ doplňuje Jan Kotouč, který v České Kamenici vybudoval pěstitelskou pálenici již v roce 2003. „Jako původem Moravák mám již od mládí kladný vztah ke švestkám, zejména v podobě slivovice. V Čechách není tradice pálení a nakládání ovoce tak silná jako na Moravě. Od samého začátku proto nabízíme zahrádkářům i službu zpracování ovoce na kvas.“
Poté, co se rodina Kotoučových rozhodla v České Kamenici obnovit panský pivovar Kinských a tradici řemeslného pivovaru, se přesunula původní Palírna Benátky do areálu pivovaru, a nyní nese název Palírna Kamenice. Řízením osudu bývala palírna součástí pivovaru už v dávných dobách.
Rodina z České Kamenice koupila barokní pivovar a obnovila v něm řemeslné vaření piva
Deset let pivovaru Kamenice
Součástí pivovaru Kotouč v České Kamenici je kromě palírny a moštárny také hospoda, pivovarská prodejna a pizzerie. V prosinci to bude deset let, co rodina Kotoučových tradici původního panského pivovaru obnovila a na sobotu 13. prosince 2025 je tedy k desátému výročí naplánována slavnost.
Součástí slavnosti bude i kulturní program a požehnání pivovaru, pivu a návštěvníkům místním farářem. „Poprvé požehnal v roce 2015 p. Karel Jordán Červený – římskokatolický kněz a děkan v České Kamenici. Tehdy se jako první pivo vařil ležák Kamenická PODKOVA 12°. Jeho název odkazuje na kamennou podkovu na českokamenickém náměstí a zároveň na podkovu pro štěstí. Přestože toto pivo již bylo nahrazeno oblíbenější dvanáctkou (TURBO), rozhodl jsem se, že letos opět uvaříme toto požehnané pivo – Kamenickou PODKOVU 12° - světlý ležák,“ dodává Jan Kotouč, hlavní organizátor celé rekonstrukce, který návštěvníky na prohlídkách osobně provádí a seznamuje je s historií i současností pivovaru.
Odkdy se v České Kamenici vaří pivo?